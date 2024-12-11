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為川普坐4個月牢 新人事案他最值得留意！ 謝金河：美國再次偉大的關鍵人物

聯合新聞網／ 今周刊
川普任命知名經濟學家納瓦羅（Peter Navarro）為高級貿易暨製造顧問。美聯社
川普任命知名經濟學家納瓦羅（Peter Navarro）為高級貿易暨製造顧問。美聯社

文．謝金河

最近川普任命的新人事，有三個人值得注意，一個是副國家安全顧問，華裔的黃之瀚，一個是前參議員David Perdue出任駐中國大使，三是前白宮貿易委員會主席Peter Navarro，這三個人都可以視為抗中的鷹派，但最值得關注的是Peter Navarro！

這位老先生可能是川普任命的官員中年齡最大的，不過，他天生硬骨。川普上一次落選，國會山莊出現激烈抗爭，Peter Navarro被傳訊，但拒不出庭，他為川普坐了四個月的牢。

這次川普一連串發布新人事，我一直沒有看到Peter Navarro的名字，一直到最後才看到他出任白宮貿易顧問。未來他可能會扮演重要角色。

Peter Navarro是喚醒川普要讓美國再偉大的關鍵人物，在川普2016年底當選美國總統之前，Peter Navarro就不停地撰文指稱GE ，Caterpilar及西屋電器把技術流向中國，並且造成美國失業的可怕後果。

最具代表性的是，當世界都在稱頌中國崛起之際，Peter Navarro大聲疾呼說：美國製造業根基已死，中國八項不公平貿易手段，包括非法出口補貼，低估幣值，剽竊智慧財產權，非法關稅，掠奪性定價，大規模破壞環境⋯⋯

Peter Navarro在他的大作「致命中國」（Death by China)對中國有非常深入的批判，這本書引發川普對中國的關注，一開始川普說中國搶走美國一千萬人的工作，他的論述就是從Peter Navarro得來的。

川普對這位為他坐牢的老將應該點滴在心得，在白宮抗中的路上，未來Peter Navarro一定扮演重要角色！我把8年前對他的研究再拿出來看一下，他的很多觀點到今天都仍適用！

本文授權自今周刊，原文見此。

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