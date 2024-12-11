《麻辣鮮師》女星罹患大腸癌…如何發現？不用化療？醫提醒5種人快做大腸鏡

文．翁申霖整理

47歲演員林利霏曾靠《麻辣鮮師》角色走紅，一家三口定居於台東的她日前自曝罹患大腸癌第一期；對於大腸癌，有外科醫師就曾示警，包括排便出血、體重異常減輕、排便習慣改變等症狀，都可能是大腸出現息肉或腫瘤的徵兆，建議盡快就醫照大腸鏡檢查。

林利霏3日在「林利霏 Gina Lim」粉絲頁分享身體狀況，她表示，10月份時在台東醫院做了身體檢查，發現大腸有2公分息肉，醫生切除後化驗結果為惡性，「醫生告知是大腸癌第一期，需要開刀處理，建議轉診到台北的醫院。」

歷經各種檢查後，林利霏指出，「醫生說大腸癌第一期只要切除不好的地方，不需要化療，就像漏水的水管把漏水的地方切掉再接起來。」並透露自己就快要到住院開刀的日子，需要住院一至二週。

面對罹患腸癌，林利霏呼籲，「大家每年一定要做健康檢查，才能儘早找到問題盡快治療！」

異常變輕、裡急後重感

5大警訊快照大腸鏡

針對大腸癌警訊，外科醫師鍾雲霓數個月前就曾在「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」粉絲頁中提醒，一旦出現5大徵兆，就應該就醫檢查大腸。

1.排便出血

鍾雲霓指出，雖然大多數人都難免想以「我是鮮血沒關係吧」、「暗血才擔心吧」，來埋著頭哄騙自己，但「出血+不會痛」，的確是令人亮黃紅燈的大腸問題指標。

2.體重異常減輕

若在沒有什麼特別在減重的狀態之下，半年內體重掉了5公斤到8公斤左右，可能代表你腸道裡面有一個腫瘤在醞釀。

3.排便習慣改變

本來是一個比較順暢排便的人，怎麼覺得莫名其妙開始腹瀉，這個腹瀉還帶著血水；一般來講，有可能會大腸裡有息肉或者是腫瘤刺激腸道。

平常容易腹瀉的，突然變得便祕嚴重，也代表有可能會有一個腫瘤悄悄地長大了以後，把腸道塞住之後讓人便祕。

4.裡急後重感

有些病人會提到，有的時候會有裡急後重、想上廁所卻上不出來的感覺，可能腸道裡有腫瘤大到把腸道堵塞住了、同時造成刺激，讓人排便上不太出來。

5.大便變細

如果排便的粗細，從某一個時間點開始變得越來越細，要懷疑腸道裡面有什麼東西堵住了，讓它製造出來的糞便只能夠有一半的通道。

本文授權自今周刊，原文見此。

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