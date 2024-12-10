台積電最重要日本夥伴加碼南科21億元 教你成為工程師+拿日文N1檢定

文．劉煥彥

台積電在國內掀起的半導體人才爭奪戰，早已從台成清交等頂尖大學，擴散至科技大學、私立大學，甚至是技職教育體系。 由於台積電執全球半導體先進製程的牛耳，更是先進封裝技術的先行者，各家半導體設備大廠莫不紛紛加碼台灣，還要延攬更多本地人才，而且從非頂大的國立大學到科技大學的人才都要找。 不僅如此，荷蘭半導體設備大廠ASM （台灣先藝科技）喊出未來持續擴展台灣員工，「未來三年將實現每年雙位數的人數成長」。 日本半導體設備商龍頭東京威力科創則已推出為期兩年的儲備工程師計畫，招募理工科系背景的大學畢業生，以有給職的身分從頭培養起，而且是一邊培訓成為工程師，一邊教授日文，希望兩年後學員可以達到日文檢定N2或N1的水準。

東京威力設台南營運中心，最大客戶工廠「窗外就看得到」

東京威力科創投資額21億台幣的台南營運中心，周二（3日）在台南科學園區舉行開幕儀式。

根據公司聲明深耕台灣28年，從林口、新竹、台中、台南、高雄都有營運辦公室，而且除了台南營運中心，位於新竹科學園區的台灣技術中心也正如火如荼擴建，全力投入研發，目前全台約有1700人。

該公司下半年也啟動近年來最大規模的全台人才招募，11月底開始在新竹、台中、台南舉辦招募會，大開製程、設備工程師、業務及行政職缺等。

社會新鮮人則可參與校園企業說明會，12月起東京威力科創將陸續至中央、中興、中正、中山、逢甲、虎尾等大學，與同學面對面。

先進封裝需求孔急，東京威力Q4加碼徵人

東京威力科創總裁張天豪3日接受媒體聯訪時表示，通常每年6、7月是主要的徵才季節，但由於公司的人力需求大，「11月份才剛剛加碼，到了北中南做了很多的招募會，剛剛提到12月份我們還將辦機器人大賽，所以我們會持續的招募很多的工程人才」。

「我們還有一個很好的計畫，就是除了去辦（一般）招募，還有一個為期兩年的儲備工程師訓練計畫，讓他們可以提早就職，而且這個招募的門檻更廣，不見得一定要完全專業（背景）。」

「我們可以讓他們進來、讓他們學習後，經過兩年訓練，有了基本經驗，之後 在語言上也好，或工程上也好，都可以就近的投入我們職場。」

荷蘭ASM設新竹總部，未來三年「每年要雙位數人數成長」

另外，荷蘭ASM（台灣先藝科技）舉行新竹總部新辦公室的開幕典禮，ASM執行長Hichem M’Saad、ASM台灣總經理呂秉澄、荷蘭在台辦事處副代表馬得斯及產業合作夥伴共同出席。

ASM執行長Hichem M’Saad致詞時表示，「台灣一直都是我們業務發展策略中，最不可或缺的一部分。」

「ASM於台灣扎根將迎來第19年，首次遷移新竹總部，並啟用高雄辦公室，都是我們在台灣加碼投資、持續深耕發展的重要一步」。

ASM台灣總經理呂秉澄則提到，「ASM深信，人才是推動半導體產業持續創新的關鍵，未來將持續擴展台灣的員工招募，預期未來三年將實現每年雙位數的人數成長。」。

「此外，於2023年在台南科學園區設立的培訓中心，目前已成為亞太市場的重要培訓中心，每年提供數千小時課程，預計至2025年年底，將累積近300名工程師進入中心接受專業訓練。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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