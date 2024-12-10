瓊瑤、朱銘相繼走絕路...長輩「3狀況」輕生風險高：面對死亡全家都需被教育

聯合新聞網／ 今周刊
隨著年紀漸增會經歷各種失落，長輩若出現「3狀況」輕生風險會提高。示意圖。圖／ingimage
隨著年紀漸增會經歷各種失落，長輩若出現「3狀況」輕生風險會提高。示意圖。圖／ingimage

文．林依榕整理

知名作家瓊瑤輕生享壽86歲震驚社會，2023年4月雕刻大師朱銘，同樣因久病厭世走上絕路，林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘呼籲，親友一定要多定期關心，因為隨著年紀漸增會經歷各種失落，長輩若出現「3狀況」輕生風險會提高。

胸腔暨重症醫師黃軒，面對死亡不只是長輩，家庭成員都需要受教育，不要逃避並用正面態度面對，除了多傾聽陪伴，也為身後事提早準備及安排，不是誰世面見多就能坦然面對，「畢竟死亡，長輩從未有過，不是嗎？你又如何叫長輩，孤獨一個人去面對呢？」

年輕或許有很多璀璨時刻

但有天，你也會老...變成「長輩」易遇到的3難題

2019年知名作家瓊瑤，送走了自己摯愛的丈夫、皇冠集團創辦人平鑫濤，5年後，86歲的她選擇告別這世界，「時間已到，生命不會更好，不拖累所愛，也超越病魔，我心翩然自如奔放快樂」、「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』地去了。」

林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘表示，喪偶的痛確實會造成心理很大的失落，尤其隨年紀漸增，許多人的人生慢慢經歷各種失落，又可能因為退休沒有收入或健康不佳、親人逝世等，出現負面情緒。

張家銘指出，分析近年台灣輕生個案，年紀較大的長者選擇離世的原因多和身體疾病、久病厭世或憂鬱有關，對於自我價值感到失落。

2023年4月雕刻大師朱銘，同樣久病厭世輕生，張家銘呼籲周遭親友，雖然大家不見得會和親人同住，但對獨居的長輩，可以多關懷他們的作息，打電話、傳訊息問候、偶爾喝喝下午茶互相關心，讓他們感到被重視、有與社會連結，陪他們健康度過晚年，不留下遺憾。

瓊瑤一封生死公開信：

擔心子女的愛會成父母「自然死亡」最大阻力

「《瓊瑤的死亡教育》也是你的死亡教育？」胸腔暨重症醫師黃軒指出，你們知道，長輩面對死亡是需要全新的教育嗎？而不是長輩世面見多，他們都會坦然面對的！畢竟死亡，長輩，從未有過，不是嗎？你又如何叫長輩，孤獨一個人去面對呢？

瓊瑤的選擇並非孤例，在很多高齡人群中，有些人因為身體或心理上的痛苦，也曾萌生了離世的念頭。

黃軒表示，其實早在2017年3月，瓊瑤就在網絡上公開了一封寫給兒子和兒媳婦的信，信中涉及的正是過往身為父母對孩子，避而不談或者不直說的「死亡」話題。

當時文章中提到，之所以要公開寫下這封人生中「最重要的信」，是擔心子女對父母的愛，成為她「自然死亡」最大的阻力。

在這漫長的人生，我沒有因為戰亂、貧窮、意外、天災人禍、病痛...種種原因而先走一步。活到這個年紀，已經是上蒼給我的恩寵。所以，從此以後，我會笑看死亡。－－－瓊瑤

在我能作主時讓我作主　瓊瑤5點聲明叮囑子女

瓊瑤在生前列下5點聲明叮囑其子女：

一、 不論我生了什麼重病，不動大手術，讓我死得快最重要！在我能作主時讓我作主，萬一我不能作主時，照我的叮囑去做

二、 不把我送進「加護病房」

三、 不論什麼情況下，絕對不能插“鼻胃管”！因為如果我失去吞咽的能力，等於也失去吃的快樂，我不要那樣活著

四、 同上一條，不論什麼情況，不能在我身上插入各種維生的管子。尿管、呼吸管、各種我不知道名字的管子都不行

五、 我已經註記過，最後的「急救措施」如氣切、電擊、葉克膜...這些，全部不要！幫助我沒有痛苦的死去，比千方百計讓我痛苦的活著，意義重大！千萬不要被「生死」的迷思給困惑住

瓊瑤曾說「人生最無奈的事，是不能選擇生，也不能選擇死。 好多習俗和牢不可破的生死觀念鎖住了我們，時代在不停的進步，是開始改變觀念的時候了」、「生命是偶然的，死亡卻是必然的，為何我們要為誕生而歡喜，卻為死亡而悲傷呢。」

黃軒醫師認為，瓊瑤的故事，早已成為幾代人的青春記憶，而她的人生態度，也成為晚年生活的另一種注腳。或許，我們可以從她的選擇中學到「如何真正為自己的人生負責」，如何讓我們家中長輩的死亡教育，更要深入到家庭中的每一個成員。

不是只有生病的長輩要面對　他們的選擇也是你的「死亡教育」

黃軒進一步指出，當長輩因疾病或失能面臨生命終點時，死亡教育變得尤為重要。它可以幫助長輩和家人更有尊嚴地面對生命的最後階段，並共同準備和接受這一不可避免的自然過程。

為何家人需要一起接受死亡教育？因為這是幫助當事人認識並接受老化的事實，這是自然的一部分，可以減少長輩們的恐懼跟焦慮。

同時也要教導家人理解死亡，沒有必要逃避或否認，促進生死溝通可減少家人之間對死亡話題的忌諱，讓長輩有機會表達自己的需求。

鼓勵長輩和家人回顧自己的生命故事，總結人生的價值與貢獻，不僅增進彼此的情感連結，還能提升提升生活質量，通過關注生命的意義與價值，讓老年人更有尊嚴地度過餘生。同時也能預防孤獨與後悔，及早準備和反思，減少未完成的心願和心理壓力。

最後黃軒表示，「落實預立醫療照護諮商（ACP）」才能安樂善好自己的死亡，家人也能鼓勵長輩明確自己的醫療意願，例如是否需要插管、心肺復甦等。

除了關心聊天外，也可以協助他們了解其保險、退休金及其他福利的使用方式，制定遺囑或信託、明確資產分配、幫助長輩整理好聯絡人和重要文件的資訊，並且引導他們參與自己的喪禮計劃，確保喪禮符合他們的文化和個人意願。

死亡教育並非讓人更害怕死亡，而是讓我們更懂得珍惜生命。長輩可以透過這樣的教育，更有尊嚴地面對生命終點，家人則能在關懷與陪伴中，學會如何更好地告別與感恩。

瓊瑤走了，但她的故事、她的愛情、她的生命觀，將繼續感動每一個曾經的我們，黃軒表示「她！也曾是我青春生命中的文學作品的偶像」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

房市從小妖變大妖，2025年有破盤價能撿？顏炳立奉送「7個字」、甲山林董座：錢太多就買這產品

00919配0.72元將除息，24元能買？年化配息率要10%「這價位」都OK，為何說可能漲贏0050

0056、00878大前輩們「股息不會大縮水」…施昇輝解密背後原因：買ETF時也別忘了這句警語

醫美舒眠麻醉卻致命，主打像睡覺、胃腸鏡也常用…1600位麻醉醫如何cover全台？醫教怎判斷誰操刀

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

瓊瑤、朱銘相繼走絕路...長輩「3狀況」輕生風險高：面對死亡全家都需被教育

知名作家瓊瑤輕生享壽86歲震驚社會，2023年4月雕刻大師朱銘，同樣因久病厭世走上絕路，林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘呼籲，親友一定要多定期關心，因為隨著年紀漸增會經歷各種失落，長輩若出現「3狀況」輕生風險會提高。

「連接器有賺 但要拿去養線材」宏致執意買技術、通路 花9年賣進雲端巨頭

從製造、研發、通路多方併購，宏致電子用9年時間，將高速連接線打造成未來營運成長主力，不僅從消費性產品跨足雲端伺服器市場，更成功卡位美國雲端網路服務業的一線客戶。

買零股或ETF都很好 達人點大忌：別三心二意！怎買才能贏「一招搞定」

根據統計，2004年集中市場股票價格超過100元的股票僅有11檔，在證交所推出盤中零股交易制度的前1年，也就是2019年年底，股價超過100元的股票為122檔。 但以2024年10月底數字來觀察，股價超過100元檔數已高達至250檔，超過1000元的股票更有12檔，隨著高價股數量不斷增長，投資門檻隨之提高。 在盤中零股交易與台股ETF商品盛行下，高價股不再高不可攀。以盤中零股交易制度來說，讓投資人能以1股至999股為單位，在盤中進行交易，不再受限於整張交易的千股門檻，降低了高價股對小資投資者的門檻。

盤中零股新制改5秒搓合上路 小心「10股變10張」變違約交割！常見3問題

證交所為了降低投資門檻，4年前推出盤中零股交易制度，為了再促進盤中零股流動性，近期公布將原本1分鐘的搓合間隔時間縮短成5秒，並於周一（12/2）新制正式上路。永豐金證券提醒投資人，交易時務必要留意盤中常見3大問題。

從月存3000元、日省100元開始⋯「631理財法 先存再花」3年做到買房！

台灣在過去30年來，收入後20%民眾平均收入減少1萬元，最有錢20%民眾，平均資產從1300萬變成5100萬，貧富差距從16倍擴大到66倍。面對貧富差距、低薪、高房價壓力，奉行不買車、不買房、不生育、不消費的「躺平族」，成為年輕一代的代名詞。理財作家楊倩琳認為，年輕人不應躺平，從每月存下3000元開始，採用631理財法、先儲蓄再消費、透過正確理財規劃和投資策略，即使是小資族也能逐步累積財富，實現財務自由。

川普一上任就要對厝邊墨、加課25%關稅？吳嘉隆解析放狠話的言外之意

美國前總統川普即將重返白宮，但在上任前，就已揚言要對加拿大、墨西哥加徵25%關稅。資深政經評論家吳嘉隆周五（11/29）指出，川普放話其實另有作用，其實川普等於在立威，讓自己的強硬立場取得可信度，再以此威望去和歐洲、亞洲盟友討論其他議題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。