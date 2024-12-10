瓊瑤、朱銘相繼走絕路...長輩「3狀況」輕生風險高：面對死亡全家都需被教育

文．林依榕整理

知名作家瓊瑤輕生享壽86歲震驚社會，2023年4月雕刻大師朱銘，同樣因久病厭世走上絕路，林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘呼籲，親友一定要多定期關心，因為隨著年紀漸增會經歷各種失落，長輩若出現「3狀況」輕生風險會提高。 胸腔暨重症醫師黃軒，面對死亡不只是長輩，家庭成員都需要受教育，不要逃避並用正面態度面對，除了多傾聽陪伴，也為身後事提早準備及安排，不是誰世面見多就能坦然面對，「畢竟死亡，長輩從未有過，不是嗎？你又如何叫長輩，孤獨一個人去面對呢？」

年輕或許有很多璀璨時刻

但有天，你也會老...變成「長輩」易遇到的3難題

2019年知名作家瓊瑤，送走了自己摯愛的丈夫、皇冠集團創辦人平鑫濤，5年後，86歲的她選擇告別這世界，「時間已到，生命不會更好，不拖累所愛，也超越病魔，我心翩然自如奔放快樂」、「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』地去了。」

林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘表示，喪偶的痛確實會造成心理很大的失落，尤其隨年紀漸增，許多人的人生慢慢經歷各種失落，又可能因為退休沒有收入或健康不佳、親人逝世等，出現負面情緒。

張家銘指出，分析近年台灣輕生個案，年紀較大的長者選擇離世的原因多和身體疾病、久病厭世或憂鬱有關，對於自我價值感到失落。

2023年4月雕刻大師朱銘，同樣久病厭世輕生，張家銘呼籲周遭親友，雖然大家不見得會和親人同住，但對獨居的長輩，可以多關懷他們的作息，打電話、傳訊息問候、偶爾喝喝下午茶互相關心，讓他們感到被重視、有與社會連結，陪他們健康度過晚年，不留下遺憾。

瓊瑤一封生死公開信：

擔心子女的愛會成父母「自然死亡」最大阻力

「《瓊瑤的死亡教育》也是你的死亡教育？」胸腔暨重症醫師黃軒指出，你們知道，長輩面對死亡是需要全新的教育嗎？而不是長輩世面見多，他們都會坦然面對的！畢竟死亡，長輩，從未有過，不是嗎？你又如何叫長輩，孤獨一個人去面對呢？

瓊瑤的選擇並非孤例，在很多高齡人群中，有些人因為身體或心理上的痛苦，也曾萌生了離世的念頭。

黃軒表示，其實早在2017年3月，瓊瑤就在網絡上公開了一封寫給兒子和兒媳婦的信，信中涉及的正是過往身為父母對孩子，避而不談或者不直說的「死亡」話題。

當時文章中提到，之所以要公開寫下這封人生中「最重要的信」，是擔心子女對父母的愛，成為她「自然死亡」最大的阻力。

在這漫長的人生，我沒有因為戰亂、貧窮、意外、天災人禍、病痛...種種原因而先走一步。活到這個年紀，已經是上蒼給我的恩寵。所以，從此以後，我會笑看死亡。－－－瓊瑤

在我能作主時讓我作主 瓊瑤5點聲明叮囑子女

瓊瑤在生前列下5點聲明叮囑其子女：

一、 不論我生了什麼重病，不動大手術，讓我死得快最重要！在我能作主時讓我作主，萬一我不能作主時，照我的叮囑去做

二、 不把我送進「加護病房」

三、 不論什麼情況下，絕對不能插“鼻胃管”！因為如果我失去吞咽的能力，等於也失去吃的快樂，我不要那樣活著

四、 同上一條，不論什麼情況，不能在我身上插入各種維生的管子。尿管、呼吸管、各種我不知道名字的管子都不行

五、 我已經註記過，最後的「急救措施」如氣切、電擊、葉克膜...這些，全部不要！幫助我沒有痛苦的死去，比千方百計讓我痛苦的活著，意義重大！千萬不要被「生死」的迷思給困惑住

瓊瑤曾說「人生最無奈的事，是不能選擇生，也不能選擇死。 好多習俗和牢不可破的生死觀念鎖住了我們，時代在不停的進步，是開始改變觀念的時候了」、「生命是偶然的，死亡卻是必然的，為何我們要為誕生而歡喜，卻為死亡而悲傷呢。」

黃軒醫師認為，瓊瑤的故事，早已成為幾代人的青春記憶，而她的人生態度，也成為晚年生活的另一種注腳。或許，我們可以從她的選擇中學到「如何真正為自己的人生負責」，如何讓我們家中長輩的死亡教育，更要深入到家庭中的每一個成員。

不是只有生病的長輩要面對 他們的選擇也是你的「死亡教育」

黃軒進一步指出，當長輩因疾病或失能面臨生命終點時，死亡教育變得尤為重要。它可以幫助長輩和家人更有尊嚴地面對生命的最後階段，並共同準備和接受這一不可避免的自然過程。

為何家人需要一起接受死亡教育？因為這是幫助當事人認識並接受老化的事實，這是自然的一部分，可以減少長輩們的恐懼跟焦慮。

同時也要教導家人理解死亡，沒有必要逃避或否認，促進生死溝通可減少家人之間對死亡話題的忌諱，讓長輩有機會表達自己的需求。

鼓勵長輩和家人回顧自己的生命故事，總結人生的價值與貢獻，不僅增進彼此的情感連結，還能提升提升生活質量，通過關注生命的意義與價值，讓老年人更有尊嚴地度過餘生。同時也能預防孤獨與後悔，及早準備和反思，減少未完成的心願和心理壓力。

最後黃軒表示，「落實預立醫療照護諮商（ACP）」才能安樂善好自己的死亡，家人也能鼓勵長輩明確自己的醫療意願，例如是否需要插管、心肺復甦等。

除了關心聊天外，也可以協助他們了解其保險、退休金及其他福利的使用方式，制定遺囑或信託、明確資產分配、幫助長輩整理好聯絡人和重要文件的資訊，並且引導他們參與自己的喪禮計劃，確保喪禮符合他們的文化和個人意願。

死亡教育並非讓人更害怕死亡，而是讓我們更懂得珍惜生命。長輩可以透過這樣的教育，更有尊嚴地面對生命終點，家人則能在關懷與陪伴中，學會如何更好地告別與感恩。

瓊瑤走了，但她的故事、她的愛情、她的生命觀，將繼續感動每一個曾經的我們，黃軒表示「她！也曾是我青春生命中的文學作品的偶像」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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