川普「有時也蠻幼稚」捧他開心有效果？要從美股邏輯說服他「台積讓美國賺更多」

文．劉煥彥

川普將在一個多月後回歸美國總統大位，台灣該如何跟這位狂人總統打交道？ 台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，以國人最關心的台積電赴美設廠來說，其實可以順著川普的行事風格來辦事，例如台積電亞利桑那州晶圓廠的啟用典禮，就可以延到明年1月中他上台後，再邀請他去剪綵，效果可能更大，對台灣也更有好處。 「川普這個人呢，你說他動作快、思考快、反應快都對。」 「他其實有時候也蠻幼稚的，你去捧他開心，其實是有效果的，你其實可以讓他很開心。」

李鎮宇在周日（1日）播出的數字台灣節目，接受主持人謝金河訪談時，對於台灣如何看待川普重回白宮提出幾點看法，第一是新執政團隊沒有包袱或意識形態，打擊中國只會更狠。

第二，政府宜設置應對美中角力影響的委員會，並且直轄總統府。

第三，從川普注重美國股市表現的經驗，來傳達台積電設廠其實對美國好處多多。

第一：川普新執政團隊沒有包袱或意識形態，打擊中國只會更狠

對於川普勝選還不到一個月，新執政團隊的人選已經任命大半，而且其中外交團隊人選普遍對中國立場更強硬，李鎮宇提出了以下看法。

「這一次川普對中的幕僚有個很大特點，我知道大家非常喜歡（前國務卿）龐培歐（Mike Pompeo），龐培歐的主要中國幕僚是余茂春教授，他是在中國大陸受教育，然後去美國，他其實對自己祖國還是有一些感情，所以常常提出一個概念，就是中共不是中國。」

「這跟經濟學裡面有很多理論一樣，永遠是存在theory，沒有辦法執行。你怎麼告訴我中共和中國的區別？你有名單嗎？」

「所以那個Waltz（華茲，候任美國國家安全顧問）上來就講了，說40萬中國留學生都是乖寶寶，但隨時都有可能當中共的間諜。你可以看到，這次上來這一批人，就是把（中國人）都當成中共，那個調性是非常一致的。」

美國外交精英之養成道路：擁抱中國、處理中東、認定俄羅斯是最大敵人

李鎮宇也觀察，川普新執政團隊的人選，都不是傳統政府體系的人馬（川普稱之為deep state），所以沒有太多過去養成背景的限制。

「美國標準的外交精英，他的養成是什麼？第一是擁抱中國、處理中東、駐紮在歐洲，（認定）最大的對手是俄羅斯，他們的思維是這樣子。」

「2015年歐巴馬說要重返亞洲，重返那麼久，船都不知道開到哪裡去了，為什麼？因為Deep State這些人，美國的外交精英不吃這一套啦。」

「他認為在他腦子裡面、受到的訓練，就是俄羅斯是最大敵人，所以他不會相信這種事情。所以你要重返亞洲，你要重新思考。」

第二：總統府下宜設置美中事務應對委員會

李鎮宇也認為，台灣不能只看中國，或是只看美國，現在連美中角力對台灣的影響也要看，而且最好是有專責單位。

「如果（川普迫使）人民幣重貶，台幣要不要跟著貶？亞洲貨幣會不會受影響？這其實是要成立，不只是要怎麼應對美國，而要成立應對中國（事務）的委員會。」

「而且，這個委員會應該成立在總統府下面，因為這不是只有行政院可以處理的事情，央行也要進來，國防外交都要進來。這是總統職權，所以非常重要。」

第三：要從美股邏輯論述，說服川普「TSMC不是在搶美國人生意」

至於川普選前曾經放話，要對台積電課稅，李鎮宇認為，台灣可以從川普重視美股表現的經驗，找出能說服他的有利論述。

「要對台積電直接課稅，這件事情很難，第一個他是一個中間財，你很難對中間財直接課稅。」

「第二個，這次他找貝森特（Scott Bessent，新任財政部長）上來，其實代表他還是很重視股市、華爾街。」

「上一次四年，川普最常推什麼（發推文的內容）？推股價啦，股價創新高，他就立刻會推。」

「所以你要讓他知道說，其實TSMC不是在搶你美國人的生意，我們跟美國是上下游的關係。我們是像（NBA）公牛隊，我們是教練的角色，我們幫你做晶片，賺錢是你在賺，你的毛利更高。」

「所以你打台積電，其實會打到你的股市，會打到Nvida、打到Apple，打到高通，這個其實對他來說是不好的。」

「一定要把這個消息，不斷透過各種管道deliver給川普總統知道。他知道這件事情之後，就會知道說，其實台積電對美國是好的。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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