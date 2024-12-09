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川普祭3宣示劍指中國！從任命官員看端倪…人民幣會重演1994年巨貶事件？

聯合新聞網／ 今周刊
美國總統當選人川普（路透）
美國總統當選人川普（路透）

文．謝金河

川普劍指中國！

這兩個禮拜，除了南韓六小時烏龍戒嚴事件，川普祭出三個重要宣示：一個是要對墨西哥，加拿大開徵25%關稅，對中國課10%，理由是這些國家如果不嚴控芬太尼及非法移民就開徵關稅。

第二個是川普警告金磚國家，如果不使用美元，將課100%關稅，且產品不能進入美國！川普此話一出，第一個採取行動的是普丁，他下令俄羅斯的銀行不再使用盧布交易天然氣。

三，川普警告哈瑪斯，要求哈瑪斯必須在他就職上任前完全釋放以色列俘虜，如果沒有這樣做，他揚言會讓哈瑪斯負出慘痛代價！川普還未上任，他儼然像是世界的警察，開始在執法。

如果把三件事連結在一起看，可以看出幾個端倪，一是川普對加拿大，墨西哥的課稅說是虛招，川普施壓，要求他們嚴格執法。墨西哥女總統硬了一天，次日就和川普通電話，允諾嚴格執行。加拿大總理杜魯道直闖海湖莊園，重要內閣成員都去了，川普開玩笑說加拿大可以成為美國第51個州！

墨西哥，加拿大有如美國左右手，川普不會自斷雙臂！真正威脅美國的是挑戰美元霸權的國家，核心當然是中國。普丁率先表態停止使用盧布買天然氣，這是俄羅斯對美國釋出善意的第一個動作。

往下看，川普上任，他要退出巴黎氣候協定，主張開採頁岩油，目的是要引導油價下跌，如果石油跌至60美元以下，俄羅斯的壓力會增大，俄烏走向和解的可能性會升高。而美國因為油價大漲引發的通膨壓力也會減輕。

過去美國人出門加油，一加侖4美元以上，如果跌到3美元以下，美國人的實質的可支配所得會增加，這是川普營造有感經濟很重要一大步。還有，油價下跌，中東產油國壓力也會增加，可能伊朗的態度也會出現大變化⋯⋯

川普的石油政策會出現一箭好幾雕的效果，最後的目標是中國，及人民幣。這兩天，川普任命Peter Navarro出任貿易顧問，也任命David Perdue出任駐中國大使，再加上先前的副國家安全顧問黃之瀚，這個陣容排開，很明顯是劍指中國！

接下來可以觀察的是人民幣！1994年朱鎔基𣿬改，他把外匯券併入人民幣，成為單軌制，人民幣從5.76兌一美元貶值到8.7，這個巨貶動作是引爆1997年亞洲金融風暴的源頭，未來人民幣會不會回到朱鎔基滙改的價位？值得拭目以待！

本文授權自今周刊，原文見此。

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