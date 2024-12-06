快訊

昔告侵權！台灣大學與台大補習班和解 令業者限期改名

時隔8年！繼朴槿惠「閨密門」後 韓檢方再組特別調查本部查尹錫悅戒嚴

雄獅重返東區「6折回租」帝寶劉媽媽金店面 為何說開30店就不開了？

聯合新聞網／ 今周刊
雄獅旅遊重返東區。聯合報系資料照
雄獅旅遊重返東區。聯合報系資料照

文．彭蕙珍

雄獅旅遊(2731)於2022年關掉在東區的旗艦概念館後，去年底悄悄返回東區。花1年時間思考定位，於周一（12/2）複合式「Lion Square」忠孝門市正式開幕。雄獅集團董事總經理黃信川表示，忠孝復興站是產業的黃金地標，定位是「Lion Square」。

「Lion Square」忠孝門市結合3大元素：旅遊產品、餐飲服務、數位智能。更設置業界第一個「智能櫃」，全年無休、24小時讓客戶隨時都能寄取件。

雄獅於2007年至2019年承租忠孝東路、復興南路口的三角窗長達12年，房東是知名的帝寶劉媽媽。重返東區，雄獅再度選擇原址。據悉，雄獅此次簽長約，約18坪每月店租約60萬，而在之前每月店租約100萬，等於是打6折回租。

受到疫情影響，雄獅有長達2年時間在東區沒有門市。黃信川表示，隨著疫情過後觀光產業復甦，不少東區客人不斷透過其他門市的人來反應希望雄獅能回來。

「東區客群的含金量很高，能住在巷弄的大哥、大姐真的實力驚人。」他說明，平日這裡有商務客、居民，假日有百貨人潮。2007年雄獅進駐忠孝復興，以24小時經營，曾是雄獅全台80多家門市中，業績第一名，每月業績約4000至4500萬元。

2019年看好旅遊發展，雄獅不惜斥資上億元，租下忠孝東路4段30號整棟大樓。就在裝潢完後，遇到了疫情，再撐2年，決定退出東區。

門市人多到要抽號碼牌 智能櫃解決問題

這次重返東區，18坪的店面投資近2千萬預算裝潢及行銷，這也是雄獅的第26間店。

黃信川指出，明年會開4間店，總計30間店，「但就不會再開店了」，因為民眾已經習慣在線上購買產品，新店型走向也與過往不同，結合數位化、智能化、無紙化，未來還會有證件掃瞄等服務。

他說明，疫情前雄獅在全台有80多間門市，疫情期間收了不少門市，「在疫後發展觀光，我們看到消費行為改變，如在線上作業加大，但還是有很多人想到門市，有人的面對面服務。」

「有很多門市有排隊人潮，還要拿號碼牌。」他解釋，其中一部分客人不需要服務，只是來辦護照、身份證或是行程表，但還是要抽號碼牌，非常不方便，於是，在忠孝門市率先做了24小時服務的智能櫃，不需要排隊，就能收取件。

26間門市 這4間最賺

雄獅旅遊直售處總經理張亞昭表示，目前雄獅在全台26間門市，其中9間門市年營逾5億，有4間門市逾6億，包括：中壢、新竹巨城、板橋、竹北。約20多坪的中壢門市是店王，年營收7億。

她分析，最主要的原因在於雄獅長期耕耘在地，附近有多企業及工廠，加上這間門市並沒有受到疫情影響而關門，疫後的報復性旅遊帶動了業績成長。

「第一是雄獅在那裡很久，有知名度，第二是這幾年來累積的商譽，有很好的印象。」她說明，台北的資源多，旅遊業的競爭大，相較之下，中南部的資源沒這麼多，而且傳統企業會想找最安全的旅行社。

「非常多企業流傳一句話，要旅遊，就找雄獅。」她強調：「旅客在旅遊時遇到特別的狀況，雄獅都會負責，不可能把客人丟包，萬一真的發生什麼事，第一時間保險公司還沒啟動，我們已經啟動了。」

在過去很長的時間，忠孝門市都是營收冠軍，她認為未來這裡很有機會再重返第一。忠孝門市預計可為雄獅創造每年約5億元營收。

線上線下營收各半 精準開店

對於門市經營，2019年雄獅有高達83間門市，未來只會開30間。這是因為疫情前線下營收大於線上，疫情後線上交易提升，目前線上與線下門市營收比例各約50%。

黃信川補充說明：「現在開的門市都是經過盤整後最重要的店，而不再像過去是為了擴充而擴充；疫情讓雄獅反思，我們要更精準的開門市，而且資源有限，尤其現在找人很難。」

他引述英國首相邱吉爾在二次大戰中的一句話：「不要浪費每一次的重大危機，這是你最好的翻轉機會；面對危機後的轉機，你準備好了嗎？」

張亞昭說明，目前雄獅在全台26間門市，營業額已經是過去80多間店的8成5，但是門市數只有不到4成。

雄獅歡慶「Lion Square」忠孝門市開幕，推出多樣優惠活動，國外團體旅遊最高折3000元、國內團體旅遊最高折1000元、票券滿1000元折100元，還有限定行程「加碼贈」，及指定條件「手沖咖啡買一送一」。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

陳梅慧車禍事件簿／助力扣押詐團93億、正查88會館…高速衝撞無剎車肇事者背景曝光，竹檢啟動專案小組

陳梅慧車禍獨留幼女…她是誰？忙完家務就開筆電查線索：盡力幫創意私房每個受害者，努力追回被詐騙的錢

瓊瑤豪宅內離世，符合「凶宅」定義減價5-7折？曾被譽為全球少數頂尖風景之一，專家：兩用途更適合

每月定期定額1萬，退休能領3600萬！0052比0050更會漲，45歲開始也不晚...達人揭「2重點」：股市賺錢的關鍵

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

「連接器有賺 但要拿去養線材」宏致執意買技術、通路 花9年賣進雲端巨頭

從製造、研發、通路多方併購，宏致電子用9年時間，將高速連接線打造成未來營運成長主力，不僅從消費性產品跨足雲端伺服器市場，更成功卡位美國雲端網路服務業的一線客戶。

買零股或ETF都很好 達人點大忌：別三心二意！怎買才能贏「一招搞定」

根據統計，2004年集中市場股票價格超過100元的股票僅有11檔，在證交所推出盤中零股交易制度的前1年，也就是2019年年底，股價超過100元的股票為122檔。 但以2024年10月底數字來觀察，股價超過100元檔數已高達至250檔，超過1000元的股票更有12檔，隨著高價股數量不斷增長，投資門檻隨之提高。 在盤中零股交易與台股ETF商品盛行下，高價股不再高不可攀。以盤中零股交易制度來說，讓投資人能以1股至999股為單位，在盤中進行交易，不再受限於整張交易的千股門檻，降低了高價股對小資投資者的門檻。

盤中零股新制改5秒搓合上路 小心「10股變10張」變違約交割！常見3問題

證交所為了降低投資門檻，4年前推出盤中零股交易制度，為了再促進盤中零股流動性，近期公布將原本1分鐘的搓合間隔時間縮短成5秒，並於周一（12/2）新制正式上路。永豐金證券提醒投資人，交易時務必要留意盤中常見3大問題。

從月存3000元、日省100元開始⋯「631理財法 先存再花」3年做到買房！

台灣在過去30年來，收入後20%民眾平均收入減少1萬元，最有錢20%民眾，平均資產從1300萬變成5100萬，貧富差距從16倍擴大到66倍。面對貧富差距、低薪、高房價壓力，奉行不買車、不買房、不生育、不消費的「躺平族」，成為年輕一代的代名詞。理財作家楊倩琳認為，年輕人不應躺平，從每月存下3000元開始，採用631理財法、先儲蓄再消費、透過正確理財規劃和投資策略，即使是小資族也能逐步累積財富，實現財務自由。

川普一上任就要對厝邊墨、加課25%關稅？吳嘉隆解析放狠話的言外之意

美國前總統川普即將重返白宮，但在上任前，就已揚言要對加拿大、墨西哥加徵25%關稅。資深政經評論家吳嘉隆周五（11/29）指出，川普放話其實另有作用，其實川普等於在立威，讓自己的強硬立場取得可信度，再以此威望去和歐洲、亞洲盟友討論其他議題。

傳李逸洋接駐日代表 矢板明夫「和權力中樞對話」：賴政府站在自由民主的決心

我駐日代表謝長廷即將卸任，日前有消息傳出，下一任駐日代表內定由考試院前副院長李逸洋出任。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，李逸洋是當年捍衛言論自由的「蓬萊三君子」之一。派他出使日本，也間接顯示賴清德政府堅決站在自由民主陣營的決心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。