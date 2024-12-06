雄獅重返東區「6折回租」帝寶劉媽媽金店面 為何說開30店就不開了？

文．彭蕙珍

雄獅旅遊(2731)於2022年關掉在東區的旗艦概念館後，去年底悄悄返回東區。花1年時間思考定位，於周一（12/2）複合式「Lion Square」忠孝門市正式開幕。雄獅集團董事總經理黃信川表示，忠孝復興站是產業的黃金地標，定位是「Lion Square」。 「Lion Square」忠孝門市結合3大元素：旅遊產品、餐飲服務、數位智能。更設置業界第一個「智能櫃」，全年無休、24小時讓客戶隨時都能寄取件。 雄獅於2007年至2019年承租忠孝東路、復興南路口的三角窗長達12年，房東是知名的帝寶劉媽媽。重返東區，雄獅再度選擇原址。據悉，雄獅此次簽長約，約18坪每月店租約60萬，而在之前每月店租約100萬，等於是打6折回租。

受到疫情影響，雄獅有長達2年時間在東區沒有門市。黃信川表示，隨著疫情過後觀光產業復甦，不少東區客人不斷透過其他門市的人來反應希望雄獅能回來。

「東區客群的含金量很高，能住在巷弄的大哥、大姐真的實力驚人。」他說明，平日這裡有商務客、居民，假日有百貨人潮。2007年雄獅進駐忠孝復興，以24小時經營，曾是雄獅全台80多家門市中，業績第一名，每月業績約4000至4500萬元。

2019年看好旅遊發展，雄獅不惜斥資上億元，租下忠孝東路4段30號整棟大樓。就在裝潢完後，遇到了疫情，再撐2年，決定退出東區。

門市人多到要抽號碼牌 智能櫃解決問題

這次重返東區，18坪的店面投資近2千萬預算裝潢及行銷，這也是雄獅的第26間店。

黃信川指出，明年會開4間店，總計30間店，「但就不會再開店了」，因為民眾已經習慣在線上購買產品，新店型走向也與過往不同，結合數位化、智能化、無紙化，未來還會有證件掃瞄等服務。

他說明，疫情前雄獅在全台有80多間門市，疫情期間收了不少門市，「在疫後發展觀光，我們看到消費行為改變，如在線上作業加大，但還是有很多人想到門市，有人的面對面服務。」

「有很多門市有排隊人潮，還要拿號碼牌。」他解釋，其中一部分客人不需要服務，只是來辦護照、身份證或是行程表，但還是要抽號碼牌，非常不方便，於是，在忠孝門市率先做了24小時服務的智能櫃，不需要排隊，就能收取件。

26間門市 這4間最賺

雄獅旅遊直售處總經理張亞昭表示，目前雄獅在全台26間門市，其中9間門市年營逾5億，有4間門市逾6億，包括：中壢、新竹巨城、板橋、竹北。約20多坪的中壢門市是店王，年營收7億。

她分析，最主要的原因在於雄獅長期耕耘在地，附近有多企業及工廠，加上這間門市並沒有受到疫情影響而關門，疫後的報復性旅遊帶動了業績成長。

「第一是雄獅在那裡很久，有知名度，第二是這幾年來累積的商譽，有很好的印象。」她說明，台北的資源多，旅遊業的競爭大，相較之下，中南部的資源沒這麼多，而且傳統企業會想找最安全的旅行社。

「非常多企業流傳一句話，要旅遊，就找雄獅。」她強調：「旅客在旅遊時遇到特別的狀況，雄獅都會負責，不可能把客人丟包，萬一真的發生什麼事，第一時間保險公司還沒啟動，我們已經啟動了。」

在過去很長的時間，忠孝門市都是營收冠軍，她認為未來這裡很有機會再重返第一。忠孝門市預計可為雄獅創造每年約5億元營收。

線上線下營收各半 精準開店

對於門市經營，2019年雄獅有高達83間門市，未來只會開30間。這是因為疫情前線下營收大於線上，疫情後線上交易提升，目前線上與線下門市營收比例各約50%。

黃信川補充說明：「現在開的門市都是經過盤整後最重要的店，而不再像過去是為了擴充而擴充；疫情讓雄獅反思，我們要更精準的開門市，而且資源有限，尤其現在找人很難。」

他引述英國首相邱吉爾在二次大戰中的一句話：「不要浪費每一次的重大危機，這是你最好的翻轉機會；面對危機後的轉機，你準備好了嗎？」

張亞昭說明，目前雄獅在全台26間門市，營業額已經是過去80多間店的8成5，但是門市數只有不到4成。

雄獅歡慶「Lion Square」忠孝門市開幕，推出多樣優惠活動，國外團體旅遊最高折3000元、國內團體旅遊最高折1000元、票券滿1000元折100元，還有限定行程「加碼贈」，及指定條件「手沖咖啡買一送一」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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