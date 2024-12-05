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00878一度看到21.X元 月存5千想錢滾錢有風險？老鳥：有這兩檔成分股「配息安啦」

聯合新聞網／ 今周刊
國民ETF國泰永續高股息(00878)今年以來受益人數持續創高，投資人數已經超過153萬人，規模來到3616億元。（聯合報系資料照片）
國民ETF國泰永續高股息(00878)今年以來受益人數持續創高，投資人數已經超過153萬人，規模來到3616億元。（聯合報系資料照片）

文．胡肇芳整理

國民ETF國泰永續高股息(00878)今年以來受益人數持續創高，投資人數已經超過153萬人，規模來到3616億元，穩坐高股息ETF第1，00878於是11/18才除息0.55元，目前仍呈現貼息，股價最低一度來到21.51元，週四(12/5)則是回到22元之上，盤中來到22.25元。

事實上，00878握有兩檔金融股，包括國泰金、富邦金，在營運表現大好下，明年股息發放應該無虞。

有網友好奇發問，每個月預計拿5000元閒錢在投資上，半年有感的會是富邦台50 (006208)還是00878？有人認為，一個是有錢進到口袋的有感，一個是價差的有感，建議先去了解市值型跟高股息的差異，找出自己想要的再投資。

投資專家建議，年輕時可以先把主力放在市值型ETF上，因為市值型的漲幅較明顯，先將本金養大，待退休時再逐漸將資金轉到高股息ETF，有更靈活的現金流可運用，減輕每月生活開銷負擔。

00878受益人數逾153萬人

台股ETF人氣王國泰永續高股息00878受益人數逾153萬人，而市值型的006208人氣也迅速攀升，有網友在社群平台Dcard發文請益，自己目前正要踏入投資ETF的圈子，尚在摸索和詢問階段，每個月預計拿5000元閒錢在投資上，想詢問半年有感的會是006208還是00878？

有網友建議，可以先去了解市值型跟高股息的差異，找出自己想要的再投資，畢竟，有感的點不同，「一個是有錢進到口袋的有感，一個是價差的有感」，由於原PO每個月只有5000閒錢，建議投市值型放大資產。

還有網友認為，要有錢進口袋的話就選配息型的00878，配息那天會有錢進戶頭。也有人幫原PO算算，1年6萬「直接歐印市值型的就好了」，沒必要資產配置。

投資ETF「該買市值型還是高股息」？

這位網友以長遠角度分析，認為年輕要存市值型(市值長期存下來會比配息的價值高)，覺得年輕不太需要股息，因為一樣會再投入，退休或是老年人的話就可以存配息的去領股息。

只是投資ETF「該買市值型還是高股息」，一直是股民們的討論話題，投資專家建議，年輕時可以先把主力放在市值型ETF上，因為市值型的漲幅較明顯，先將本金養大，待退休時再逐漸將資金轉到高股息ETF，有更靈活的現金流可運用，減輕每月生活開銷負擔。

國泰永續高股息00878日前才進行成分股調整，新增成分股為華碩(2357)一檔，刪除成分股則為可成(2474)。

法人指出， 00878今年以來受益人數持續創高，根據集保資訊，截至11/22投資人數已超過153萬人，規模穩坐高股息ETF第一，達3616億元。00878甫於11/18除息，除息後目前股價來到21.74元上下，創除息後低點，不少人都一路吃貨，但面對一直往下的走勢，也或許有存股族擔心，會不會有風險。

「一直都有令人安心的配息成績」

理財專家楊倩琳在臉書指出，00878的指數選股規則下，其成分股的權重分配較均衡，另外著重企業ESG評級、市值、獲利性、殖利率等表現，投組中有近65%的電子股，如聯詠、廣達等受惠AI浪潮的企業也是成分股

楊倩琳表示，00878同樣持有逾2成的金融股，包括國泰金、富邦金等兩大金融巨頭，「開心長期持有00878多年，一直都有令人安心的配息成績」，每次領到配息不花掉可以再買更多張00878，持有成本就越來越低，之後每季就會越領越多錢。

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本文授權自今周刊，原文見此

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