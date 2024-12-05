CEO紛紛下台 給台灣什麼啟示？全球陷兩極世界…謝金河：台塑三寶離淨值愈來愈遠

文．謝金河

intel執行長Pat Gilsinger被董事會請下台，這幾天大家都很用力在討論。無獨有偶，汽車業大廠Stellantis的執行長Carlos Tavares也被請下台。

根據統計，今年被請退的CEO已經超過1800人，CEO似乎成了危險行業。照理說，像美國股市頻創歷史新高，德國DAX指數也越過2萬點，台股也在23000上下。股價指數都在高檔，但這是一個兩極世界，贏家愈贏愈多，像美國科技七雄，市值愈來愈高，可是輸家也掉落滿地。

這個時候，把原來的贏家變成輸家的CEO，立即變成問責的頭號目標，InTel市值原來是台積電的兩倍，如今剩下台積電不到十分之一。這些年，季辛格拿著指揮棒亂指揮，InTel始終交不出成績，下台是必然的事。

這些年，股東權益愈來愈受重視，過去日本有很多占著茅坑不拉屎的經營者，後來東京交易所的岩永社長要求股價淨值比不到一的公司必須提出改善報告，這個政策立即發揮很大效益，像銀行，證券公司的股價都顯著上漲。

南韓看到東京交易所有成效，也要求上市公司重視PBR。其實台灣這些年上市，上櫃，上興櫃或創新板的公司愈來愈多，交易所及櫃買中心也應該有更具體作為，股東也可以加強考核經營者，對於股價淨值比多年不到一的公司加強查核！

全世界那麼多CEO落馬，也給台灣很多啓示，像台塑三寶離淨值愈來愈遠，且沒有看到經營管理團隊提出改善計劃。相對來看，台泥的張安平董事長背水泥開法說會，這一幕格外有溫度！

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

瓊瑤死因出爐...支持安樂死「想沒痛苦死去」！7年前一封「身後事拜託信」曝光：10件事千萬別對我做

86歲作家瓊瑤輕生，離世前交代秘書返家查看...7天前發文憶亡夫「正為人生收尾」，千字親筆遺書曝光

軍公教年改6年了，可省下至少3千億！立院12/5審藍版「停砍年金案」，是否「倒退嚕」看3大關鍵

遺產稅、贈與稅2025年減稅大禮包來了！遺產多少才要繳稅？最新課稅級距、免稅額、扣除額總整理

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】