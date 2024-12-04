《周處除三害》暴紅！遊戲龍頭「網銀」跨足實體娛樂 背後盤算是什麼？

【撰文‧梁任瑋】

網銀國際入主威秀影城，線上遊戲龍頭跨足實體娛樂，引發業界關注！網銀影視總經理陳宜旻揭露未來將如何整合線上線下資源，協助威秀突破疫情困境。

京站威秀影廳內，座無虛席，空氣中瀰漫著期待的興奮感。這天是超人氣日本動畫《我的英雄學院》劇場版首映，威秀影城總經理林敬修微服出巡隱身人群之中。

他坐在幾個年紀和他相差20幾歲的國、高中生旁，這群年輕人正興奮地討論著劇情和角色。「我最喜歡轟焦凍了，他的個性超酷的！」「我也是，爆豪勝己也很帥啊！」

一個年輕人注意到林敬修，熱情地分享：「叔叔，你也喜歡《我的英雄學院》嗎？威秀這次做了好多布景可以拍照，超讚的！」

▲入主威秀影城是網銀國際整合實體通路的的重要布局，圖為威秀影城新任總經理林敬修。 劉咸昌

「除了電影，我們也舉辦了很多K-POP（韓國流行音樂）演唱會的映演場，」林敬修用高中生的回響，說明威秀未來的計畫，將愈來愈多多元，除了韓星映演會，也引入電競比賽轉播、音樂劇現場演出等等，讓威秀影城成為一個真正的娛樂中心。

以線上遊戲起家的網銀國際集團，於今年6月以約12.49億元，從香港嘉禾集團手中取得國內最大的電影院通路威秀影城股份，成為最大股東。威秀影城的股權結構形成網銀35.69％、中環集團30％、宏泰集團25％、威秀影城董事長王超立個人持股9％多，「三大一小」的新格局。

外界不免好奇，盤據線上遊戲半壁江山的網銀國際董事長蕭政豪，為何看上實體影城？又如何為威秀翻開新頁？

網銀國際影視總經理陳宜旻給出答案，他表示，這是網銀集團虛實整合策略的重要一步。

網銀集團擁有超過千萬名龐大的遊戲用戶資料庫，而威秀影城目前每年有1千萬人次觀影，活躍會員約70萬人，實體通路和會員數據，有助於網銀精準地掌握玩家喜好，打造更具吸引力的遊戲體驗，助攻拓展集團影視娛樂市場。

不過，疫情過後，影城票房未復甦，加上觀影習慣逐漸改變，使得影城的營運面臨轉型的挑戰。

陳宜旻分析，觀眾觀影習慣在改變，過去習慣的片長大約在一百二十分鐘，但現在，25歲以下的主力觀眾接受的片長可能縮短至85到90分鐘，只要電影本身夠好、夠吸引人，觀眾就願意買單。

他舉例，日本動畫電影《驀然回首》，片長不到1小時，也獲得不少觀眾的青睞。

據了解，威秀影城2022年營收37億元，2023年微幅成長，目前有65％營收來自電影票房，其餘35％為商場租金、廣告、舉辦演唱會門票收入。

在網銀加入後，威秀影城已訂出積極的擴展計畫，林敬修表示，明年預計插旗高雄義享天地二期與台北南港三井lalaport購物中心，屆時全台將達23個據點，穩坐影城龍頭寶座。他並透露，在南港三井不僅有影城，也引進日本知名兒童職業體驗樂園「KidZania」，朝多元服務發展。

近年來，各家影城的營運策略悄悄出現轉變，紅色子房瑞德資本董事總經理蘇明俊觀察，過去電影院的獲利來自於票房拆帳，如今隨著電影人口的流失，影城也轉型多功能使用；或如威秀影城以高端享受為訴求，提供餐飲吃到飽、頭等艙座椅搭配私廚料理的MUCROWN廳等，就是為了拉高客單價。

蘇明俊認為，零售產業近年也面對網購消費勢力的大挑戰，訴求「體驗經濟」的影城進駐購物中心，可帶來消費人潮，讓影城與商場站在同一陣線，未來二者的合作將更加緊密，彼此互補，共同抵禦電商的衝擊，開創實體零售的新格局。

遊戲王國還不夠

網銀要建構泛娛樂產業帝國

以線上遊戲著稱的網銀跨足影視產業的動作愈來愈大，除了投資威秀影城，還有具體的電影產製與發行計畫。

去年，在中國拿下票房冠軍的《周處除三害》就是集團旗下網銀國際影視首次投資電影的處女秀，不僅是該片最大股東，初試啼聲就交出亮眼成績，激勵網銀國際影視持續強化發行與製片布局，在電影產業深耕發展。

網銀影視總經理陳宜旻透露，網銀影視將持續投資泛娛樂產業，整合線上線下資源，打造一個完整的泛娛樂生態圈。

除了終端通路，網銀集團轉投資的網銀影視將投資愛情、恐怖、動作等類型影片，陳宜旻表示，除了台灣自製，也將積極拓展國際合製，例如與日本導演合作拍攝臥底警察的故事。

發行業務方面也有具體動作，目前已經率先代理韓國電影《哈爾濱》和動畫片《加菲貓》在台灣的發行。海外市場也不缺席，網銀影視打算進軍韓國和馬來西亞設立子公司，與當地團隊合作，擴大台灣影視產業的影響力和國際合作機會。

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