美體小舖總部破產 來台36年仍獲利…電視女王砸3800萬入主 力拚3年營收翻倍

【撰文‧陳葦庭】

在台耕耘36年的美妝品牌The Body Shop總代理，今年5月底易主，台灣有線電視女王廖紫岑要如何運用集團資源，擦亮這塊老招牌。

這些身體凝膠、沐浴乳、洗髮精……都沒有做動物實驗，甚至香水還得過諾貝爾化學獎，可惜過去都沒人知道。」說這話的，是現年59歲、有「中部有線電視女王」之稱的台灣數位光訊科技集團（以下簡稱台數科）董事長廖紫岑。

採訪這天，她和女兒、台數科董事長室特助協理鄭詠心，領著《今周刊》記者來到The Body Shop美體小舖，位在台北京站時尚廣場的全新永續概念店，自豪地介紹店裡九成的擺設、展示架，都用循環建材打造，每項產品也具備永續精神。

讓這對母女檔大聊美妝用品的原因，是因為今年5月底，台數科旗下負責經營電視購物、廣告銷售等業務的子公司鑫傳國際，以3800萬元，買下英國美妝保養品牌The Body Shop台灣總代理美雅國際58.48％股份，取得經營權，正式由有線電視頻道跨足美妝通路市場。

市場競品多 行銷不足被大眾遺忘

1976年創立的The Body Shop，是美妝界的中價位品牌，以天然、永續、注重公平交易聞名；它曾推動禁止美容業動物測試運動，不只影響歐盟立法，也讓台灣在2016年，禁止國內化妝品業者使用經動物實驗的化妝品成分及原料。

此外，The Body Shop更曾以植物原料調成的一款白麝香香水，拿下諾貝爾化學獎；極盛時期，該品牌曾遍及全球80多國、門市逾3千家，而台灣門市也有約80家，年營收逾10億元。

只是，美妝巨頭也抵擋不住市場快速變動，隨著愈來愈多標榜天然、永續的美妝品牌進入市場，較少投入行銷宣傳的The Body Shop漸漸被市場遺忘。

今年初，The Body Shop在英國聲請破產，後續美國、加拿大、法國等分公司也陸續宣布停業。

即使當時美雅國際發出聲明稿，強調台灣市場不受影響，但眼見品牌聲量逐漸下滑，也讓美雅原本的經營者評估找其他業者經營的可能性。

外界好奇，為什麼廖紫岑要透過併購，搶當一家破產的老牌美妝通路代理商？

「我不能讓這個品牌就這樣在台灣消失，所以責無旁貸決定接下來。」廖紫岑一語道破入主The Body Shop的起心動念。

她說，自己在高中時期購買的第一份美妝用品，就是The Body Shop，因此去年得知代理權可能易主的消息後，就透過友人積極接洽美雅國際，同時爭取英國總部認同，才能拿下公司經營權及品牌代理權。「我認為，我們有能力重新擦亮這塊招牌。」她露出自信的口吻說。

英國總部進入重整 台灣市場至今仍獲利

廖紫岑思考的是，鑫傳每年營收約落在3億至4億元，雖然歐美的The Body Shop遭逢破產危機，但該品牌1988年進入台灣市場至今，每年仍有獲利，且目前美雅國際年營收約4億至5億元，若能成功併購，不只可以為集團挹注營收成長動能，也能一次取得The Body Shop在全台的45家實體門市。

事實上，儘管The Body Shop英國總部重整中，但不影響既有產品的生產和出貨；至於廖紫岑新接手的美雅國際團隊，教育訓練、門市等員工全數留用，並積極導入集團資源。

原來，對本就擁有內容產業、衛星電視、電視購物與電商平台的鑫傳來說，若能結合美雅國際手中的實體通路和品牌資源，就有機會更壯大生態系，甚至做到虛實整合，發揮綜效。

舉例來說，台數科是串流影音平台（OTT）LINE TV的最大台資股東，而近年來，鑫傳也積極與LINE TV進行策略合作，包含新聞內容產製、直播購物等，帶動公司旗下美麗人生（MayLife）購物台業績成長，目前產品銷售營收占比約25％至30％。在加入The Body Shop產品後，不只能增加平台品項的多元性，鑫傳也能透過LINE TV擴大客群。

目前The Body Shop品牌的主力客群，仍為31歲至50歲的女性，但美雅國際訓練部經理林維治觀察，今年下半年，鑫傳導入旗下平台資源後，上門的21歲到30歲的女性顧客，明顯增加約兩成。

而廖紫岑也透露，即使目前沒有具體的展店計畫，但已經評估進駐美妝複合店的可能性，期盼能拓展實體門市、電視購物和網路平台以外的通路。

年營收僅顛峰期的一半 力圖3年內翻倍

「我希望3年內營收可以翻倍！」縱然目前台灣The Body Shop年營收只有4億到5億元，是極盛時期的一半，但廖紫岑仍自信喊出目標，期盼新團隊能帶領The Body Shop重返顛峰。

只是，不具名美妝業者認為，要推廣一個聲請破產、正在進行重整中的品牌並不容易。加上目前同質性、同價位的美妝產品愈來愈多，如何重新包裝品牌故事，讓消費者買單，將是中部有線電視女王跨足美妝事業的一大挑戰。

永續是一門好生意

咖啡渣、牛奶空罐做成洗沐品 全家也是超商環保美妝先鋒

依據專業生活型態與消費市場研究顧問東方線上調查，台灣每年ESG消費品產值近400億元。看準永續商機，「便利商店二哥」全家今年攜手台灣本土髮膚保養品品牌歐萊德，推出「Bio咖啡萃永續美妝」，萃取超商廢棄咖啡渣，製成洗髮精、沐浴乳、洗面乳，包裝更以回收牛奶罐製成，創台灣零售通路先例。而這系列產品也在今年10月，一舉拿下有「美妝界奧林匹克」之稱的法國巴黎「全球永續美妝大獎」（2024 Sustainable Beauty Awards）。

從門市回收廢棄咖啡渣、牛奶罐，送到工廠再製，看似簡單的流程，其實全家至少花了３年時間，才成功將廢棄物變成綠金。「我們不是現在才關注永續議題，但過去最大的問題，是這些廢棄物的終端市場在哪裡？」全家便利商店總經理薛東都接受《今周刊》專訪時，一語道破超商咖啡渣回收的最大難題。

原來，光是咖啡一個品項，全家每年就會產出6000噸的咖啡渣，這些衍生物因為被政府歸類在廢棄物品項，必須委外由清潔公司處理。「東西給人帶走了，卻還是沒進到循環系統。」薛東都不諱言，公司支出大筆清潔費，到頭來卻還是一種浪費。

為了解決這項難題，全家團隊以３年的時間，嘗試用不同方式去化咖啡渣，「種地瓜，沒有比較好吃；做成貓砂，太貴沒人要買……。」薛東都隨口舉出的例子，都是全家推動循環經濟所遭遇的失敗案例。

轉機，是他們發現長期關注永續、環保議題的歐萊德，有一款洗沐產品，是以咖啡萃取物製成，雙方也因此一拍即合，決定萃取咖啡渣製成美妝產品，如此一來，不只歐萊德可以取得原料，全家也能實現自身產品的循環經濟。根據全家統計，「Bio咖啡萃永續美妝」今年10月上架後，銷量已經比原本預期高出兩成，也驗證該商業模式奏效。

「有利才能永續，只談成本無法長久！」儘管全家的永續之路才剛邁開步伐，但一如薛東都的信念，如何讓使用者、生產者和社會獲利，將是零售業者走在循環經濟發展的路上，要面對的最大課題。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1459期)

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