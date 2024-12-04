「連接器有賺 但要拿去養線材」宏致執意買技術、通路 花9年賣進雲端巨頭

【撰文‧譚偉晟】

從製造、研發、通路多方併購，宏致電子用9年時間，將高速連接線打造成未來營運成長主力，不僅從消費性產品跨足雲端伺服器市場，更成功卡位美國雲端網路服務業的一線客戶。

今年下半年，老牌連接器廠宏致電子締造新里程碑，從消費性電子成功跨足到AI伺服器，打入需求持續成長的市場。為此，宏致正加速擴建產能，宏致電子董事長袁万丁指出，桃園中壢新廠將成為高速傳輸產品，最重要的研發與製造基地。

過去，宏致曾憑藉著筆記型電腦，一度做到連接器產業的前段班，「2015年那時，我們緊追鴻海，成為台灣連接器產業（國內廠商）的前三大。」

然而，2015年時的宏致，不僅客戶幾乎都是筆電廠，連產品都只有連接器，產品線過於單一。現在的宏致，客戶除了電腦廠外，還跨足網通設備、工業機械等，產品線則新增負責訊號傳輸的連接線，其中的高速連接線，更是帶動宏致成功打入美系知名大型雲端服務供應商（CSP）的關鍵。

宏致電子財務副總經理李舒韵指出，以AI應用為主的雲端伺服器事業，包含高速連接器與高速連接線，預計今年對營收的貢獻將超過5％，「明年可望到10％以上。」

拿連接器獲利 養線材事業

這一趟從產品僅有連接器，再到新產品高速連接線打入AI伺服器市場、獲得CSP客戶肯定的路，宏致走了整整9年。起點是2015年，連接線廠維翰實業有意出售，袁万丁即出手買下，讓維翰成為宏致的子公司龍翰科技，宏致也因此開始發展連接線事業。

然而，龍翰的連接線聚焦在工業電源與消費性產品，規格不高、競爭者又多，宏致接手後也未能開發出有競爭力的產品，連接線事業逐漸成為宏致的賠錢貨，2017年龍翰更從獲利轉為全年虧損逾5千萬元。

「連接器有賺錢，但要拿去養線材事業⋯⋯。」袁万丁接著說，儘管公司整體仍有獲利，但對於連接線的事業「內部有很多聲音，有些人不認同就離開公司了。」

事實上，隨著電子業朝高頻高速的應用發展，連接線作為訊號傳輸過程中，降低訊號衰減的關鍵，重要性在網通與伺服器領域不斷提升。希望替宏致找到突破點的袁万丁，在2021年注意到工研院正在技轉高速傳輸線技術。

「本來，工研院來跟我們副總談技轉的時候，覺得沒有希望談成。」袁万丁說，當時資料中心使用高速傳輸的主流規格，仍是100G、200G，800G雖然是尖端技術，也是未來一定會走到的方向，但躍居主流的時間尚未確定，有興趣合作研發者寥寥無幾。

100G：代表每秒訊號傳輸量達100個10億位元組，G前方數字愈大，代表傳輸速度愈快，而800G是目前資料中心主流的超高速傳輸標準之一。

袁万丁回憶，當時他看到工研院團隊正要離開宏致的大樓，就找他們到自己的辦公室聊聊，「我一聽到是800G，就覺得可以挑戰。」他想的是，這能替宏致的連接線事業，帶來具有長期競爭力的產品線。

於是，宏致陸續投入300萬美元開發製程，並把當時負責該項技術的工研院材料所組長黃添富，聘來擔任宏致的總經理。另一頭，袁万丁也在為高速連接線找出海口，這即是2021年另一筆關鍵投資——併購美國業者創世紀（Genesis）。

用低耗損率 抓住CSP客戶

併購創世紀的用意，是袁万丁希望增加銷售通路，獲取創世紀長期耕耘的美國CSP與雲端服務客戶。當宏致有了工研院技轉的高速傳輸線，就交給創世紀美國團隊拓展市場，「因為創世紀跟美國客戶，有地理位置上接近的優勢。」能在第一時間得知客戶規格與需求，藉此讓宏致的高速傳輸線打入還未上市、但需要更高傳輸規格的新一代伺服器。

黃添富解釋，研發重點在於降低高速傳輸中訊號的耗損，「我們用特殊結構，讓介質包含在線材中、降低訊號損失。」展現的成效，是宏致的高速傳輸線，能媲美安費諾（Amphenol）等國際大廠的低訊號耗損率，這也是宏致能獲得CSP客戶青睞的關鍵。

原本袁万丁看好用兩年時間，完成高速傳輸線的開發與驗證後，宏致營運能一路向上，沒想到最賺錢的連接器業務，卻在去年遭遇傳統消費性、網通、工控等事業的需求，出現同時衰減，工廠平均稼動率不到5成，導致去年虧損2.67億元。

「去年，是宏致有史以來第一次賠錢⋯⋯。」談起去年的壓力，袁万丁坦言當時決定不發年終獎金、讓部分成員決定離去，加上陷入澳豐基金風暴、去年第四季打銷逾4600萬元的曝險部位，種種壓力匯聚的2023年，是轉型過程中的低谷。

所幸，今年部分應用需求復甦，以及下半年高速傳輸產品出貨，讓袁万丁有信心，宏致將能抓住伺服器的趨勢，推升公司營運成長。

不過元富投顧研究報告指出，連接器產業目前除了AI伺服器市場擁有成長性，其他主流應用如消費性、車用、工控領域都缺乏成長動能，將成為宏致營收成長上的挑戰。

用9年時間耕耘的連接線事業，如今獲得CSP客戶訂單出貨，袁万丁總算找到適合的商機，可望成為帶領宏致驅動下一個成長高峰的重要基礎。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1459期)

延伸閱讀》

2025遺產稅、贈與稅｜遺產多少才要繳稅？最新遺贈稅「課稅級距、免稅額＆扣除額」一文總整理

00929最新配息剩0.05元，年化配息率3.3%…握150張達人：我爸這樣搭月領4.2萬「比給銀行糟蹋好」

勞動部霸凌案》基層公務員之死調查缺公信力！制度性壓榨?員額不足、加班費竟成奢望？