「我們很驕傲能支援台灣」為何北京點名美國無人機新創公司 還把CEO列入制裁名單？

文．劉煥彥

位於加州矽谷的無人機新創公司Skydio，10月意外被中國外交部列為制裁對象，理由是美國近期宣布大量軍援台灣，違反了美中三項外交公報及一中原則。 中方點名了三家參與軍援的美國企業為制裁對象，其中之一就是Skydio。 Skydio共同創辦人及執行長Adam Bry於10月底發表公開信，告知客戶及投資人這件事，不僅說「我們很驕傲能支援台灣，我們不畏懼中國」，也警告中方此舉不只影響該公司，也將威脅整個無人機產業及美國國家安全。 也因為如此，Skydio將無法繼續從中國採購電池，現有存貨可以支撐到2025年春天。Adam Bry表示，Skydio正在加速尋找其他電池來源，並抨擊中國把供應鏈用來變成貿易武器。

中國制裁三家美國國防廠商，從無人機到造船廠都有份

中國外交部10月10日發布英文公告，宣布反制參與軍售台灣的三家美國企業，包括了軍艦造船大廠Huntington Ingalls工業、無人機設備大廠Edge Autonomy，與無人機新創公司Skydio。

中方不僅宣告，凍結這三家公司在中國境內的所有資產，而且不准任何中國的任何組織或個人，跟這三家公司有任何往來。

不僅如此，中國外交部還加碼制裁十位美國國防工業的高層人士，有些人所屬企業還在上述三家之外，而Skydio被列入制裁對象的，包括了執行長Adam Bry及亞太區總經理Tom Moss。

同樣地，中方宣布凍結這些人在中國境內的所有資產，任何中國境內的組織及個人不得與這些人有任何往來，而且名列制裁榜上的十位美國企業界人士，不得入境中國、香港及澳門。

Skydio過半營收來自各國軍方，台灣唯一客戶是消防署

英國金融時報10月31日報導，Skydio共同創辦人暨執行長Adam Bry為此特別赴華府拜會美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell），並與白宮資深官員會面。

報導指出，美國官員關切中國以貿易手段打亂美國的國防供應鏈，特別是有參與軍援烏克蘭的美國國防工業廠商。截至今年11月，Skydio營收過半來自軍方客戶，特別是美國國防部，而且還擴及幾個與美國友好國家的軍方，例如英國、以色列、印度、加拿大及烏克蘭。

值得注意的是，根據Skydio執行長同樣在10月31日發出的公開信內容，目前該公司在台灣的唯一客戶，是內政部消防署。

若根據該公司在台經銷商7月初專文，內政部於7月2日舉行防颱整備記者會，經銷商受邀在現場展示Skydio無人機救災技術，而且是使用美軍現役機種Skydio X2小型監測用無人機，主打輕便、快速部署以及介面人性化，即使是第一次接觸無人機的飛行人員，也可以輕鬆上手。

專文還提到，內政部消防署已經積極採購Skydio X2無人機，而Skydio無人機除了可以投入救難、防災等任務，還可應用於建築、石油、天然氣、能源、農業等領域。

「現在這明白顯示，中國會把供應鏈用來當武器」

至於對美國國防供應鏈而言，中國威脅論再也不是口號，而是再真實不過的危險。

Skydio執行長Adam Bry在10月底公開信中指出，中方點名及制裁「不只是對Skydio的攻擊，也是對你們各位客戶的攻擊。我們很驕傲可以支援全世界重要基礎設施的操作人員、緊急救難人員，與友邦軍方。」

「我們很驕傲可以支援台灣，我們無所畏懼。」

他也警告，「這對無人機產業是個關鍵時刻，如果大家以前有任何質疑，現在這明白顯示了，中國會把供應鏈用來當武器，把中國利益取代我們的。無人機市場長期以來都由中國企業獨霸，如今正在快速失去市佔率給Skydio和我們的西方同業。」

「中國想要消滅我們這家頂尖的美國無人機公司，讓全世界更依賴中國的無人機供應商，這不會成功的。」

新創公司Skydio在2021年，就已經是獨角獸

美國科技媒體Techcrunch報導，2023年Skydio營收達到1億美元（逾30億台幣）。無人機諮詢業者Drone U今年初專文報導，2024年最值得注意25家無人機企業，其中在最值得注意的無人機硬體廠商中，Skydio是最要注意的無人機新創公司。

該公司2014年由三位麻省理工學院（MIT）畢業生共同成立，如今已經退出消費型市場，主攻公共安全、軍用、企業及電影製作等專業市場，而其無人機最受稱道之處，在於以AI駕馭的全自主飛行功能，可以在一定速度避開障礙物，無須人工操作避障，這使其在運動圈及影視娛樂圈大受歡迎。

不僅如此，Skydio截至11月已經做到E輪募資，而該公司早在2021年3月，公司價值就達到創投圈所謂的「獨角獸」門檻（10億美元）。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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