買零股或ETF都很好 達人點大忌：別三心二意！怎買才能贏「一招搞定」

文．林韋伶

根據統計，2004年集中市場股票價格超過100元的股票僅有11檔，在證交所推出盤中零股交易制度的前1年，也就是2019年年底，股價超過100元的股票為122檔。 但以2024年10月底數字來觀察，股價超過100元檔數已高達至250檔，超過1000元的股票更有12檔，隨著高價股數量不斷增長，投資門檻隨之提高。 在盤中零股交易與台股ETF商品盛行下，高價股不再高不可攀。以盤中零股交易制度來說，讓投資人能以1股至999股為單位，在盤中進行交易，不再受限於整張交易的千股門檻，降低了高價股對小資投資者的門檻。

盤中零股成交值及占比顯著提升

根據證交所統計，自2020年10月26日實施盤中零股交易制度至2024年10月底，零股交易日均成交金額達29.68億元，占集中交易市場成交金額比率約0.91%，相較新制實施前（2020年1月至9月）的2.23億元及占比0.12%相比較，分別成長近12.57倍及7.58倍，顯示零股交易在金額及市場占比上都有顯著提升。

40歲以下投資人交易零股戶數大幅成長

其中，自然人成交金額占盤中零股市場的82.5%，遠超過其他投資人類型，每月零股交易戶數自盤中零股實施後，也大幅成長逾4倍，其中在21~30歲和20歲以下年輕族群戶數分別增長5.6倍及5.2倍，合計占比達47.93%，顯著高於整股市場的31.44%，體現制度對年輕及小資族群的吸引力。

盤中零股交易投資標的以權值股為大宗

至於投資人透過零股喜歡買些什麼股票？統計開辦至今年10月底數據，盤中零股交易投資標的以權值股為大宗，有58.4%集中在臺灣50成分股、18.8%集中在臺灣中型100指數成分股，其他個股占比則約15.0%。

以11月25日證交所公布的「盤中零股交易行情單」來看，成交金額排名前10名的台股中，全都是超過百元的高價股，其中有5檔是股價破千元的千金股（包含3檔股價破2000元的個股）；另外，在入榜的ETF部分，唯二的兩檔0050與006208，股價也都超過百元。

買零股、買ETF投資人怎麼選？理財達人教一判斷指標

理財達人郭莉芳表示：「不管是買零股或存ETF，都是對小資很友善的投資方法。只是部分小資族會有一個盲點，在股市一路向上、股票價格穩定上漲時都沒有問題，但一遇到波動，很容易被嚇跑。」

郭莉芳分析，像是今年以來台股波動比去年下半年大，尤其是今年8月台股突然下殺，讓許多錢不多的小資族嚇暈，「這些小資族損失的錢不多，但他們的投資經驗也不多，因此更容易被嚇跑」。

郭莉芳因此提醒小資族，其實不管買零股或ETF都好，一定要找到一個長期向上的市場，如果是買ETF，建議買市值型的、傻傻扣下去，「市值型ETF有自動選股機制，像台股ETF就只選台灣最厲害的50間公司」。

她建議，投資人買進一檔ETF商品，至少要堅持1年或2年的時間，至少是要一個循環，不應該出現「今天這個好買這個，明天那個好又改買那個」的情況。

至於怎樣的投資人適合買零股、怎樣的投資人適合買ETF？郭莉芳分析，由於一檔ETF最少也有10檔到30檔標的，投資人面對市場波動相對比較容易把持得住，「個股就很吃投資信心，能不能撐過波段，在走跌的時候持續買？相當不容易。

如果投資人不耐波動，尤其是2025年市場波動可能因為川普上任而變大，對零股投資人會是很大的考驗」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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