盤中零股新制改5秒搓合上路 小心「10股變10張」變違約交割！常見3問題
文．林依榕整理
證交所為了降低投資門檻，4年前推出盤中零股交易制度，為了再促進盤中零股流動性，近期公布將原本1分鐘的搓合間隔時間縮短成5秒，並於周一（12/2）新制正式上路。永豐金證券提醒投資人，交易時務必要留意盤中常見3大問題。
零股交易標的，58.4%集中台灣50成分股
據證交所統計，盤中零股交易投資標的以權值股為大宗，58.4%集中在台灣50成分股、18.8%集中在台灣中型100指數成分股，其他個股占比則約15.0%。
4年前證交所推出盤中零股交易制度，讓不少小資族也能進入投資市場，為了再促進盤中零股流動性，提升成交量與效率，原本1分鐘的搓合間隔時間縮短成5秒。
零股交易搓合時間變5秒，看清楚再下單避免違約交割
也就是說，投資人下單前要更小心、一定要看清楚再下單，避免出現違約交割的情形。
投資人常見3大問題，最常弄錯交易單位
永豐金證券分析用戶行為時發現投資人常見3大問題，首先就是「交易單位錯誤，陷入違約交割窘境」。
以台積電為例，投資人盤中原本預計以1100元買入10股台積電，卻不小心將委託單位按成10張，完全成交就必須要準備1100萬的交割金。
再者，整股和盤中零股交易制度不同，會出現同一檔標的整股跟零股成交價不同的現象。
最後，交易盤中零股須注意個股的流動性，避免想買卻買不到、想賣賣不掉的情況。
永豐金證券再次提醒投資人，參與盤中零股交易時，務必留心交易單位、整股與零股間價差、標的成交量3大要點。另外，盤中零股交易只能透過電子下單，下單方式只能用當日盤中有效限價單委託，不能進行融資融券，不可當沖。
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本文授權自今周刊，原文見此。
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