盤中零股新制改5秒搓合上路 小心「10股變10張」變違約交割！常見3問題

根據統計，2004年集中市場股票價格超過100元的股票僅有11檔，在證交所推出盤中零股交易制度的前1年，也就是2019年年底，股價超過100元的股票為122檔。 但以2024年10月底數字來觀察，股價超過100元檔數已高達至250檔，超過1000元的股票更有12檔，隨著高價股數量不斷增長，投資門檻隨之提高。 在盤中零股交易與台股ETF商品盛行下，高價股不再高不可攀。以盤中零股交易制度來說，讓投資人能以1股至999股為單位，在盤中進行交易，不再受限於整張交易的千股門檻，降低了高價股對小資投資者的門檻。

2024-12-03 11:51