川普一上任就要對厝邊墨、加課25%關稅？吳嘉隆解析放狠話的言外之意

文．鄭鴻達

美國前總統川普即將重返白宮，但在上任前，就已揚言要對加拿大、墨西哥加徵25%關稅。資深政經評論家吳嘉隆周五（11/29）指出，川普放話其實另有作用，其實川普等於在立威，讓自己的強硬立場取得可信度，再以此威望去和歐洲、亞洲盟友討論其他議題。 因此，吳嘉隆表示，結論是，表面上喊出要對加拿大與墨西哥加25%的關稅，但是邊界安全問題如果得到落實，這些關稅就不用加了。

還沒上任就揚言對美墨加關稅 吳嘉隆分析背後動機

川普2025年1月20日即將就職，不過他在周二（11/26）表示，他就任第一件事，就是簽署新行政命令，要加徵中國10%關稅，加拿大、墨西哥鄰國則是開徵25%關稅。這番言論若成真，等於預告美國從明年1月起，將終結2020年7月起施行的「北美自由貿易協定」(USMCA)。

吳嘉隆在臉書指出，川普放話要對加拿大與墨西哥加25%的關稅，其實另有作用。他解釋，川普講的話，有很多是英文中的「條件句」，就是如果條件A成立，才有命題B的成立，相對的，中文的表達方式往往忽略了條件A，只看到命題B，以為命題B一定成立，其實並不是這樣的。

川普才放完話 墨西哥、加拿大就承諾嚴管邊界

吳嘉隆表示，川普說的是，打算對加拿大與墨西哥加25%的關稅，一直到邊境安全的問題得到解決；川普的抱怨是，加拿大與墨西哥政府完全有權力與能力管理好邊界，可是他們沒好好做，眼睜睜放任許多非法移民偷渡進入美國，「川普不再容忍了」。

吳嘉隆接著說，隨後，加拿大總理與墨西哥總統立刻與川普通電話，知道川普的意思，已經立刻向川普承諾，要嚴格控管邊界，全力阻止非法移民偷渡進入美國，要徹底解決邊界安全的問題；川普說，這樣很好，如果真的有落實，那真的就不需要課關稅了。

川普放狠話就解決問題 拜登講話卻遭擠牙膏測試

吳嘉隆解析，川普放下狠話，果然有解決問題，因為別人認真看待川普的訴求，不需要再去測試川普；相對地，現任總統拜登講話後，別人不怎麼相信，還要不斷去測試他，去擠拜登的牙膏。

吳嘉隆說，川普現在很得意地說，一通電話就可以解決的問題，為什麼拜登政府做了四年還沒辦法？因此，川普對自己的鄰國、對自己的盟友，都敢下手，這一來，大家都會認真看待川普提出來的議題，認真來解決問題：不用再測試了，大家就直接進入主題，直接談條件，直接達成解決方案。

吳嘉隆認為，其實，川普此舉等於在立威，讓自己的強硬立場取得可信度，再拿這個威望去跟歐洲、亞洲的盟友討論其他議題，於是大家會認真配合，可以落實川普的政策主張，「這就是川普的風格！」

吳嘉隆結論指出，表面上喊出要對加拿大與墨西哥加25%的關稅，但是邊界安全問題如果得到落實，這些關稅就不用加了。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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