從月存3000元、日省100元開始⋯「631理財法 先存再花」3年做到買房！

文．周靖璞

台灣在過去30年來，收入後20%民眾平均收入減少1萬元，最有錢20%民眾，平均資產從1300萬變成5100萬，貧富差距從16倍擴大到66倍。面對貧富差距、低薪、高房價壓力，奉行不買車、不買房、不生育、不消費的「躺平族」，成為年輕一代的代名詞。理財作家楊倩琳認為，年輕人不應躺平，從每月存下3000元開始，採用631理財法、先儲蓄再消費、透過正確理財規劃和投資策略，即使是小資族也能逐步累積財富，實現財務自由。

「時間與複利是小資族最好的朋友。」針對感到絕望的年輕人，楊倩琳表示，並不需要擁有一大筆錢才能開始做理財規劃，每月如果能定期定額3000元做投資，找到長年報酬率穩定6%標的，30年後也會滾出300多萬，隨工作年資增加、升遷、轉職，每月能投資額度也會增加，能更加速自己累積第一桶金的時間。

631理財法

先儲蓄再消費

許多人即使每月有穩定收入，但仍有存不到錢的困擾，楊倩琳認為，這類型的民眾多半需要先改變「先消費再儲蓄」的習慣。他提出最適合小資族使用的「631理財法」薪水的60%用於日常開銷，30%用於儲蓄與投資，10%則投入保險或自我提升，例如：購買課程學習。假設每月5日發薪3萬元，就可設定每月6日定期定額扣款9000元做投資，避免先花後存情況。她補充說明，隨時間累積、儲蓄與投資會超越自己每月消費，可調整比例為3:6:1，加速擴大儲蓄額度。

楊倩琳分享自己的做法，她在泰國有投資房地產、目前已存下5房，她的方式是「每月1日固定收到1.3萬元房租，3日設定自動投入到泰國高配息ETF，泰國高配息ETF每年約有4~5%報酬率，3年後又可累積一筆30餘萬元本金、成為購買下一間房子的頭期款。」

333法則

核心衛星分散投資

儲蓄與投資部份，楊倩琳建議可參照「SMART 333」分配概念，將每月可投資額度分成三等份，核心部位投入大盤指數型ETF，例如：0050(元大台灣50)、006208(富邦台50)，若小資族想要買到更多股數，或擔心台積電比重過高風險，也可考慮00922(國泰台灣領袖50)、00923(群益台ESG低碳50)，兩者都有規定ETF個股最高占比。若是以高股息ETF為核心，可選擇上市歷史較長標的。

衛星配置方面，楊倩琳建議可投資主題型ETF，像是AI、半導體相關產業，可選擇00927(群益半導體收益)、00881(國泰台灣5G+)、00891(中信關鍵半導體)

楊倩琳表示，如果希望長期累積資產，最好的投資時間就是一輩子，長期穩定投入、逢低加碼，高機率都會贏得不錯報酬。「原先預期每年領6%報酬，標的在當年漲超過50%，等於把未來8年報酬都先賺到了，也可先停利。」楊倩琳提醒，投資股市沒有絕對正確策略。每位投資人都應在投資前思考自己可承受多少風險，依自己能接受條件選擇投資方式。

楊倩琳也在節目中分享財富自由後帶來的巨大改變，以及她每年透過九宮格方式幫助自己實現自我，歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》聽更多 https://lihi.cc/DNg4q

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本文授權自今周刊，原文見此。

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