這家公司股價從30元漲到123元 原來是浮動式太陽光電板加持！董座喊如何不缺電？這招搞定

文．彭蕙珍

全世界減碳風，2050年目標是零碳排，台灣近年來也積極推動綠能。謝金河在《數字台灣》中邀請經營水上型太陽能浮力系統的旭東環保(1343)董事長董基旭及台灣大學教授藍崇文分享綠電未來。 成立於1995年的旭東環保，是全球太陽能浮力系統市占第3的製造商。公司經歷長年經營虧損，今年轉虧為盈，上半年EPS 3.62元，股價從30幾元大漲到123.5元，正是經營浮動式太陽光電板有成。 謝金河表示，太陽能光電未來相當看好，發電量可以從現在的10%成長到30%，成長空間會比大家想像中的還要大很多。董基旭笑道：「到時候可能台灣就不缺電了。」

近幾年台灣熱衷發展離岸風電，目前有374支風電機。謝金河指出，離岸風力發電日本大概7支，南韓最近才會有第一支，「台灣把未來的綠能往海上發展是非常明朗的道路。」

陸地型太陽光電板因為有與民爭利的爭議，加上弊案頻傳，往海上發展成為最寬闊的方向。旭東環保是台灣最早往海上經營太陽光電板的業者。

陸地型太陽光電 土地爭議大

今年8月經濟部長郭智輝在立法院報告指出，目前台灣電力，燃氣占40%、燃煤40%、再生能源約10.5%。在2025年要成長到15%的目標，並希望2030能夠增加為25%。

謝金河說明：「太陽光電裝置為13.62GW，政府的目標是55 GW，還有很大的發展的空間。」

台灣大學教授藍崇文指出，在蔡英文政府執政的8年時間，在太陽光電做出很大的成績。但陸地型太陽光電最大的困難在於土地問題，尤其國有地爭議很大，目前太陽光電約發電13.6 GW，其中的8 GW是屋頂，土地不到6 GW。

他認為，台灣未來要發展太陽光電，先鼓勵家家戶戶屋頂先安裝，「家家戶戶屋頂如果裝了，台灣至少有10 GW的潛力。」

日本發展海上太陽光電 找上旭東環保

謝金河今年留意到旭東環保在海上的浮式太陽光電板的成績，「2年前台灣在流行屋頂型和地面型太陽光電板時，我一直在懷疑旭東系統的浮式光電板到底可不可行？今年股價能夠上100多元，已經找到利基發展的空間，就是太陽光電產業。」

董基旭解釋，水面型太陽光電全世界最早是在2010年發展，因為很多用電大國，「該做路上的都已經快要飽和了」，「2011年日本經歷311海嘯，關閉核電廠，想要發展綠能，找上了3個國家的業者，法國、日本、台灣，就是我們公司。」

他表示，旭東環保會發展海上太陽能，源於公司在1999年開始做海上箱網，目前是全球第3大。

因為88風災，屏東縣曹啟鴻縣長找上他，「當時有很多的地方的魚塭被淹了，他想發展水面型（太陽能），公司那時候是99%外銷，只有1%內銷，他和我討論，國際上聽說好像有這個東西；我在做海做那麼久，就答應了，進行研發，大概6個月就成功。」

那是2010年，因為某些原因台灣後來沒有用，直到2011年日本邀他去香川縣，「測試一年效果很好，發電效率高，而且颱風也不怕，就有政策性的去推行，這是浮動式太陽光電起來最大的原因。」

他說明，在日本做的時候，連法規都沒有，「日本政府找我們3家業者訂定法規。」

大海最有潛力 旭東環保最早進入海洋

這件事引起世界銀行的注意，2014年委託新加坡太陽能研究機構進行了研究，「他們發現調查全世界只要把人工湖庫的10%拿來做浮動式太陽光電，可以到達4040GW，是相當的大。」

謝金河補充，水面式有幾種，如桃園的埤塘，也有類似像日月潭湖泊，以及大海，他請教董基旭，不同的水面型態，到底誰最有潛力？

董基旭指出，目前仍然是大海最有潛力，旭東環保也是全世界最早進入海洋的業者。另外，早在2018年歐洲想要發展海上太陽光電，找了4個團隊，分別是：荷蘭、葡萄牙、比利時，另外一家是旭東環保，「我們本來是應該是歐洲隊。」

屏東佳冬外海測試 台灣未來也有浮動式太陽光電

他說明，全世界第一套浮動式太陽光電標準旭東環保有參與，「經濟部覺得這個技術難得，希望我留在台灣，帶動台灣相關產業，現在我們已經開始在組裝外圍堰浮台，90%幾的模組都是台灣製的。」

「浮台結構是結合台塑公司，安集開發海上專用的太陽能模組，目前測試起來是不錯。」他強調：「我們做的模組和一般不一樣，一般模組在海裡測試過大概5000小時就掛了，這是很特殊的技術。」

「變電的部分是跟華城合作，這一次的測試包括跟華城裝了很多的senser，去看跟地震波產生的波形波浪是不是能夠適用，不能夠適用可能要標準局另訂定標準。」

旭東環保將案場放在屏東佳冬外海，是全世界最大的規模的海上太陽光電之一，「第一期不發電，最主要是要測試服務台跟太陽能模組等，再看將來是不是能夠再用海上。」

董基旭指出，依照國際的研究，海上太陽光電只要在經濟海域內，就能夠滿足所有全球人口，「按照國際研究機構的研究，2026年浮動式太陽能是4.81GW，成長到2030年是30GW，複合式成長50%。為什麼？因為他們認為2026年以後，離岸式浮動式太陽光電會成功。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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