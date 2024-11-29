快訊

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

亞洲少棒賽／中華隊冠軍+1！5分大局擊潰南韓 甩預賽輸球遺憾

川普舞關稅大刀，重點不在貿易戰？謝金河：下個4年「這議題」是焦點 楊金龍必須加倍努力

聯合新聞網／ 今周刊
謝金河。聯合報系資料照片
謝金河。聯合報系資料照片

文．謝金河

川普關稅大刀的虛與實

川普針對毒品氾濫，芬太尼非法走私，對美國造成的傷害太大，對墨西哥、加拿大、中國放話，要求他們要杜絕毒品走私，非法販賣，否則將對墨西哥、加拿大開徵25%，中國10%的關稅。

川普一直以來都是以貿易關稅為手段，這是談判的策略！川普告訴你要這樣做，如果不這樣做，川普大刀可能揮下。這個針對芬太尼的制裁手段其實很單純，但媒體的興趣在關稅，不在芬太尼。

美國的左派媒體大肆宣揚川普要課徵關稅，台灣的媒體更用力加碼說電子大廠在墨西哥設廠將被開徵25%關稅！也造成華碩，緯創，鴻海等大型電子代工廠股價的下跌。

其實這是川普的手段，他這一招出手，逼得墨西哥總理不得不親自回應，加拿大的杜魯道也不能迴避！中國只課10%，為什麼不是60%？這只是其中一項，美中貿易最後的核心會在永久性正常貿易關係的重新規範，也就是大家熟悉的最惠國待遇。

28日中國中聯辦主任鄭雁雄開心地說：在習近平總書記及黨中央堅持下，香港終於有「中國香港」的樣子！這也等於向全世界召告：香港的特別行政區角色已經不再。接下來是美國可能重新定位香港，香港成為中國南方的一個城市，美國給予香港的特殊優惠措施將逐漸改變，如果香港的聯繫匯率受到撞擊，這會是香港巨變的開端，接下來會是人民幣。

我最近常常給大家一個問題，從2017年迄今，中國的變化有多大？未來川普完成四年任期，中國會變成怎麼樣？我的想法，下一個四年，重點不在貿易戰，會在更激烈的金融戰，除了更激烈的供應鏈堅壁清野，金融戰才是焦點，四年後人民幣會到哪裡？這才是重中之重的焦點！台灣的央行總裁楊金龍必須在這個議題加倍努力！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

台積電(2330)跌破千元可以撿？劉德音1句話，比川普殺傷力更大...郭哲榮：再忍一下「散戶絕佳買點●元」

00919將除息，配息超過0.72元？年化配息率12%、千億台股ETF唯一11月正報酬「穩賺現金流」

00878除息一路往南見21.X元，月存5千想錢滾錢有風險？老鳥長抱多年：有這兩檔成分股「配息安啦」

陳傑憲奪冠找老婆、哄兒影片曝光「好男人天花板」！曾低潮近6年、痛失4至親，如何挺過去擁抱幸福…

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

年底作帳行情起跑！達人不藏私口袋名單：9檔集團金雞股「多賺1筆年終獎金」

2024年即將結束，每到年底都是集團在股市作帳的高峰期。在眾多集團中，三家今年轉型成功、旗下公司業績大幅成長的集團股，吸引市場關注。

摸底12強對手…9天看25場賽、除夕都緊盯！情蒐團+這家小新創 讓中華隊變英雄

賽前，外界擔心這支隊伍缺少重砲，投手壓制力不足；賽後，他們狠狠打破外界質疑，靠的是團結與拚勁，以及「知己知彼」的完美情蒐。

12強冠軍專訪／當年在日習得「武士道」精神 陳傑憲帶領中華隊奪冠：棒球 我不想輸

台日十二強冠軍賽五局上半，台灣隊隊長陳傑憲以一支飛越全壘打牆的三分砲，擊破日本隊國際賽27連勝的不沉神話，更率領這支一開始幾乎沒人看好的年輕台灣隊奪冠，完成不可能任務。

他存250張高息ETF 40歲提早退休！1隱憂恐淪下流中年「月領2.7萬股息腰斬變1萬」

最近網路上流傳一個案例，引發不少討論。一名網友說，他朋友40歲就靠投資高股息ETF，辭掉工作過起「退休生活」。但財經專家郭莉芳在《新聞挖挖哇》節目中提醒，這種方式雖看似吸引人，背後其實有不少需要考量的風險和變數。

傳李逸洋接駐日代表 矢板明夫「和權力中樞對話」：賴政府站在自由民主的決心

我駐日代表謝長廷即將卸任，日前有消息傳出，下一任駐日代表內定由考試院前副院長李逸洋出任。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，李逸洋是當年捍衛言論自由的「蓬萊三君子」之一。派他出使日本，也間接顯示賴清德政府堅決站在自由民主陣營的決心。

新應材跨足半導體有成 今年賺近1個股本！最大功臣是「他」

從面板業起家的材料廠新應材，公司一度面臨裁員、出售危機，後來在非特化產業出身的新董事長詹文雄領導下、突破重重困難，擊敗外商、打進半導體供應鏈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。