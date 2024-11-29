川普舞關稅大刀，重點不在貿易戰？謝金河：下個4年「這議題」是焦點 楊金龍必須加倍努力

文．謝金河

川普關稅大刀的虛與實 川普針對毒品氾濫，芬太尼非法走私，對美國造成的傷害太大，對墨西哥、加拿大、中國放話，要求他們要杜絕毒品走私，非法販賣，否則將對墨西哥、加拿大開徵25%，中國10%的關稅。

川普一直以來都是以貿易關稅為手段，這是談判的策略！川普告訴你要這樣做，如果不這樣做，川普大刀可能揮下。這個針對芬太尼的制裁手段其實很單純，但媒體的興趣在關稅，不在芬太尼。

美國的左派媒體大肆宣揚川普要課徵關稅，台灣的媒體更用力加碼說電子大廠在墨西哥設廠將被開徵25%關稅！也造成華碩，緯創，鴻海等大型電子代工廠股價的下跌。

其實這是川普的手段，他這一招出手，逼得墨西哥總理不得不親自回應，加拿大的杜魯道也不能迴避！中國只課10%，為什麼不是60%？這只是其中一項，美中貿易最後的核心會在永久性正常貿易關係的重新規範，也就是大家熟悉的最惠國待遇。

28日中國中聯辦主任鄭雁雄開心地說：在習近平總書記及黨中央堅持下，香港終於有「中國香港」的樣子！這也等於向全世界召告：香港的特別行政區角色已經不再。接下來是美國可能重新定位香港，香港成為中國南方的一個城市，美國給予香港的特殊優惠措施將逐漸改變，如果香港的聯繫匯率受到撞擊，這會是香港巨變的開端，接下來會是人民幣。

我最近常常給大家一個問題，從2017年迄今，中國的變化有多大？未來川普完成四年任期，中國會變成怎麼樣？我的想法，下一個四年，重點不在貿易戰，會在更激烈的金融戰，除了更激烈的供應鏈堅壁清野，金融戰才是焦點，四年後人民幣會到哪裡？這才是重中之重的焦點！台灣的央行總裁楊金龍必須在這個議題加倍努力！

本文授權自今周刊，原文見此。

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