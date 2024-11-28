00940「稻草屋」0050「磚瓦屋」差異何在？市場一窩瘋時留意：人多的地方別去

文．張孝瑜

長年以來，華倫巴菲特的價值投資法受投資人景仰，但前提必須找到夠好的標的、夠好的價位以及持有夠長的時間。《積極型價值投資 》作者維塔利．凱茨尼爾森則認為，選出好公司、好價位之外，也必須適時賣出，才有機會在股市盤整時期獲利。

選好公司：重質不重量

維塔利．凱茨尼爾森框定投資三大框架，包括選擇公司品質、成長性與股票評價，「聰明主婦的生活投資學」版主聰明主婦表示，財報展示一間公司體質，但每項數字牽一髮動全身，較難用單一數值、指標判斷公司好壞；只是在眾多指標中，她會觀察以下細項：​

1.營運現金流

營運現金流反映公司實際賺進來的錢。如果一家企業營運現金流長期為負，無法靠自身業務獲利，就應提高警覺。這樣的公司很可能只能依靠外部融資來維持運營，有其潛藏風險。

2.負債比

負債並非全然不好，但過高負債比可能讓企業風險升高。

聰明主婦建議，負債比超過50%時，就需要謹慎評估。「完全沒借錢的公司也可能太過保守，或者根本沒有人願意借錢，這本身也是一個警訊。」

3.品牌

品牌固然重要，但聰明主婦提醒，品牌帶來的「溢價能力」才是投資核心。例如：可口可樂品牌雖大，但消費者對其忠誠度並不絕對。假設可口可樂30元，但沙士卻只要20元，消費者有可能因此轉向，考慮替代品。反之，像蘋果(Apple)的品牌力，因商品品質與生態系完整度，甚至產生「信仰價值」，消費者有較高忠誠度；即使消費者想轉換品牌，產生的「痛感」更高，溢價空間也因此更加穩固。

4.股票估值

折現率雖然更為精準，但因為難以預判，因此投資人多數仍偏好相對簡易的本益比(P/E Ratio）做為估值工具。聰明主婦表示：「本益比過高股票，例如100倍以上，就算再好也不會考慮；但若本益比只有10，可能也有問題，八九成藏有貓膩。」因此，本益比雖簡單，仍需搭配公司基本面深入理解。

好公司不等於好投資

許多人認為只要找到好公司就可安心持有，但聰明主婦提醒，這是一個常見誤區。「如果買進一檔好公司，但價格過高，可能需要經歷非常長的時間才能回本。」她舉例沃爾瑪（Walmart），這家零售巨頭爆發式成長終究走向穩定，本益比隨之回落，股價也進行修正。「股價下跌不一定代表公司不好，這往往只是修正我們的期望值。」

宗教股的迷思

在投資過程中，情感與偏好難以完全避免。聰明主婦形容某些股票為「宗教股」──投資人對其抱有不理性的信仰。她個人坦承，像特斯拉對她而言就像是宗教股，用持有股票方式，間接支持馬斯克追求上火星、創造更好世界的夢想；對台灣投資人而言，台積電被稱之為護國神山，成為「台灣之光」，縱然台積電是家好公司，但不可諱言，對有些人而言也秉持著幾近信仰的心情持有，「但從國際視角來看，台積電因有較高地緣政治風險，所以未必受青睞。」聰明主婦提醒，持有宗教股，仍是要做好風險控管。

人多的地方不要去？

在投資圈，「人多的地方不要去」是一句經典警語。聰明主婦分享一段親身經歷：某天，老公多年未聯繫的朋友突然打來詢問一檔熱門ETF元大台灣價值高息（00940）。她立即聯想到「擦鞋童效應」──當投資變成街頭巷尾的熱門話題時，市場泡沫往往已近尾聲。

對於同樣熱門元大台灣50(0050)，聰明主婦則認為，這是一個「一磚一瓦堆疊」的穩健選擇，而非像00940透過造市快速膨脹，脆弱如稻草屋。她提醒，當市場發生「一窩蜂」現象，投資人就要多加留意，以免遭遇人多而發生的踩踏情形。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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