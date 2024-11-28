麥當勞插旗西螺！20多年因為這原因無法展店 謝金河：對西螺是重要的開始

文．彭蕙珍

「麥當勞終於來了，真的很開心。」等了20多年，西螺終於等到第一間麥當勞。這也是繼斗六店後，睽違20多年再度來到雲林展店。 西螺鎮長廖秋萍表示，小時候吃麥當勞，都必須要搭公車到斗六才能吃得到，「我特別代表西螺鎮民感謝麥當勞來拓點，讓西螺發光發熱、帶動西螺繁榮，這也代表西螺升級（up）。」 老家在西螺的財信傳媒董事長謝金河表示，麥當勞是世界的麥當勞，能夠來到西螺意義重大，「西螺有麥當勞，是城市進步的象徵。」

努力2年多 麥當勞黃金拱門招牌終於豎立在西螺

經過2年多的努力，麥當勞的黃金拱門招牌，終於豎立在西螺。

麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲說明，20多年前麥當勞已啟動西螺開設麥當勞的可行性評估，因展店的人口必須達到5萬人，西螺外移人口嚴重，只有4萬多人，因此一直沒有在這裡展店。

近年來因宮廟文化、觀光活動等，西螺吸引不少觀光客前來旅遊、消費，因而決定選擇靠近西螺交流道的地方開麥當勞，讓南來北往、開高速公路的旅客有個休息中繼站。

她表示，自麥當勞西螺中山餐廳於10月30日試營運起，見證到西螺鎮民的消費力和熱情，跌破他們的眼鏡，「相信麥當勞的進駐不僅增加就業機會，進一步帶動本地的商業發展。」

川普靠麥當勞拉選票 因為接地氣

身為「西螺之光」，謝金河指出，他很早就知道麥當勞要進入西螺，並持續關注鎮長臉書，「她是西螺開麥當勞的重要元素。」

麥當勞是國際知名品牌，不但巴菲特喜歡吃，最近在美國總統大選時更成為熱門話題。他笑道：「川普在競選時沒有麥當勞，不會贏這麼多。」

「他的對手賀錦麗批評川普說他天生好命，從來沒有一天在麥當勞上過班、打過工，第二天川普馬上去麥當勞炸薯條、到得來速送餐，畫面一播出，民調快速拉升，因為川普接地氣。」

「川普當選美國總統後，將他準備任命的閣員叫到私人飛機上，整桌擺滿麥當勞。」可以得知麥當勞不只是麥當勞，還有更多意義。

「麥當勞來到西螺是很重要的開始。」他強調。

謝金河說明，西螺還是全台最重要的蔬菜生產大鎮，「每次我搭高鐵看到有藍色的網室覆蓋，就知道家鄉到了，這裡生產全台最高質量的蔬菜；麥當勞來西螺，可以從就地取材，將西螺現採最好的食材提供鎮民享用。」

近年西螺發展得很好，他透露：「有很多年輕人返鄉種菜，有人告訴他1年收入1千萬；現在西螺透天厝一棟1千萬起跳，賣得很好，過去要北漂的人，現在能夠回到北漂，種菜也能一生發達。」

3個理由 麥當勞進駐西螺

黃美玲表示，2年前決定赴西螺，有3個原因：

1.商圈人口質變。西螺有廟會文化，20年前參加廟會活動的人，不是麥當勞的客層，但現在有一群年輕人，從小是吃麥當勞長大的。

2.外來人口。西螺人口外移，人口減少，隨著廟會文化帶來觀光人口，加上在地政府推出各種觀光，吸引不少人，從媽祖廟、醬油，到曾經風華絕代的西螺大橋，都成為遊客最愛旅遊的勝地。

3.交通的重要性。西螺交流道是南來北往很重要的交通中繼站，因此，選擇在交流道附近，開車3分鐘的地點開設麥當勞。

全台417店 40年最高店數

黃美玲指出，麥當勞每年都會針對商圈、人口結構變化，與時俱進的更新。以2019年來說，全台有398家麥當勞，近5年來開55家、關36家，淨開店數19家。

繼西螺麥當勞開幕後，年底分別在台中、桃園開設「清水服務站」及「觀音大觀」兩間餐廳。在2024年底，全台餐廳總數將達到417家，是台灣麥當勞40年來最高店數的紀錄。

「在展店規劃上，我們會汰弱換強。」她解釋，近年有些店要轉型，需要大改裝及調整，若是不合規就會關店，有些則是因商圈轉移導致虧損，如疫情時機場的營業額全沒了，或是有些賣場店，因疫後消費者習慣的改變，人流不如過往，就會關掉。

在展店策略上，都會區以3~4萬人為開店密度，更貼近顧客需求；郊區和鄉鎮區人口達5萬，同時會以得來速店型為主，土地面積至少350坪，並以「大全配」為主，提供內用、外帶、外送，以及得來速。

目前417家店中，有180家麥當勞有得來速，約占4成3。得來速會替每間餐廳帶進2~4成業績。

併肩型車道 全台唯一

麥當勞西螺中山餐廳佔地400坪以上，因為空間足夠，設有全球麥當勞最新、也是全台目前唯一12米寬的併肩型車道（side by side），雙車道設計可容納兩部車同時點餐。

西螺麥當勞是「大全配」餐廳。為打造舒適的用餐環境，以全球麥當勞「幾何」設計風格，打造舒適、童趣的空間，明年提供歡樂送服務，只要透過歡樂送APP、官網或電話，在家就能享用美食。

為跟上永續浪潮，西螺中山餐廳配有多項節能減碳設計，包含餐廳屋頂鋪設「發泡隔熱板」、牆面施以「環保隔熱砂漿」讓室溫更舒適，餐廳內設有自動感應控光的「智慧節能照明」、能分區設定溫度的「VRF高效變頻空調」等。

在食材部分，麥當勞表示，所有餐點的蔬果食材來源，含鮮榨柳丁汁等，逾6成源自台灣。其中，來自雲林的美生菜、原葉生菜，南投、台中、雲林的大番茄、特定時節的小番茄、芭樂水果袋，原料種植均符合台灣良好農業規範（TGAP）。

和麥當勞長期合作、麥寮果菜生產合作社主席郭進展說明，他是在12年前加入麥當勞，「剛加入時很開心，但在做良好農業規範時，讓人很沮喪，因為要求太多，當地農民也很反彈。」

在麥當勞的指導下，現在當地的生產業者都很了解什麼能做、什麼不能做，「感謝麥當勞對食品安全的堅持，能讓雲林縣的生產更上一層樓，生產出高規格、高品質的生菜。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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