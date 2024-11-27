年底作帳行情起跑！達人不藏私口袋名單：9檔集團金雞股「多賺1筆年終獎金」

【撰文‧陳唯泰】

2024年即將結束，每到年底都是集團在股市作帳的高峰期。在眾多集團中，三家今年轉型成功、旗下公司業績大幅成長的集團股，吸引市場關注。

按照以往經驗，每年的年底，都是集團股要作帳的時間點，其引發的相關行情，往往也被不少投資者視為「年底多賺一筆年終獎金」的投資機會。

所謂的集團股，指的是一個企業集團旗下的各家上市櫃公司。而說到集團股作帳行情這樣的「傳統題材」，多數人腦海裡第一時間浮現的恐怕也是部分老牌傳產集團，如華新、裕隆、亞東、台塑等；但事實上，今年以來有3個大型集團在創新轉型、搶搭趨勢的表現上，均展現出令人耳目一新的氣象，隨著市場認同度提高，或許有機會成為令人意外的作帳行情新方向。

首先是鴻海集團，雖是老字號大型集團，但是自從劉揚偉接任董事長後，整體發展企圖已從過往的手機代工製造擴及其他領域，包括電動車，以及今年以來題材發酵的AI伺服器等。

多題材齊聚 鴻家軍突起

電動車部分，鴻海集團在該領域的發展上，是採取委託設計與製造服務（CDMS），協助客戶快速推出電動車產品。以複製過去在電子業的發展架構為模式，將其應用在產業變化相對緩速的汽車業，旗下相關代表公司是鴻華先進－創（2258），該公司今年雖仍處於小幅虧損，但未來發展性仍然值得樂觀預期。

再來，則是題材效應持續發燒的AI伺服器領域。鴻海是目前輝達在GB200伺服器最主要的代工夥伴，據了解，一台NVL72機櫃裡的零組件中，大約有8成左右皆是由鴻海集團提供，這也是鴻海能夠打敗競爭對手的主要關鍵。

在相關受惠股部分，除了母公司鴻海（2317）之外，旗下如鴻準（2354）、臻鼎－KY（4958）、新普（6121）、廣宇（2328）等，分別在散熱、PCB、備援電池模組、連接器等零組件，提供重要的支援。另外，鴻海集團在低軌衛星、5G、資安、半導體設備、光學鏡頭等熱門領域，也都有具指標性的公司，如建漢（3026）、台揚（2314）、瑞祺電通（6416）、京鼎（3413）、中揚光（6668）等。

另一值得注意的，是歷史悠久的電機製造商東元集團，發展至今，集團主要業務已擴大為重電設備、家電產品、電動車核心零組件、智慧能源解決方案四大類。除了上述業務，東元還涉足資訊、通訊、電子、餐飲等領域，例如消費者耳熟能詳的摩斯漢堡，即是東元子公司安心（1259）食品的業務主軸。

而講到創新，子公司菱光（8249）今年股價飆漲，主因在於被市場點名為輝達機器人概念股，前三季每股稅後純益（EPS）僅2.66元，但股價仍直接從2字頭漲到7字頭。另一家子公司東友（5438），以黑白及彩色雷射多功能事務機的ODM為主要業務，今年第三季轉虧為盈，單季EPS0.81元。

東元續拓多元事業版圖

至於母公司東元，目前積極發展將氫氣運輸到終端加氫站壓縮機的專用馬達產品，並已接到4百萬美元訂單，預計明年開始出貨。此外，藉著併購伸昌電機取得的變壓器製造與設計能力，相關業務也已打入北美變壓器市場。整體來看，集團轉型方向搭上未來產業趨勢，有助於市場認同。

至於沉寂許久的錸德集團，堪稱是集團股轉型最成功的例子之一。

錸德早期曾是全球最大的光碟片、可攜式儲存媒體製造商，隨著數位時代來臨，集團積極拓展新的業務領域，包括綠色能源、面板產業、精微科技、連鎖餐飲、健康照護、生技醫療等。而現階段最受市場關注的，就是子公司錸寶（8104）。

錸寶最初以生產被動式有機發光二極體（PMOLED）面板為主，曾是該產品的全球龍頭廠商；但隨著顯示器產業競爭日益激烈，錸寶開始將發展重心轉向能源產業。

在能源產業的布局上，錸寶主要分成三個區塊，其一是電池模組，透過投資併購來穎科技和達振能源，布局高功率和低功率電池模組，提供從小型電池到大型儲能系統的完整解決方案，近期更是朝向AI伺服器所需要的備援電池模組（BBU）發展。其二是太陽能案場的開發建置，投資太陽能電廠，並參與綠色能源相關發展。

第三個區塊則是儲能系統，今年該公司與雲豹能源合作，共同開發儲能案場，與雲豹子公司台普威簽訂儲能櫃供貨合約，工程總金額達14億元。該案場預定將在2026年完工。

整體來看，能源事業占錸寶營收比重已從前年的50％左右升至今年約達7成，明年預估會進一步上看至80％。此外，子公司來穎科技預計明年登錄興櫃，錸寶持股近73％。值得一提的是，錸德集團的鈺德（3050），今年累計前三季的EPS為0.66元，已超越去年全年表現，亦是集團轉型的成功案例之一。

（本文作者為證券分析師，現任仲英財富投資長）

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