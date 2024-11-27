摸底12強對手…9天看25場賽、除夕都緊盯！情蒐團+這家小新創 讓中華隊變英雄

【撰文‧楊紹華】

賽前，外界擔心這支隊伍缺少重砲，投手壓制力不足；賽後，他們狠狠打破外界質疑，靠的是團結與拚勁，以及「知己知彼」的完美情蒐。

若非因為小腿抽筋，黃子鵬絕對會在第七局繼續登板投球。

11月14日，台灣對上中南美洲勁旅多明尼加的12強預賽中，外號「老虎」的低肩側投投手黃子鵬先發上陣；他用6局、讓對手敲不出任何一支安打的完美表現，為本屆賽事台灣投手群的戰力展演，畫出一個華麗驚歎號。

9個月前摸透對手 「老虎」神進化

他理當在第7局繼續登板，不僅因為前6局徹底封鎖對手，更在於他當時僅僅用了66球，平均計算，每局只是朝著本壘板揮臂11次就能收工；對比黃子鵬今年中職賽季平均每局耗費超過16球，「成本」砍3成，效率神進化。

賽後，主辦方的新聞稿形容「『老虎黃』宰制多明尼加」；而記者會中，黃子鵬特別感謝那群幕後英雄：情蒐團隊。

時間，必須先拉回9個月前的2月9日。這天是農曆除夕，但由職棒兄弟象隊前名將陳瑞昌領軍的一眾情蒐團隊，卻是坐在1萬4千公里外的美國邁阿密馬林魚球場邊，緊盯場內，細細記錄投打跑守每個細節；這是「加勒比海大賽」的冠軍戰，對戰組合的一方是委內瑞拉，另一方，就是多明尼加代表隊。

這已是他們窩在當地的第9天了……。「有7支中南美洲隊伍參賽，當時，我們一共看了25場比賽！」擔任情蒐統籌教練的陳瑞昌回憶。儘管加勒比海大賽是由中南美洲國家各自聯盟的優勝隊伍參賽，選手不見得與12強賽事代表隊成員一致，但，「25場看下來，我們完全掌握了南美球風，看到他們應對比賽的各種細節……，連最基本的短打都跟亞洲很不一樣。」陳瑞昌說。

掌握完整，是因為準備時間充裕。「以往情蒐計畫啟動開始至代表隊參賽，最多僅有3至4個月……。」去年12月，教育部體育署一份國外參訪報告這麼寫到，凸顯國內主事者對重要賽事忽略情蒐的窘況。這一回，不只陳瑞昌在大賽九個月前就已摸透中南美洲對手，整個情蒐計畫更早在去年八月就正式啟動。而進度躍進的關鍵推手，則是中華職棒聯盟會長蔡其昌。

去年3月，台灣在世界棒球經典賽中甫以預賽墊底的成績遭到淘汰，當時蔡其昌就以立法院副院長及職棒聯盟會長的身分，把一份計畫書送到體育署：「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」。其中被他規畫為第一要務的重點項目，正是「全面掌握旅外球員及強化國外球隊情蒐」。

「去年經典賽，我第一次當國家隊領隊，主要就是觀察、提出疑問。」蔡其昌回憶，「當時我看到的最嚴重問題，就是對旅外球員情蒐啟動太晚，掌握不足。」蔡其昌的計畫在去年3月提出，約莫5月左右即獲體育署審核通過，情蒐小組於是能夠火速成軍，在大賽開打的15個月之前，「情報探子們」已開始籌備工作，比起過去作法，至少提早10個月。

說到情報探子的組成，特別的是，這回也納入了專業數據人員、影片剪接人員等，在這部分，蔡其昌主導的職棒聯盟，也悄悄進行另一個重要動作。今年4月，中華職棒聯盟發出標案公告，名為「2024世界棒球十二強賽情蒐數據分析委辦案」。

「對於運動科學、情蒐，大家都愈來愈有共識……，這次的成績，算是『愈來愈懂各種資訊』的成果。」中職傳奇「恰恰」彭政閔這麼說。已在5年前從球場退役的他，這次雖然是以打擊教練的身分在幕後催化選手火力，但也意外成為本屆賽事另一個名場面的主人物。

一份A4報告 精準披露對手要害

11月17日，台灣大戰澳洲隊，當日打擊英雄是猛敲5支安打的外野手林立，而校正林立擊球策略的，是手拿一疊A4報告、不時在場邊與林立交頭接耳的彭政閔。至於恰恰手中這份精準披露對手要害的報告，就是來自今年4月的那項「情蒐數據分析」標案。

得標者是一家資本額520萬元的新創公司「灼見運動數據」，員工數僅有六人的灼見，目前位在台北信義區的辦公空間還是與其他公司分租合用，但這家小新創其實在去年的世界棒球經典賽，就已和職棒聯盟的組訓團隊合作，協助分析情蒐數據。

「那張A4報告寫什麼？這個不能說，是機密啊！」彭政閔的這句話不是玩笑，連陳瑞昌也證實：「這是國家隊的情蒐資料，非常機密，我們有簽保密條款哩！」至於灼見自己的介紹，除了在比賽中至少會用10台攝影機追蹤各種擊球與投球細節，進行影像數據整合，也會「將數據和影像轉化成一頁頁的報告」。

但在海量數據中，何以精準擷取選手最需要的敵情解讀？這或許和灼見創辦人徐樂的背景有關。美國加州州立理工大學建築系畢業的他，曾在當地建築師事務所工作，然而從小到大，徐樂始終也有棒球夢，小學打過社區少棒，高中赴美後，曾利用暑假回台參加兄弟隊訓練營；2019年，甚至參加了當年中華職棒的新人測試。事實上，徐樂也是本次情蒐小組成員之一。

在本次情蒐小組的成功因素中，除了時間充裕、重視運動科學，另一項關鍵確實就是「從選手的角度出發」；職棒聯盟祕書長楊清瓏曾形容本次情蒐工作的特色，「是以『選手想要看到什麼』為收集重點。」陳瑞昌也表示，當情蒐資訊加上「選手級」的意見解讀後，「你會發現，全隊都是英雄，誰都可以適時跳出來，忽然轟出全壘打。」

高國輝分享敵情 助戴培峰對日開轟

以11月16日預賽階段的中日大戰為例，第7局，當今年中職賽季323個打席只有一支全壘打、轟出牆外機率僅有千分之3的戴培峰，遇上今年在日職被敲全壘打機率不到2％的強投北山亘基，誰能想到，經過熟知北山底細的打擊教練高國輝一番面授機宜，戴培峰竟也無視機率法則，轟出一發激活台灣氣勢的重要陽春砲。

再看「老虎」黃子鵬對上多明尼加的那六局完美演出，陳瑞昌透露，負責分析多明尼加隊的情蒐小組成員，是合庫隊業餘強投吳昇峰，「就像黃子鵬一樣，吳昇峰也是下勾投手，他在賽前給黃子鵬的建議，發揮了很大作用。」

「無論如何，重點還是在於每位球員表現亮眼。」彭政閔這麼說。不過，一趟提早啟動的情蒐計畫，終究是這次台灣奪冠的幕後功臣；而在蔡其昌的想法中，「情蒐工作必須常態化，接著，就是國家隊的常態化，要讓年輕一代來操盤國家隊。」他說，這次精進計畫只走了三分之一，下一步是瞄準2026年經典賽，接著就是2028年洛杉磯奧運。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1458期)

延伸閱讀》

陳傑憲奪冠找老婆、哄兒影片曝光「好男人天花板」！曾低潮近6年、痛失4至親，如何挺過去擁抱幸福…

台積電哪需要裁員？張忠謀曝15年前回鍋CEO、撤換蔡力行祕辛：不只影響「被離職」員工，全公司都沮喪

陳傑憲專訪》揮出全壘打叫醒失神母親：打棒球的動力曾為了自己，但現在我努力是為了家庭