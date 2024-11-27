12強冠軍專訪／當年在日習得「武士道」精神 陳傑憲帶領中華隊奪冠：棒球 我不想輸

【今周刊編輯團隊】

台日十二強冠軍賽五局上半，台灣隊隊長陳傑憲以一支飛越全壘打牆的三分砲，擊破日本隊國際賽27連勝的不沉神話，更率領這支一開始幾乎沒人看好的年輕台灣隊奪冠，完成不可能任務。

賽後幾小時，隔日凌晨一點多鐘，巨蛋飯店二樓的燒肉店，棒協理事長辜仲諒正包場宴請這群台灣英雄，席間不時爆出歡呼聲。陳傑憲抱著寶貝兒子緩緩走出，接受《今周刊》的專訪。

「（得到冠軍）是不可思議的一件事情。」陳傑憲靦腆笑說：「之前沒想像過……，也不敢想，（十二強）畢竟一級賽事，世界的程度真的很高。」他又輕笑：「之前的我其實沒那麼有自信。」但就像他比劃著胸前隱形的「Taiwan」那樣，台灣隊做到了他說的「讓世界看見台灣！」

我們談起那支石破天驚的三分砲，陳傑憲語帶感激，「我不是全壘打型的打者，謝謝我自己的好運！感謝老天幫忙。」

他嘴角漾開熟悉的招牌微笑說：「我在場上希望保持快樂心情，微笑就會有力量，心情好，結果就會好，希望有這樣的表現，歡樂帶動團隊！」

台灣隊成軍時不被看好，陳傑憲當然心知肚明，「但我從一開始就跟隊友說，我們要想辦法互相團結，打好每場比賽，不要後悔，要相信彼此、相信自己！」

「我們一步步走到最後，少了誰都不行……，從第一場比賽就百分百付出，過程中沒有對不起自己。」陳傑憲以這份篤定打完整個賽事，也不斷灌輸信心給隊友。

十二強開打前，陳傑憲在中華職棒季後賽、總冠軍賽曾陷入低潮，但就像他的妻子綺綺曾經分享的，「他從來沒有變過」，在家睡不著，也不斷練習揮棒動作，找尋打擊靈感。

「一步、一步」，就像陳傑憲說的，台灣隊靠著扎實踏好每一步，爬上巔峰，陳傑憲自己的人生也從來沒有捷徑，都是這樣一步一步向前推進著。

出身高雄的陳傑憲，父親陳建彰是中正國小少棒教練，他從小就跟著爸爸和兩位哥哥打球。小學時，陳傑憲已經展現棒球天賦，升上大仁國中後，他更成為球隊隊長，展現領袖氣質。

國中畢業後，他飄洋過海到日本就讀岡山縣共生高中。然而，他所在的共生高中未能進軍甲子園，之後參加日本職棒選秀又沒能中選。

回想落選的時刻，陳傑憲沒有露出一絲遺憾，反而充滿感念，「日本那段時間，讓我對棒球有不一樣的認識，（日本球隊）對勝負的渴望、在球場的認真態度，每天努力不懈去執行。」日後他帶著這股如「武士道」精神、態度以及自律，投入熱愛的棒球。

返台後，他的職棒生涯卻幾經起伏，2019年賽季，右手先因觸身球骨折，復健期又因練習導致鋼釘移位，傷勢復發長期無法登場，整季報銷；之後擔任游擊手，也因守備問題被外界質疑。

面對困頓，陳傑憲還是一步、一步，帶著微笑前進。

「我一直以來努力的動力，曾是為了我自己和我熱愛的棒球。」他說，「身為運動員，棒球，不想輸，不想倒在場上。」不過陳傑憲又說，「有家庭後，我更知道可以為了家庭，尤其有小孩，我會覺得我努力是為了他們。」

他歪歪頭，深情望著已經在他懷裡睡熟的兒子。或許，不只是世界十二強的冠軍，經歷了這一切，他人生也已經得到了最完美、最寶貴的禮物了。

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