7折價大放送、獲利成長超車科技七雄…資深操盤手拆解：為何降息後中小型股更值得期待？

文．林韋伶

「我們會用很多面向去觀察一家公司的表現，有時候在他們停車場獲得的線索，可能更有用。」 擁有26年資產管理經驗、甫於今年擠入Citywire’s Euro Stars明星分析師名單的威廉博萊（William Blair）美國中小成長基金經理人Dan Crowe，分享自己在拜訪投資公司的經驗。

親跑現場，看到財報上看不到的投資線索

自1998年起就推出美國中小型股投資策略，威廉博萊美國中小成長基金目前規模接近10億美元，已經是美國境內最具規模的中小型股基金，而Dan Crowe就是其中一位重要操盤人。

Dan Crowe分享，由於自己操盤的基金規模已經是美國同類型基金中規模最大的，因此每當他們興起想拜訪公司的念頭，總是能成功見到公司最高層，他們也樂於勤跑行程，因為到了現場，總是能看到許多財報上看不到的投資線索。

「當我們在早上8點半抵達一間公司的時候，你從公司的停車場跟內部氛圍就知道，有些公司是空無一人，有些是感覺已經開始工作2小時了。」Dan Crowe認為在決定是否投資一家企業時，除了財報上的數字，公司文化更具有決定性的影響。

「還有一次，我們在接近下班時間到訪，一家公司的執行長仍熱情地跟我們介紹產品與願景，但他的助理卻屢屢進來打斷會議，提醒他：『執行長，您的太太提醒您差不多該結束會議了（回家）』，助理進來打斷會議的頻率愈來愈頻繁，但他卻不為所動；後來，我們的確從公司的經營績效上看到，他的熱情有了不錯的回報。」Dan Crowe這樣分享讓他印象深刻的案例。

川普2.0時代，你手上還只有大型股嗎？專家：中小型股投機契機浮現

過去幾年，投資市場都將目光集中在美國大型股，或甚至是根本只看美股七雄；但，在川普確定將重新入主白宮後，Dan Crowe嗅到市場可能出現反轉契機的氣味，提醒投資人，不是要大家把手上的美國大型股都賣掉，但「現在是佈局美國中小型股的好時機」。

首先，Dan Crowe分析，川普非常專注於復甦美國經濟，預期美國小型與中小型企業將受惠；根據威廉博萊的2025年獲利成長預估，小型股表現將自2022年以來首度超車大型股。

除了基本面可望轉強，目前美國中小型股的估值比大型股更具吸引力。回顧歷史平均值，中小型股的估值平均值比大型股貴大約5%，但目前中小型股的估值卻比大型股便宜30%，也就是來到7折的價位，後續上漲空間可期。

此外，儘管目前尚未拍板定案，但川普若發動關稅戰，對中小企業的影響是低於那些大型企業的，加上川普傾向鬆綁法規，Dan Crowe預期，明年後將可看到企業併購更盛行的大環境，有機會推升中小型股企業股價。

歷史經驗教我們的事 降息有利中小型股表現

另一方面，統計自1954年以來的數據，中小型股將受益於市場降息。根據歷史經驗，美國聯準會第一次降息後，中小型股後續3、6、12個月的績效表現皆優於大型股；這次降息循環於2024年9月啟動，中小型股未來上漲空間可期。

圖／今周刊提供

自由現金流量可能不若過往，示警美股七雄將面對的挑戰

「尤其，過去大家都習慣看到，那些超大型企業創造一大堆的自由現金流量，以前美股七雄都是所謂的『輕資產企業』，是以科技軟體為主，不需要佈建什麼硬體，但現在他們都把錢拿去做資本支出、去投資GPU、投資數據中心，接下來美股七雄的自由現金流量可能不若過往，未來投資吸引力可能下降。」Dan Crowe這樣示警美股七雄將面對的挑戰。

至於現在投資美國中小型股有哪些可能的風險？Dan Crowe分析，儘管現階段基於上述原因，中小型股投資契機已經浮現，「但這不代表明天就會看到中小型股的股價開始漲，也許要過一段時間，也許要花上1、2年後，才會看到更顯著的上漲的幅度」。他認為，這也許算不上風險，但投資人還是要有這樣的心理準備。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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