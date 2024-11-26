他存250張高息ETF 40歲提早退休！1隱憂恐淪下流中年「月領2.7萬股息腰斬變1萬」

文．數位內容部 整理

最近網路上流傳一個案例，引發不少討論。一名網友說，他朋友40歲就靠投資高股息ETF，辭掉工作過起「退休生活」。但財經專家郭莉芳在《新聞挖挖哇》節目中提醒，這種方式雖看似吸引人，背後其實有不少需要考量的風險和變數。

存股400萬高股息ETF「40歲提早退休」

這名網友表示，有一天一位許久沒聯絡的朋友找他聊天，說自己最近沒在上班，日子過得很輕鬆，靠股息就能生活。

他一聽覺得很不可思議，還以為是詐騙集團或什麼投資社團。但聊下去才發現，這位朋友真的靠投資高股息ETF，每個月領到穩定配息，過著自由自在的生活。

朋友解釋，

他用大約400萬本金，買了250張高股息ETF。每張成本約2萬元，一個月差不多能領到2萬7千元配息，他跟爸媽一起住不用負擔房租，2萬多剛好夠他一個人生活，於是朋友選擇辭掉工作、提早退休「慾望不要太高的話，這樣日子是過得下去的！」

「月領2萬多塊股息」以為夠用，隨時可能腰斬變1萬元

對於這樣的理財方式，郭莉芳點出幾個重點。

首先，高股息ETF的配息並非固定收入，會隨著市場波動而改變。例如，過去一年台股表現很好，所以配息率可能高達10%-15%。

但如果遇到像2022年全球股市下跌的狀況，配息率可能降到6%甚至更低，月收入可能從2萬多直接掉到1萬多甚至1萬元。

郭莉芳提醒，「這樣的配息變化，就要去思考，如果沒工作，光靠這筆錢生活夠不夠過日子。」

存股ETF年配息試算：本金200萬、400萬、600萬、1千萬，每月能領多少？

郭莉芳也提供了一個保守的計算方式。如果以6%的年化配息率為基準，400萬元本金一年大約能領到24萬元，分到每月就是2萬元。

如果本金達到1000萬元，一年大約能配60萬元，每月5萬元，生活品質會更有保障。但如果碰到市場大跌，配息率降到2%-3%，收入會大幅減少。

高股息ETF再好 也不要All in

「這就是為什麼不能只靠高股息ETF過日子，因為市場不可能永遠這麼好。」郭莉芳提醒：「遇到像2008年金融海嘯或疫情期間，台股腰斬的情況，你的股息可能不只減少，甚至有可能影響本金。」

儘管高股息ETF是一個不錯的選擇，今年50歲的郭莉芳仍建議不要All in，「我自己也有買高股息ETF為退休生活做準備，目前大概放了四分之一的資金，但其他資金我分散投資在其他產品上，這樣才能降低風險。」

對於年輕人或還在累積資產的人，郭莉芳建議應該投資市值型ETF，更有助於資產增值。而如果是準備退休的人，可以考慮將部分資金配置在高股息ETF，但仍應以保守的配息率進行規劃，避免過度樂觀。

結論：不能期待每年都配10%高息 退休規劃要保守預估

這個案例讓人看到了高股息ETF的吸引力，但郭莉芳提醒，理財規劃不能只看現在的收益，還要考慮未來市場可能的波動。

想要真正實現財務自由，穩健的資產配置和風險管理才是關鍵。正如郭莉芳所說：「不要只用最好的配息率來想像未來，理財還是要腳踏實地。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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