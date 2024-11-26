不是機師、醫師…這行年薪500萬起跳！5職業「高薪又壓力小」 啥科系能入行？

文．胡肇芳 整理

「錢多事少離家近」是不少上班族心目中的夢幻工作，然而現實中薪水高的工作，伴隨而來的通常是更大的壓力，比如精算師、律師、工程師，或是救人一命的醫師，和在高強度壓力環境下工作的機師。 其實，有些工作壓力小卻能坐領高薪，是不是讓人很羨慕呢？根據外媒報導，有5種熱門綠色工作，年薪中位數超過10萬美元(約新台幣324萬)，其中水資源專家，年薪中位數更來到15萬7740美元(約新台幣512萬)。

根據外媒CNBC報導，高薪工作通常意味著更大的壓力，例如挽救生命的外科醫生，或是負責數百萬美元商業交易的公司律師，但現在，你不需要透過降低薪水來減輕工作壓力，有很多壓力較小的工作，薪水可達6位數(美元)。

美國勞工部職業資訊網(O*NET)維護1個包含近900個職業的資料庫，按壓力承受度從0至100進行排名，考量處理批評和管理高壓力情況的能力。

調查顯示，許多低壓力並且高薪的工作都在永續發展領域，ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)表示，這是因為該領域的工作提供了機會和穩定性。

波拉克表示，包括太陽能光電安裝工和風力渦輪機技術人員在內的一些綠色工作，是近年來成長最快的工作之一，預計未來幾年繼續快速成長。

CNBC也列舉5種熱門綠色工作，其年薪中位數超過10萬美元(約新台幣324萬)，且承受壓力的水平相對較低，所有工作的壓力承受能力均低於 70 分(全部壓力承受能力均低於70分，滿分為100分)

遙感科學家或技術人員

(Remote sensing scientist or technologist)

這些科學家收集並分析來自飛機或衛星的數據，以解決城市規劃、國土安全和自然資源管理等領域的問題。大多數職位都需要研究生學歷，包括相關的碩士學位、博士學位或醫學博士學位。

年薪中位數：11萬2280美元(約台幣364.7萬元)

環境經濟學家

(Environmental economist)

這些經濟學家研究替代燃料使用、土壤保護和污染等主題，撰寫相應的學術論文，並評估影響環境的政策和法規的成本和效益。這項工作通常需要碩士學位、博士學位或法律學位。

年薪中位數：11萬5730美元(約台幣376萬元)

水資源專家

(Water resource specialist)

水資源專家(也稱為水資源規劃者)設計並協助實施改善節水工作的計劃，並為不同社區提供安全、清潔的水。大多數職位需要學士學位和技術技能，包括數據分析和不同軟體系統的經驗。

年薪中位數：15萬7740美元(約新台幣512.3萬元)

太陽能系統工程師

(Solar energy systems engineer)

這些工程師設計、開發和管理利用太陽能創造清潔能源的設備和系統，這項工作通常需要學士學位、光伏系統知識以及設計和模擬軟體經驗。

年薪中位數：11萬1970美元(約台幣363.7萬元)

環境工程師

(Environmental engineer)

環境工程師運用數學和科學來開發保護環境和公共健康的解決方案。他們致力於改善水質、管理廢棄物和控制污染等項目。這項工作通常需要學士學位、環境法規知識以及熟練使用建模和設計軟體。

年薪中位數：10萬90美元(約台幣325萬元)

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本文授權自今周刊，原文見此。

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