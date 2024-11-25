從單身到退休…一輩子適用的投資節奏！333法則挑基金、配息型債券留意這風險

文．周靖璞

如何準備退休金?近年不少民眾會透過買基金、買ETF等方式，幫助自己滾出一桶金。資深財經媒體人羅際夫表示，不論透過定期定額、買零股、每月投入3千元或5千元投資，重點是挑到好標的。他建議處在人生不同階段民眾，單身族勇於投入科技類股等積極標的；三明治族佈局全球市場並著眼債券或ETF避險；進入準退休族群，慎選高配息型ETF或債券等穩健標的。透過不同階段紀律投資習慣，人人有機會達到財務自由！

搭配種類多元

333法則篩選高績效基金

如何挑選好標的？羅際夫表示，ETF採被動追蹤指數投資，主題性簡單明確。「像是0050(元大台灣50)，成分股為台灣市值最大的五十檔公司個股，投資績效跟隨大盤指數。主動式基金相較ETF，豐富多樣性組合是一大優勢，卻也容易使投資新手卻步。

「無論什麼標的，最重要是有沒有賺錢。」羅際夫指出，主動式基金篩選方式首重績效，他建議採「333法則」挑選好標的：同一種類型基金，績效表現在短期(1年)、中期(3年)、長期(5年)表現都在前三分之一。

挑選基金種類，可先從地區開始篩選，優先購買自己生活所在地市場；若有地緣政治考量或分散風險需求想投資海外市場，可先以全球經濟體系龍頭的美國市場為主。

坊間常見各種基金績效排名可信度如何?羅際夫指出，許多基金業者常為強推自家商品，將旗下績效表現不錯的基金名單交給媒體刊登，可能會有資料不夠周延客觀問題，建議可透過像是FundDJ等第三方平台，依自身篩選條件，從全部基金資料中比較出適合自己的產品。

高於平均年化報酬率適當停利

20%停損轉換標的

羅際夫表示，投資者應定期檢視投資組合，除感受市場變化，最重要能即時進行策略調整。「我個人作法是每月檢視一次，如果每1～2年才看一次就有點過久。」

在設定停損停利方面，羅際夫認為，一檔基金如果平均年化報酬率能維持10%以上，就算績優標的，若一年內創造30%獲利，就可考慮停利，「因這等於未來三年獲利都在一年內實現。」

他進一步解釋，如果投資者擔心基金未來還會上漲，可選擇賣出一半，這樣即使市場繼續上漲，投資者仍然有機會參與，但如果市場下跌，至少已部份落袋為安。羅際夫強調，不應僅根據持有年數來決定是否賣出，而是從報酬率判斷。

如果投資標的優秀體質沒變，卻不斷下跌，羅際夫認為不應衝動認賠殺出，此時可用定期定額布局，持續參與市場等待反彈。如果標的可能產生系統性風險，或長期表現不佳，投資者就該考慮更換標的，停損點可設在15%到20%間。他指出，許多人在面臨30%甚至40%虧損時，仍難以做出賣出決定，這是因人性使然。然而，設置停損點可幫助投資者在市場不利時及時止損，避免更大損失。

高配息產品當退休金

小心賺股息、賠價差

如何透過投資存下一桶金？羅際夫建議處在人生各階段的投資者，應根據自身財務狀況和風險承受能力選擇合適標的：

１.剛出社會、30歲前的單身族群，能投資閒錢不多，但財務負擔也不重，可選擇較為積極的標的，如：科技類股或積極型基金，讓錢跟上未來趨勢腳步。

２.成家立業、有小孩或父母需要照顧的三明治族群，可選擇投資全球型標的，並適當配置債券基金或ETF，降低市場波動帶來的風險。

３.已邁入退休或退休前期族群，建議慎選穩健標的，如：高配息ETF、債券基金，透過相對保本保息方式，滾出穩定的被動收入。

針對近年市場流行的配息型商品，羅際夫特別提醒投資人，不能忽略表面下的風險。例如：新興市場債券，波動幅度會比較不穩定，一旦價格下跌，就算開出誘人的配息殖利率，也可能出現「賺股息、賠價差」風險。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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