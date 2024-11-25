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信用卡沒用就剪掉？信貸專家直呼「千萬不要」 1指數會暴增：恐降低信用評分

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／美國聯合通訊社
示意圖／美國聯合通訊社

文．林依榕整理

許多人會持有多張信用卡，但並非每張卡的使用率都很高，對於長時間沒使用的信用卡，多數人會選擇剪卡；但有專家提醒，就算信用卡長期不用，信用卡額度使用率仍會被計入其中，一旦剪卡，反而會讓額度使用率提升，進而影響個人信用評分。

外媒CNBC報導，消費金融公司「Bankrate」近期針對信用卡的使用程度進行調查，發現有40%的美國人已刷爆或接近刷爆信用卡的額度，信用評分可能會因此造成負面影響。

擁有超過20年的從業經驗的信貸專家烏爾茲海默 （John Ulzheimer）表示，信用卡額度使用率和信用評分計算息息相關，也就是說，過度使用信用卡並沒有任何好處。

會這樣說是因為刷爆信用卡、把額度刷到上限，額度使用率會提升，持卡人的整體信用評分則會下降，導致持卡人「未能按時還款」的可能性也隨之增加。

烏爾茲海默建議，持卡人的信用卡額度使用率應維持在10%或更低，讓自己具有最低的信用風險，才能獲得較高的信用評分。

那要怎麼維持10%的信用卡額度使用率？烏爾茲海默給出2項建議：

一、 提高信用卡額度

藉此改善可用信用額度與實際使用額度的比例，例如，原本一張4000美元額度的信用卡，持卡人消費了2000美元，使用率是50%，此時若將額度提升至6000美元，使用率將下降至約33%。

值得注意的是，不是持卡人想提升額度就能提升，還得先擁有良好信用紀錄、按時繳款才行；另一方面，就算信用卡額度提升，持卡人也要避免過度消費。

二、別剪掉舊的信用卡

這是因為舊信用卡可以增加信用帳戶年齡，還能夠升信用評分，並降低額度使用率。

舉例來說，持有2張額度為5000美元的信用卡，其中一張已消費2000美元，則使用率為20%。如果將另一張信用卡剪卡，那麼使用率將飆升至40%，導致信用評分下降。

最後信貸專家烏爾茲海默提醒，個人的信用評分就像是一場馬拉松，是必須長期經營的，除了維持較低的額度使用率，也必須按時繳卡費，同時避免申辦過多的信用卡。

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本文授權自今周刊，原文見此

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