父親曾靠花季每天賺10萬、變每月賺10萬 她返鄉創業帶遊客重新認識陽明山

【文．諶儀璇】

陽明山是國內外觀光客熱門景點之一，國家公園裡的自然風光和豐富生態資源，帶給陽明山在地人穩定經濟來源。

家族世居於竹子湖的曹家後代、Voyage陽明山共同創辦人曹筠，從小看著父執輩在這座山裡攢足溫飽，但她發現近年遊客集中登山、賞花和泡湯行程，鮮少深入這片自然美景背後的文化脈絡，激起她返鄉創業念頭，過去父親擺攤賣地瓜籤、她改賣獨有的草山文化。

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兒時記憶中的陽明山曹家

曹筠是土生土長的陽明山人，也是200多年前從中國移民來台開墾的曹家後代。當時曹家人分散於台灣各地，其中部分定居陽明山竹子湖及山腰林語堂故居附近，部分則散居台灣南部。曹筠祖先主要發跡於竹子湖、後搬遷至知名景點花鐘附近，這裡成為曹筠充滿童年回憶的地方。

竹子湖最早是蓬萊米的原鄉，後來轉做高單價經濟作物花卉。早年她的父親在花鐘附近擺攤賣地瓜湯、地瓜籤等小吃，「一天進帳台幣10萬元，一個花季就可以養活全家一整年。」其他時間父親和家人會養家禽、種蔬果維生，曾是番茄批發商、現轉以觀光為主業。

發揚家鄉光景 Voyage陽明山

「過去一天進帳台幣10萬元，後來一個月才可能有10萬元。」畢業後在旅行業上班8年的曹筠，感受到家鄉的經濟收入大不如前。過往遊客聚集的花鐘，一天難見幾輛遊覽車駛入，且多數遊客直接上山欣賞風景，對陽明山故事幾乎一無所知。

2021年，曹筠與同為陽明山人的孫元亨共同開設Podcast頻道，分享地方人文故事，每當提到家鄉時，聽眾反應熱烈。她考量旅行社工作模式、加上疫情影響，決定離職創業，成立Voyage陽明山，帶領旅客深度認識陽明山。

但她創業時，連母親都勸退她：「為何不好好上班就好?」

學觀光的她，用不同於在地居民的視角看待這片土地。曹筠展開田野調查、盤點資源、蒐集在地故事，同時串聯陽明山社區，在行程安排上，除考量路線順暢，也帶領遊客接觸在地店家。

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不一樣的陽明山 文化自然永續共存

因家族世居在此，她帶領遊客認識許多不為人知的陽明山故事。像是曾遭火祝融的「草山行館」，過去總統蔣中正與蔣宋美齡避暑用的行館，曹家住行館附近、算是鄰居，她聽父執輩提過維安考量：「每當蔣中正出門時，曹家人是無法出門。」附近「小隱潭」景點，是蔣夫人命名、也是蔣宋兩人約會散步地，「陽明書屋」昔日接待國內外貴賓重要場域、蔣中正親自擇定興建...

曹筠帶領遊客領略草山，特別推薦大家用雙腳從小油坑走到竹子湖，這段會經過阡陌農村，一個環境幽美、土地富饒的村落，除與火山噴發相關，在地居民支持土地共好，落實友善農業、保護動物，推動綠色保育、永續家園。

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其中最受歡迎的行程是「藍寶石泉」，此處秘境主因空間和光線折射散發如形成如藍寶石般美麗水面，水質乾淨可直接飲用，許多遊客前往都會攜帶水瓶將水裝回家飲用。

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攀樹、植物槌染...Voyage陽明山推出各種體驗活動，與陽明山深刻連結。曹筠創業過程，遇到哪些挑戰?更多內容歡迎收聽《自綠生活Action Go!》https://reurl.cc/nq0VLl

本文授權自今周刊，原文見此。

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