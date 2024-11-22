一場危機40年手工鞋老廠得收掉 「林果良品」花百萬買下、幫老師傅加薪！

【文．彭蕙珍】

2022年貝斯特鞋廠（Best Shoe Factory）經歷一場危機，創辦人王火成想收掉工廠、退休去。林果良品兩位主事者—曾信儒、高玉昌，不忍擁有精湛製鞋工藝的老師傅沒工作，也擔心技術失傳，斥資百萬元買下工廠。 為讓顧客更了解製鞋過程，11月首度舉辦對民眾開放的「林果工廠開放日」，邀請有興趣了解製鞋的人來到台灣碩果僅存的手工皮底鞋廠，親眼見證一雙精品手工鞋誕生的繁複工藝。

貝斯特鞋廠成立於1986年，那是台灣手工製鞋的黃金年代。在鞋廠最輝煌時，有7組鞋底師傅、6組鞋面師傅，一日產能140雙手工皮鞋、製鞋總量高達上百萬雙。

隨著1990年起鞋業西進，師傅逐漸流失，2017年原廠址受到都市計畫限制，被迫從台北市搬遷到三重。2020年因疫情皮鞋需求大減，苦撐20年、面臨3度停業危機的貝斯特鞋廠，本來計劃在2022年停業。

不只買下工廠 還幫老師傅加薪

「貝斯特如果停業，我們就無法賣手工皮鞋了。」曾信儒表示，林果良品的頂級手工皮鞋都來自這家工廠。爸爸開鞋店，媽媽是大鞋廠廠務、對製鞋及老師傅有深厚情感的他，決定買下工廠經營。

對林果良品來說，擁有工廠對產品有更高的主導性。他說明，過去想要做不同的鞋款，難免會有來自工廠的阻力，現在能更多的施展創意。

有感於老師傅們的薪資過低，接下工廠後他決定幫他們加薪。他指出，這個行業向來都是「論件計酬」，現在老師傅們的工作沒那麼多，薪資相較過往只有5~6成。在感嘆老師傅薪資過低的同時，也很難吸引年輕人加入。

現在，導入新管理模式、調整薪資結構。明年老師傅將整體調薪10%，也改善工作環境，讓他們在有空調的廠房內工作，在生活更有保障下，更能專注於技藝傳承。

▲王火成師傅於1986年創立貝斯特。今周刊提供

開放民眾體驗 只辦2場、一場限12人

有了工廠，林果良品可以邀請朋友來參訪，了解一雙手工皮鞋的製作過程，並親手試作，透過視覺、聽覺、觸覺、嗅覺的共鳴體驗。

朋友們的感受很好，今年決定打開工廠，於11月23日、11月30日兩天限期開放的「林果工廠開放日」，一場只開放12人。

高玉昌說明，一雙手工鞋的製作有100多道工序，若是技巧熟練，一般人一天也可以製作完一雙鞋。

▲林果良品手工鞋。今周刊提供

「一雙手工皮鞋的處理分為三個部分：鞋面工、鞋底工、後處理；從備料要25天，100多道功序。」為了讓消費者能輕鬆了解一雙手工鞋如何誕生，將製鞋過程簡化為8個步驟。

1. 開發鞋楦

一雙皮鞋的誕生始於鞋楦，也就是腳的內模型，它說是鞋子的靈魂。鞋楦的開發由開模師傅根據設計的樣式，以標準尺寸為版型開始製作。再用石膏成型出初步腳型，以木頭或塑膠材質車出鞋楦，經過無數次修改，達到兼顧美觀和舒適的人體工學。

2. 設計圖 / 開版 / 製作樣品

開版師依據設計師原始設計圖稿與鞋楦進行開版。樣品鞋完成後再以標準尺寸的鞋楦及面板去製作其他尺寸的鞋楦、面板及刀模開發。

3. 劃皮 / 裁剪 / 打洞

根據先前開發出來的紙面板，在皮革上用銀筆刻畫出鞋子面皮的樣式與雕花孔，裁切、打孔洞、剪鋸齒都考驗著師傅的功力。

▲一雙手工鞋有100多道工序。今周刊提供

4. 縫製鞋面 / 內裡

鞋面與內裡縫製的細緻度與皮料貼合，會影響鞋子穿著的舒適程度。將裁剪過後的皮面細心打薄縫合處，在鞋面邊緣進行摺邊、滾邊…等修整工作。

5. 拉幫鞋面 / 粘合中底 / 烘烤

拉幫是將鞋面完整服貼、定型在鞋楦上，轉換成立體的過程，將鞋面與中底先用小鐵釘釘在鞋楦上，並用鐵鎚敲打鞋面使之平整定型。這是最需要技巧也是難度最高的製程。

▲林呈時師傅（左）與太太吳素芬（右）都是手工皮鞋師傅。今周刊提供

6. 拔釘 / 打粗 / 上膠

將鞋面皮革在烘烤定型後，移除原本固定於中底的小鐵釘。接著，將表面打磨以方便後續貼合，並於中底上施以粘著劑。

7. 大底磨合 / 縫大底

大底材料取自擁有豐富油脂義大利母牛背的植鞣皮，製作時切割並利用砂輪機做中大底反覆磨合的動作。在鞋底的部分開溝，將大底與中底Blake車縫接合，部分鞋款會剖出0.08cm的薄皮做鞋底埋線。

8. 鞋底拋色 / 去漬 / 上蠟 / 烘吹

最後，將鞋底完美拋色、鞋面清潔整理、均勻上蠟推油、反覆修整皮面再以熱風烘吹等後處理，讓皮鞋表面呈現出最完美的姿態。

圖／今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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