神達、陽明、宏和…「川普變數」免怕！選這13檔季報績優生 進可攻退可守

【撰文‧唐祖貽】

今年上市櫃公司前三季的獲利已全數公告完畢，高成長股永遠是市場亮點。《今周刊》依據毛利、營業利益與稅後純益等獲利面表現，為投資人找出成長力最強的公司。

第三季季報公布後，根據主管機關公布的資料，全體上市櫃公司第三季稅後純益高達1.12兆元，是史上單季第三高，法人預估全年可望恢復2021與2022年的高水準、達到4兆元以上。顯然台股今年以來的上漲，有基本面的強力支撐。

不過，下半年台股震盪已有加大跡象，而在美國大選落幕後，「川普變數」勢必為股市帶來更不穩定因素。此外，從這次季報可看出，不同族群的業績差異頗大，所以在選股上，接下來需從過往獲利成長、且後市展望良好的族群著手，才能在不安格局中達到進可攻、退可守的有利位置。

篩選今年第三季毛利、營業利益、稅後純益的年增率都大幅成長，且今年前10月累計營收年增率也成長的公司，其中，以AI相關股與貨櫃股的業績成長最明顯且整齊。

近年來台股中有不少公司因搭上AI浪潮而業績備受期待，而輝達（NVIDIA）新款晶片GB200所搭載的伺服器於第四季開始小量出貨，也讓這些AI相關股業績可望再上一層樓；其中，又以今年前三季業績表現亮眼的伺服器導軌龍頭川湖（2059），最受矚目。

搭AI潮 川湖營運逐季高

川湖長年深耕伺服器導軌領域，去年起搭上AI伺服器需求熱潮，目前在CSP（雲端服務供應商）及輝達，都擁有高市占率，且GB200架構的伺服器產品中，川湖的導軌設計也是主流規格，業績可望一路旺到明年。

川湖執行副總經理王俊強在近期法說會上表示，今年營運逐季走高，第四季是全年最高點，不只沒有被搶單，且市占率愈來愈高。明年第一季有機會淡季不淡，隨著GB200可望於明年第二季開始放量，公司期待明年全年業績欲小不易、成長可期。

川湖今年前三季累計每股稅後純益（EPS）近42元，已超越去年全年，第三季營收與毛利都創下單季新高，單季毛利率更衝上70％；且10月單月營收達9.6億元，年增率超過5成，也是單月新高。法人預估第四季在AI伺服器出貨增溫、台幣趨貶有助回沖之前的匯損下，整體毛利率可望再衝高，預估今年EPS上看至50元以上的歷史高點。

另一受惠於AI伺服器需求攀升的機殼廠晟銘電（3013），近年積極布局水冷散熱機櫃，並跨入伺服器整機組裝的系統市場，近期都已開花結果；目前接獲GB200中的CDU（Cooling Distribution Units，冷卻液分配裝置）與水冷機櫃（SideCar）組裝代工訂單，第四季進入量產，將交由廣達2382）出貨。

晟銘電第三季單季營收創下歷史新高，毛利率與營益率也是近7年來單季新高，累計前三季EPS2.17元，也超越去年全年。法人表示，除了今年業績大成長，臉書母公司Meta明年將推出自有伺服器，部分機種搭載水冷散熱系統，其CDU與機櫃的組裝訂單也可望由晟銘電取得，因此明年的成長爆發力更可期。

法人預估晟銘電今年全年營收將逼近百億元，刷新歷史紀錄，明年更有機會倍數成長，朝2百億元邁進，預估今、明年EPS分別為3.5元與9元以上；今年以來股價頻創歷史新高，可留意回檔至月線的買點。

川普變數助攻 貨櫃淡季不淡

至於貨櫃三雄，第三季原本就是貨櫃業傳統旺季，且三雄上半年EPS就已超越去年全年，第三季單季又賺贏上半年，比預期更好。

此外，市場預期川普就任後，將很快啟動高關稅政策，因此全球供應鏈趁現在到川普就任前，搶運貨物到美國已是現在進行式，這將有助於第四季貨櫃業業績提升、淡季不淡，可說是「川普變數」的短期受益者。

多數法人建議，現階段對航運股的布局重點可放在長榮（2603）與陽明（2609），從最新公告的每股淨值來看，長榮約250元、陽明92.8元，目前股價淨值比（P/B）都不到一倍，相較於萬海（2615）已達1倍以上，似乎更有上漲空間，可趁拉回時買進、中短線持有。

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