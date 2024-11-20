亞洲藏壽司扭蛋行銷破表 蠟筆小新將強勢回歸！板橋遠科店試營運中、花蓮南投將展店

文．彭蕙珍

台灣人有多愛吃壽司？2014年從日本進軍台灣的亞洲藏壽司（2754）已經開了59間店，第59間店就在板橋遠科店，於周二（11/19）試營運，11月26日開幕。 亞洲藏壽司經營企畫室主任王沅錡表示，亞洲藏壽司每年會開5~10家新店，明年首度插旗南投、花蓮。

亞洲藏壽司期許以台灣為基地，跨向中國及東南亞。去年6、7、8月分別在上海開新店，受中國消費疲弱等因素影響，上海3間店營收不如預期，連帶影響第3季營收表現。

日前亞洲藏壽司公布第3季合併營收為14.91億創新高，年增6.64%，稅後淨利0.12億元，單季每股稅後淨利0.25元。前3季合併營收為41.08億同創新高，年增8.19%，稅後淨利0.94億，每股稅後淨利2元。

1至10月累計營收45.12億，年增6.5%也創新高。10月營收4.06億，年減7.87%。

吉伊卡哇太受歡迎 7天「提前結束」

王沅錡指出，台灣事業體受惠展店市場動能，維持成長。第3季在吉依卡哇助攻下，創下單月最高營收紀錄。

日本人氣的《吉伊卡哇（ちいかわ）》第一次與亞洲藏壽司合作，於8月23日推出18款聯名扭蛋，但因太受歡迎，才7天就宣布聯名活動「提前結束」，被稱為史上「最短命」聯名活動。

她表示，未來計劃每年開5~10家新店會以江戶概念、日式土藏屋設計街邊店為主。目前在台灣的59間店，已有22間是街邊店，「開街邊店長期營運成本較能夠制，相較毛利也較優異。」

首度插旗 南投、花蓮

亞洲藏壽司日前發布重大訊息公告，已在南投縣草屯鎮取得828坪土地，位置就在中興路上。據了解，附近有麥當勞、寶雅等，商業活動相當興盛。

9月台鐵公告在花蓮市有一塊900多坪商業區土地出租，地點位於市區日出香榭大道、福建街口，租客是亞洲藏壽司，每月租金約12萬，花蓮及南投店預計於明年開幕。

去年進軍上海 營運調整、降價

在海外事業部分，亞洲藏壽司去年6月進軍上海，受中國消費衰退影響，營收不如預期。她說明，在上海3間門市已因應市場做出營運重整、調降價格，從原本的一盤12元至24元人民幣，調整改為一盤8元至22元人民幣。

在台灣相當成功的扭蛋行銷，也可望在上海推出，而剛結束的柯南檔期，頗受上海消費者喜愛。

今年是亞洲藏壽司進軍台灣第10年，王沅錡說明，台灣第59家門市，加上海外3家，海內外合計共62家門市。眾所期待的人氣IP蠟筆小新，即將強勢回歸，搭上聖誕節、年末聚餐檔期，為第4季營收注入佳績。

板橋開店 全面9折

為慶祝板橋新店開幕，迪士尼TSUM TSUM系列特別企劃全台再加碼，11月19 日推出走到哪可愛帶到哪的「迪士尼TSUM TSUM系列限量零錢包」，活動期間至全台分店消費滿 1,200 元，完成指定任務，至櫃台出示畫面及發票即可兌換。

即日起至12月2日結帳時追蹤官方社群或按讚，並完成指定步驟，享有 9 折優惠。

為迎接逐漸轉涼的秋季，即日起至11月25日推出「品蟹鮭來祭」限時7天人氣海味，從「豪華三鮮（干貝、鮭魚、大鮮蝦）」到「炙烤起司蟹風味棒」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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