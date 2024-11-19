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聯電變憐電？外資連22賣 4字頭守得住嗎...億元教授曝3危機：跌到3字頭也不買

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／本報系資料照
示意圖／本報系資料照

文．洪慧如 整理

聯電(2303)股價近來持續承壓，外資連22賣，週四(11/14)收盤跌至45元，市場對其是否「破底」表達高度關注。「億元教授」鄭廳宜，近日在《鈔錢佈署》節目中指出聯電當前面臨的三大不利因素，針對聯電近期股價下行及後市展望進行了詳細分析。

聯電變憐電　外資連22天拋售

外資週四(11/14)再度大幅賣超台股，三大法人今日賣超363.32億元，外資更是連5賣，5個交易日累計賣超突破1158億元，引發市場關注。

聯電(2303)更因連續22日遭到外資賣超，近一個月累計賣超達60萬張，換算金額約290億元，對於市場投資信心造成一定衝擊。

股價45塊的聯電　該走還是留？

聯電股價自今年6月58元高點一路下滑到45元，跌幅28.9%，跌破多條均線支撐，讓許多投資人憂心，手上的股票究竟該賣掉停損、還是趁低點多撿幾張攤平成本？

「億元教授」鄭廳宜，近日在《鈔錢佈署》節目中針對聯電近期股價下行及後市展望進行了詳細分析，並指出聯電當前面臨的三大不利因素。他建議投資人選擇台積電（2330）作為更穩定的投資標的。

聯電4字頭守得住嗎？

聯電股價近來持續承壓，週四(11/14)收盤跌至45元，市場對其是否「破底」表達高度關注。

雖然聯電高層曾釋出信心喊話，表示今年及明年每股盈餘（EPS）均可望達到4元，有網友受高股息吸引，認為「如果聯電跌到3字頭，就要用搶的」，然而，鄭廳宜表示，聯電面臨三大不利因素，需謹慎看待其未來走勢。

聯電面臨的三大問題

首先，鄭廳宜指出，中國廠商的產能持續成長，包括中芯、晶合等企業已大幅增加產能，明年可能會透過價格讓步來獲取更多市場份額，這可能導致聯電在成熟製程市場上遭遇「內外夾擊」。

第二個不利因素是，聯電原先預計處理的高端製程、CoWoS訂單已被台積電接手。台積電近期收購了一個專門進行CoWoS生產的廠房，直接將這部分訂單轉回自家，對聯電的業務發展構成壓力。

第三，川普提出打算對台灣半導體產品徵收30%的保護性關稅，在這個舉措下，真正受傷的會是聯電、而不是台積電。台積電因具備轉嫁成本的優勢，受影響較小。

反之，聯電做的是成熟製程會跟英特爾強碰，且本身利潤率較低，面對可能的稅收負擔，衝擊會更為明顯。

聯電的投資建議

鄭廳宜認為，聯電跌到3字頭的機率應該不大「應該30塊有支撐...但如果是我，情願賣掉聯電去買台積電」。

至於如果手中已經持有聯電，鄭廳宜認為要等待也可以，但成本30塊買進的投資人風險較低。

鄭廳宜分析，台積電10月營收亮眼，未來成長潛力5到10年都可以看得到，且預估明年EPS可達57至60元，具定價優勢，看好明年股價有機會挑戰1800元。

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考，投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

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本文授權自今周刊，原文見此

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