存股變存骨！長期持有策略一定對？「特斯拉飆破400美元沒賣」她悔悟出硬道理

文．張孝瑜

當股市趨勢明顯，迎來牛市或熊市時，順勢交易者較容易從中找到獲利空間，但當盤市混沌不明，迎來盤整時期，又該如何操作？美國知名投資專家、投資管理協會首席投資長維塔利‧凱茨尼爾森(Vitaliy N. Katznelson)將盤整時期稱之為「膽小獅」，並提出突破盤整市場的終極投資法。

波瀾不驚的膽小獅永遠存在 只是時間長短

針對維塔利‧凱茨尼爾森在書中將盤整時期比喻為膽小獅，「聰明主婦的生活投資學」版主聰明主婦笑著認同作者創意，

她形容獅子具備力量，但在攻擊過程中，由於擔憂獵物逃得更快，損耗戰力；也或許憂心遇上另一群更有力量的獅子，因此前進的步伐戰戰兢兢、充滿膽怯，「我覺得這個膽小獅，它也蠻符合我們投資人的情緒的綜合。」聰明主婦說。

因此在盤整時期，仍然會有領漲的股票，只是攻擊力道無法長久，或者很快被其他類股輪替。「波瀾不驚」、「無聊」、「曇花一現」等都是膽小獅的特徵；

縱然全球股市今年以來大幅上漲，不過膽小獅的盤整也可能存在幾週到幾年，而不會消失不見。作者提出的因應策略，則是在長期持有之餘也將波動納入，採用積極型的價值投資法，適時買進賣出。

買入持有策略(Buy And Hold)的優缺點與先決條件

一般而言，價值投資定義是長期持有一間好公司，靜候時間帶來可觀複利效果，但聰明主婦不諱言，此策略有時遭遇抨擊原因在於：

能夠達成最後豐厚成果，先決條件是買入好公司、買在好價位，最後持有夠長的時間，這三者缺一不可。

若買錯公司，存股恐怕變「存骨」；買在高點，則必須花更多時間才有可能獲利；至於何謂夠長的時間？「以巴菲特的定義來說，長期是至少十年。」聰明主婦表示，作者維塔利‧凱茨尼爾森有一段話，讓她有不一樣的看法，

所謂長期投資者的定義，並非以持有標的時間長短衡量，而是「態度」。

她回顧自己投資特斯拉經驗，基於秉持長期持有的信念，因此當斯拉一路盤整，還原股價最高飆漲到407美元時，雖然她隱隱覺得市場有些不理性，估值已經不太合理，但受到信念影響，因此只做少部分出場，結果近兩年投資美股的績效，受到特斯拉嚴重拖累。

股利很重要？全局觀更重要！

近年來台灣投資人瘋高股息，商品從年配息、季配息甚至到月配息，

對此聰明主婦認為，股利縱然重要，但股利高低不應該成為選擇投資的關鍵因素。「做任何投資決策，不管買什麼，全局觀非常重要！」

她指出，或許在熊市時，股利可幫助部分投資人較安穩度過空頭，不會因為恐慌而殺出；又或者對於需要現金流的族群而言，股利也能創造一定程度安全感，

但若只用股利做為單一指標，會太過狹隘；更重要的是回到自身整體財務決策，才不容易落入財務陷阱。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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