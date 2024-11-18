台積電66億美元補貼到手 為何川普上台後恐壓力更大？線索在他第1任總統作為

文．劉煥彥

美國商務部周五（15日）發布聲明，確定將根據晶片法案，提供最高66億美元補貼給台積電亞歷桑那子公司（TSMC Arizona），以及最多50億美元貸款。 這或許顯示，拜登政府趕在兩個月後把政權交接給川普之前，正在為晶片法案的補貼程序「趕進度」，因為商務部聲明指出，今天聲明是根據4月雙方達成的初步諒解條件，以及商務部完成了盡職調查（due diligence）後的進度。 值得注意的是，待川普第二任政府上台後，在半導體產業政策上是否將延續拜登政府做法仍不無疑問，因為從目前狀況來看，川普很可能只希望外國半導體製造商赴美投資，但不會沿用補貼的鼓勵手段。 專家甚至預期，若以川普第一任總統時期的保護主義作風、半導體對美國國家安全的重要性，以及他極度鼓勵「美國製造」的方向下，美國在全球5奈米以下先進製程的佔比，從2024年不過3%，大增至2028年的20%！ 目前全球只有三家廠商實質具備先進製程的能力，但英特爾近期衰運連連，這意味台積電未來四年很可能面臨川普政府希望移轉更多先進製程至美國的更大壓力。

美商務部大清早發聲明，拜登政府卸任前趕進度？

根據美國商務部在美東時間15日大清早的聲明，商務部和台積電亞利桑那公司簽署最終協議，根據晶片法案提供66億美元的直接資金，協助興建3座晶圓廠。

拜登總統在聲明中表示，該協議促使台積電在亞利桑那州投資650億美元，在未來幾年創造數萬個工作機會，「其中一座晶圓廠預計明年初全面啟用，這將是美國數十年來首次生產先進晶片，將可應用於智慧手機、電動車、人工智慧數據中心，這是落實獲得國會跨黨派支持晶片法案的關鍵里程碑之一」。

美國商務部長雷蒙多也提到，先進製程晶片在亞利桑那州製造，攸關美國在21世紀的科技及經濟領導地位。「由於拜登總統及賀錦麗副總統的努力，世界上最先進的半導體技術將在美國生產，創造成千上萬個就業機會」。

鳳凰城一廠預計2025年投產、二廠2028年投產、三廠更晚

根據台積電4月說明，TSMC Arizona第一座晶圓廠預計2025上半年開始生產4奈米製程技術；第二座晶圓廠繼先前宣布的3奈米，亦將生產採用下一世代奈米片（Nanosheet）電晶體結構的2奈米製程技術，預計2028年投產。

第三座晶圓廠預計在2020年代底，採用2奈米或更先進的製程技術做晶片生產。

「與台積公司所有的先進晶圓廠相同，這三座晶圓廠的潔淨室面積都約是業界一般邏輯晶圓廠的兩倍大。」

Digitimes陳澤嘉：川普恐要求台灣，加速擴增在美先進製程產能

另外，Digitimes半導體分析師陳澤嘉15日在「DIGITIMES科技大勢2025」論壇中預期，由於川普政府在第一任時就不太偏好以補貼方式，鼓勵半導體製造商在美國設廠，因此他回鍋後，晶片法案是否持續實施將不無疑問。

他更警告，不排除川普政府第二任將祭出保護主義色彩更濃的政策，包括推動美國在全世界先進製程的佔比持續上升，這對於台灣晶圓代工業者不是好消息。

「美國製造這件事情從來沒有消失過，所以半導體供應鏈早就在動了。」

「目前2024年，美國製造可能產能還很小，5奈米以下在全球先進製程產能大概3%；到了2028年，預估它至少超過20%，這四年的CAGR（複合年成長率）將近100%，所以它接下來產能是擴建非常快速的時間點。」

「而且我不排除，川普如果真的在把（美國製造）政策推出來的時候，（台灣半導體業）美國投資的壓力會擴增，這個時候（5奈米製程佔比）可能就不是只20%。」

「接下來美國製造這件事情，第一是它會發生，第二件這個壓力對供應鏈來講，確實是蠻大的。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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