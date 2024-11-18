好市多會員年費漲8％...若身處3情境、沒買3商品 內行勸：升級黑鑽卡只是浪費錢

文．林依榕整理

知名美式賣場Costco好市多，日前上調美加地區的會員年費高達8%，外媒報導，先前加錢升級黑鑽卡的會員，在這波年費漲勢下，如果面臨3種情形，或是沒有購買好市多店內的3種商品，其實都是在浪費黑鑽卡的福利，可以考慮暫停續訂或改選金星卡。

美國財經網站Motley Fool Money報導，想有好市多黑鑽卡會員可享2%的現金回饋，聽起來很誘人，但其實這樣的會員資格卻未必適合所有人。尤其9月，好市多一口氣將美加地區的會員年費調漲8%，除了金星卡（Gold Star）調至65美元（約2108元台幣），黑鑽卡（Executive）年費也增至130美元（約4215元台幣）。

因此，除非你會在好市多加油、購買渡假相關產品或是Costco自有品牌Kirkland Signature等商品，同時沒有以下3種情形，才不會白花了錢升級成黑鑽卡卻浪費其所提供的會員福利。

一、好市多離住家很遠

雖然好市多提供線上購物，並可將商品宅配到府，但如此一來等於無法享有會員卡的價值。因為線上價格比實體店還來得高，網購提供了便利性，但會員也必須負擔額外的運費和處理費用。

二、沒有常下廚的習慣

好市多商品量多又便宜，也有很多居家清潔、衛生紙等商品，如果沒有常下廚、購買食品的習慣，很難賺回黑鑽卡65美元（約2108元台幣）的年費。

以2%回饋為利計算，消費者必須一年內得在店內購物消費約3250美元（約10.54萬元台幣），如果沒有上述習慣及打算，很難達到消費門檻，或許選金星卡會是更合適的選擇。

三、預算有限要控制開支

部分人看到黑讚卡有2%現金回饋時，多會認為有一部分的購物金額會回到自己戶頭，因此將享有更多的消費空間，但也是因為這樣的想法，反而讓人更容易衝動消費，或是買的根本不需要的商品。

至於為什麼沒有在好市多加油、購買渡假相關產品或是Costco自有品牌Kirkland Signature等商品是浪費會員福利？因為這些商品往往都比市價便宜，品質也相對穩定。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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