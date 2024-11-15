楊金龍「連三不」暗示沒第八波信用管制？認第七波打炒房已達三目的 研判這時間點房價能下降

文．鄭鴻達

為抑制房市過熱，央行9月祭出第七波選擇性信用管制，讓交易瞬間冷卻，被外界稱為「金龍海嘯」，至於是否會有第八波？央行總裁楊金龍周四（11/14）答詢國民黨立委陳玉珍時僅回應「不不不」，但未正面表態。 楊金龍表示，第七波已達成預定的三大目的，第一是透過道德勸說，讓銀行落實調整不動產放款；第二，是讓首購族順利取得貸款，第三，則是反轉大家房價上漲的預期心理， 至於第七波管制是否已收效？楊金龍表示不可能政策一實施，房價就會馬上下來；他觀察並引述網路輿論指出，房價「現在已經是停在那邊」，但恐怕要到明年中，價格才會慢慢地調整下來，這也是他們所希望的。

央行祭第七波信用管制 「金龍海嘯」四重拳房市瞬冷

為抑制過熱的房價，央行9/19宣布推出第七波選擇性信用管制，四大重點包括一，新增規範自然人名下有房屋者之第1戶購屋貸款不得有寬限期；二，自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國；三，公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成；四，餘屋貸款最高成數由4成降為3成。

立法院財政委員會周四（11/14）邀請楊金龍就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告並備質詢，楊也在席間被陳玉珍、羅廷瑋詢及前述議題。

第七波管制是否抑制房價？ 楊金龍：不可能一實施就馬上下來

陳玉珍詢問時提及前閣揆、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，台灣存在「雙率雙低」現象，雖能幫助出口，卻影響廠商升級，同時資金成本低廉也推升房價。楊金龍馬上反駁表示不認同此說法，並直言該分析沒有基礎。

陳玉珍也問，第七波選擇性信用管制後，房價是否已開始下降？楊金龍說，當時房價一直上漲，因此央行實施道德勸說與第七波時，重點在於扭轉房價會一直上漲的預期心理，因此房價現在已經扭轉、已經停在那邊。但他強調，並不是政策一實施下去，房價就馬會上下來，「不可能的！」

楊金龍未回應是否推第八波 盼房價這時降

陳玉珍表示，央行當然希望房價能軟著陸，但若這個政策如果沒有成效的話，業界會認為資金取得成本低廉，是推升房價的因素。但對於陳玉珍提及「有第八波（信用管制」時，楊並未正面回應，而是趕緊說「不不不」，並繼續解釋第七波所達成的三大目的。

楊金龍表示，他觀察網路輿論的分析，認為房價「現在已經是停在那邊」，但恐怕要到明年中，價格才有辦法慢慢地調整下來，這也是他們所希望的。

楊金龍答詢國民立委羅廷瑋時，進一步說明第七波選擇性信用管制的三大目的。第一，央行有對銀行道德勸說，希望在一年內落實調整，讓放款不要太集中於不動產；第二，要讓第一次購買房屋的人，比較容易拿到資金；第三，要反轉大家對於房價上漲的預期心理。他表示，目前評估有達到上述三個目的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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