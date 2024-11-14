年輕人不再捧「鐵飯碗」？公務員報考率10年跌一半 專家：穩定不再是優勢

文．翁申霖整理

人口結構的改變及景氣與就業的情勢，一定程度地影響了公務人員報考人數的起伏變化。據考選部資料統計，公務員報考人數從2013年的14.6萬，巨幅下滑到2022年7.1萬，降幅高達51.25%，對此考選部也分析相關原因。

根據考選部統計，公務員高普考報名人數，由2013年14萬6209人下降至2022年7萬1284人，降幅高達51.25%。

考選部認為，公務員考試報考人數逐年下滑的相關成因，包括「就業市場蓬勃，公職不再具優勢」；「少子化趨勢，衝擊教育端並影響考試端人力供給」；「層級節制的公務部門，較難滿足Z世代的工作需求」；「國考成本太高，不符新世代青年思維」。

公務員優勢不再具吸引力

以就業市場蓬勃為例，考選部考選規劃司司長江宗正分析，隨著時代的演進，年輕世代的教育養成模式和學習工具都不斷改變，民間企業的彈性、活力與待遇逐漸更具攬才優勢，公部門若只想憑藉過往「穩定、福利好、終身保障」的形象來競逐人才，已然不足。

尤其以半導體領軍的科技業需人孔急，且形成全球性之搶才大戰，其他如一般製造、服務、批發零售、住宿餐飲等，也都有有極強的求才需要。

江宗正直言，當產業求人暢旺與薪資調整雙管加持下，對公務人員招考當然產生排擠效果。

再談及少子化趨勢，江宗正表示，人口結構的變化，應是影響公務人員考試人數變化的原因之一。「由於青壯年人口數及大專學生數持續走跌未歇，而國考考生絕大多數屬於這兩類族群，由此當可合理推論，公務人員考試的報考人數，無法避免受到人口來源漸少的衝擊，而有逐年遞減的趨勢。」

Z世代盼平等職場環境

此外，考選部援引《Cheers》雜誌2021年調查，分析了X世代（1965年至1980年出生者）、Y世代（1980年代和1990年代出生者）和Z世代（1990年代末至2010年代前期出生者）的職業態度。

其中，Z世代更加重視生活與工作平衡，不接受在下班後或假日加班，認為對工作忠誠已是過時思維，更在乎個人時間經營社交生活和斜槓發展。

從管理層面而言，Z世代期望理想的主管能夠「循循善誘」、以「平等無階級的方式」對待部屬，並建立「職場合作夥伴關係」。此外，Z世代更重視工作的意義，期望在工作中能夠發揮特長並享有彈性，而不是單純接受長官的指派。

上述這些需求與公務部門的層級節制、依法行政、兼職限制及固定工作內容的特質尚有一大段差距，使得讓年輕一輩投身公職的吸引力更為降低。

最後，考選部提及，現今高普考應考人主流為1990年代中期以後出生的網路世代，這類族群生活模式、學習模式及工作技能等高度倚賴數位工具，倘若筆試時間長達3天，的確會降低他們的報考熱情和意願。

考選部研擬因應策略

面對「鐵飯碗」不再吸引年輕世代，考選部也祭出對策，目前已上路的政策為，自2024年起，高考三級考試將84類科減為4科，13類科減為5科，普考66類科減為3科。盼透過減少筆試負擔並納入多元考試方式，來縮小政府與民間徵才模式之間的差距。

另外，包括「數位轉型，加速擴大電腦化測驗」、「導入新式評測工具，擴大用人機關參與選才」、「國考宣導與種子研習，深化公職招募人才成效」、「倡議預備文官團，鏈結教育端為公職服務扎根」等，都是考選部為了國家求才，布局考試端的變革策略。

本文授權自今周刊，原文見此。

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