金價狂跌！大戶短短13天帳上蒸發149萬…現在能進場嗎？分析師揭3大支撐仍在

文．翁申霖整理

川普效應持續發威，隨著美元續強，國際黃金價格一再重挫，回顧金價登峰時刻，10月29日一度觸及每盎司2776.10美元新高，如今在2606美元盤整震盪。據了解，一名黃金大戶因國際金價持續走跌，銀樓牌告價也下探一個月新低，讓該名大戶短短不到2周直接蒸發149萬；對此，有專家直言，近期黃金價格下跌，不全然是川普當選美國總統所造成。

根據《Yahoo奇摩股市》報導，一位花甲大戶在20年前黃金低點，花6、7百萬買超過10公斤、約2666錢之多的黃金，日前銀樓金價在10月31日一度來到每錢11240元，使其帳上未實現利益2996萬，將近3000萬；然而，隨著銀樓牌告價下探一個月新低，來到每錢10680價位，短短10幾天讓該名大戶帳上直接蒸發149萬。

面對國際黃金價格「跌跌不休」，綜合外媒報導，全球貴金屬供應商「賀利氏集團」(Heraeus)報告顯示，近期黃金價格下跌，並不全然是川普(Donald Trump)當選美國總統所造成；日本貴金屬市場協會(JBMA)首席理事池水先生(Bruce Ikemizu)也認為，金價下跌與川普當選的關聯性較低。

金價下跌2大因素

Bruce Ikemizu指出，金價下跌主要原因在於「美國大選的不確定因素消失」，金價回檔，短線留意可能回測2600美元，長線支撐則落在2535.05美元左右。

美國金融服務企業StoneX集團分析師Rhona O’Connell則提出2個國際黃金價格頻頻下跌的關鍵因素：

1.避險行情消退：市場原先預期美國大選結果會出現爭議，令避險情緒上升，金價節節攀漲，但最終川普明確勝出，消弭掉這個不確定性，減少了風險，使得避險行情消退。

2.美元走強：在川普確定重返美國白宮後，市場資金湧入美元，使美元強勢上漲，11月6日甚至創2020年3月以來最大單日漲幅，黃金對非美元買家而言吸引力減弱。

黃金還能持續買進嗎？

Bruce Ikemizu表示，若通膨能持續回落，強化市場對12月降息預期，金價仍有機會挑戰2730美元。

摩根大通(J.P. Morgan)表示，儘管金價短期出現回檔，但就長期來看，黃金的基本面依然強勁，「美國聯準會降息週期、全球央行對黃金的需求、整體貨幣貶值交易」這三大支撐因素仍然存在。

展望黃金後市，台灣銀行最新報告指出，因中國央行連續6個月停止購金，川普當選引發市場對未來美國降息路徑疑慮，顯示價格走勢轉弱，同時美國總統大選避險行情消退，俄烏及中東戰事是否會因川普當選而逐漸緩和，避險資金可能退場，加上美元指數持續盤堅下，台銀預期，金價不排除回測2600美元，惟本週美國將公布CPI及PPI，若通膨能持續回落強化市場對12月降息預期，金價仍有機會挑戰2730美元。

本文授權自今周刊，原文見此。

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