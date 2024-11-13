World Gym成台灣品牌…熬8年反併總公司 背後有2考量：10年全球開2500店

【撰文‧徐采薇】

不看眼下利益，而是看準未來發展。世界健身歷時8年長跑，終獲品牌方點頭完成收購。此舉，無疑是世界健身投入國際市場的關鍵起手式。

「就從現在起，World Gym International（WGI）的品牌所有權、經營權和加盟系統，全都屬於台灣！」10月28日，台灣最大連鎖健身房品牌世界健身（World Gym）董事長暨總經理柯約翰（John Caraccio）在記者會上宣布，斥資九百萬美元（約二．九億新台幣）收購美國品牌方，讓World Gym正式成為台灣品牌。

兩大考量 決心拿品牌經營權

此舉，既讓世界健身有機會走出台灣，打通前進國際市場的路，更能每年為公司挹注350萬至400萬美元（約1.1億至1.3億新台幣）的權利金收入。

消息一出，隔日世界健身股價應聲漲停，衝上108.5元，截至11月12日，股價回落至96.2元，市場仍在觀望。外界好奇，世界健身如何以被授權方身分吃下品牌方，這背後又有何盤算？

「不願受制於人」與「進攻海外市場」，是世界健身積極收購品牌方的兩大考量。

「我們在8年前就跟品牌方提過要收購。」不甘只當被授權方的柯約翰直言，8年間，對方都果斷拒絕，但團隊仍鍥而不捨，直到今年初才終於迎來轉機。

一次在美國洛杉磯的健身展會上，他們再度向品牌方釋出收購意向，結果對方居然沒有直接否決，而在郵件中首度鬆口，「I would like to hear your thoughts.」（我想聽聽你的想法。）

柯約翰推斷，一來是品牌方在疫情時經營得較為辛苦，雖在美國、台灣、澳洲等地都有拓點，但速度趨緩，因而萌生脫手念頭；二來是台灣作為全球最大經銷商，並已於今年1月上市，自然成為買主的優先選項。

原品牌方擁有品牌經營權，主要收入源於加盟權利金。世界健身財務長謝如菁強調，這半年來經過不下數百次與對方開會討論，檢視全球每位加盟者的合約書、加盟金、財務和有無訴訟案等，確認沒負債、訴訟，才正式簽約，「畢竟誰也不想接手一個爛攤子。」她直言。

「對方有意要賣，後面一切好談。」柯約翰透露，品牌方原開價1500萬至2千萬美元，經不斷協商後，雙方以9百萬美元拍板成交。

手握品牌權利，讓世界健身即日起可獲得台灣在內共10國、271家店，每年約350萬至4百萬美元的權利金（包括世界健身原先每年支付的117萬美元），這筆金額將全數轉為營收。謝如菁推估，扣除管理全球據點的人力、系統等成本後，世界健身營業利益率可達50％，換算利潤約為175萬美元。

謝如菁透露，能有五○％營業利益率，來自世界健身的行銷、管理優勢，品牌方利潤並沒有這麼高，「否則誰願意賣得那麼便宜。」

浦惠投顧產業分析師黎志建觀察，每年獲利175萬美元的品牌，能以9百萬美元買到，真的非常划算。

「我們看重的不是眼下的收入，而是未來的海外市場。」柯約翰進一步指出收購背後的關鍵考量。

開設直營店 就近布局亞洲

過去，世界健身只被授權在大中華區開店，但一直以來僅專注台灣市場，不敢貿然出海。畢竟，海外擴點得經過品牌方同意，還得依當地的人口數等條件，多支付簽約金及權利金。舉例來說，泰國人口約為台灣3倍，品牌方可能以展店數應達台灣3倍為由，要求支付3倍以上的權利金。

「這條路一定得走，才能免於被品牌方牽制。」長期關注運動休閒產業的星達管理顧問董事長詹克群指出，台灣市場仍舊有限，若未來想要成立副品牌或到海外展店，掌握品牌主導權十分重要。

如今品牌在手，世界健身即能雙軌並行：一方面評估到東南亞國家開直營店的可能；另方面，瞄準美國、巴西、加拿大、澳洲、德國等擴大加盟，盼在10年內達到5百家直營店、兩千家加盟店的規模。

開設直營店是世界健身在台灣熟悉的經營模式，但前提是必須足夠熟悉市場，因此計畫先從較近的亞洲做起；至於加盟部分，它則扮演輔助者，幫助加盟主在當地拓點、賺錢，自己才能穩定收取加盟金及產品抽成費用。

展望後市，黎志建認為，世界健身往海外走，絕對是利多，台灣市場雖目前仍有展店空間，但終究有飽和的一天；朝海外布局須承擔更高風險，也得有強大的籌資、借貸能力支撐，其後續能否有效引進資金，得拉長一、兩季觀察。

「這還只是開始！」想像未來宏大的國際發展藍圖，柯約翰露出微笑。確實，最新變身為台灣品牌的世界健身，有機會一步步自我鍛鍊，以更壯大的姿態征戰國際。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1456期)

延伸閱讀》

不是0050、00878！ETF長期投資首選哪1檔？它鐵粉率最高「10個人就有4個定期定額買進」，存股TOP20一次看

中年夫妻無子女，最怕另一半走了「遺產要跟兄弟姊妹分」！3步驟避免手足爭產，保晚年無憂

COP29直擊》在氣候峰會中最受歡迎的台灣人！連美聯社對原民服裝都很感興趣