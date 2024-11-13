這家驅動IC公司連3年賺逾1股本 將從興櫃轉上櫃...故事要從2010年說起

【撰文‧王子承】

驅動IC公司矽創走別人不走的路，以三個策略，孵出專精於利基型車用螢幕市場的小金雞力領，不僅連續3年都賺進超過一個股本，更預計在12月由興櫃轉上櫃。

汽車座艙內各種形狀、大小的螢幕，愈裝愈多，除了大家熟悉的中控台、儀表板以外，連比較冷門的HUD（抬頭顯示器）、空調旋鈕、後照鏡等，都導入面板，有一家公司就靠著這些相對冷門的產品，最近3年每股都賺上十幾元。

HUD（抬頭顯示器）：將重要駕駛資訊，透過螢幕投射於擋風玻璃上方，駕駛不需要再低頭看儀表板，增進行車安全性。

這家公司，是IC設計公司矽創旗下的力領。

力領營收超過8成來自車用市場，在車用空調旋鈕與後裝電子後照鏡用IC，市占率均達7成以上，與母公司矽創在POS機、醫療設備、安控設備等工控市場市占率多達5成的成績，相互輝映。

矽創暨力領董事長毛穎文接受《今周刊》獨家專訪時回憶，矽創早在20年前，就把驅動IC應用在車用空調顯示面板，是矽創首度跨足車用市場，但車用業務開始突破，已是2010年，日本三菱汽車為了提高電子儀表板的亮度、顯色，主動找矽創合作。

當時其他驅動IC業者都覺得這個市場不大、興趣缺缺，只有毛穎文看好電子儀表板市場，指派20位工程師研發，花了3年才進入量產。這比起矽創多數產品開發時間只要1年，足足多了3倍，而交貨後，來自三菱的營收也偏低。

然而與三菱的合作中，毛穎文觀察到，相較於消費性電子市場，汽車客戶的訂單量不大但穩定、產品生命週期長，特性與矽創擅長的工控市場接近，於是他在2013年決定拓展汽車市場。

轉進不容易 被兩大挑戰磨練

但轉進車用市場哪有這麼簡單，毛穎文第一個挑戰就是人力不足。原來，當時同業奇景也看好車用顯示市場，而大舉投入資源，奇景光是工程師人數就比矽創多5倍，也讓矽創在驅動IC用量大的中控台、儀表板，老是陪榜、拿不到訂單。

第二個挑戰則是，矽創想要將工控市場的成功方程式，複製到汽車市場，卻沒料到兩者特性的落差。毛穎文指出，矽創是利用特殊IP、零電容IC等設計，做出低成本、自有規格的驅動IC，在工控市場後發先至、搶下高市占率，「但車廠最在意的是品質，不是成本。」

零電容IC：不需要外部電容的驅動IC，因為減少採用電容，使得模組體積更小外，成本還能降低。

毛穎文原先也預期，汽車市場與工控市場都能以慢工出細活的方式經營，「汽車市場看似步調緩慢，但其實恰恰相反，需要好的time to market（第一時間進入市場）策略，若在對的時機沒有跟上車廠的需求，未來就沒機會了。」他說。

「撞牆」5年後，毛穎文終於領悟車用市場與工控的不同，並以此祭出三個策略強化車用布局。

首先是增加人力配置，將本來只有20人的團隊，擴大至百人規模。

其次是為了加快研發速度，將車用產品線獨立成為自負盈虧的部門，以擺脫過去矽創的慢步調，而這個部門，正是力領的前身之一。

最後是捨棄過去的思惟、聚焦利基型市場。在車用市場，矽創不再強調開發自有規格IC，而是專注開發中小尺寸面板用的車用驅動IC。

毛穎文展開這三個策略的同時，車內多螢趨勢也興起，以前不需要面板的地方，紛紛採用面板，而它們都需要IC。力領副總經理郭文源舉例，2019年福斯集團旗下某一車廠，想在車內空調旋鈕添加顯示功能，避免駕駛因光線昏暗，看不到溫度數字。

但空調旋鈕共有3枚，若每一枚都裝一顆MCU（微控制器），頓時提高不少成本。力領看好這個利基型需求，主動請纓，花了3年做出只需一顆MCU就能控制3個螢幕的驅動IC，目前產品已量產、由力領獨家供應，福斯集團其他車種也有導入計畫。

此外，矽創開發的手機面板驅動IC，也被力領「再利用」於電子後照鏡上。

搶到上市時機 拿下7成市占

力領總經理江政隆指出，4年前電子後照鏡開始導入手機使用的安卓作業系統，電子後照鏡就等於是另一種手機螢幕，不過，當時同業全力進攻手機TDDI（觸控暨驅動整合晶片），沒人發現電子後照鏡用驅動IC已幾乎等同於手機。

於是，力領將快被手機市場淘汰的外掛式觸控IC，改用在電子後照鏡上，不僅讓老產品獲得新生，更因為time to market，在電子後照鏡後裝市場（汽車出廠後，自行追加安裝的零組件）搶下7成市占。

力領走自己的路後，業績逐年起飛，但是，去年以來燃油車、電動車銷量都承壓，力領車用占比高，市場關心其營運是否受衝擊。毛穎文表示，「力領車用產品營收正在持續往上走的階段，還沒看到緩下來。」

一名法人指出，相比於同業，力領因為缺少車用TDDI挹注，以致業績難以出現爆發性成長，不過現在車用TDDI市場價格競爭激烈，力領反而因專注於利基市場而保有較穩定獲利。

展望未來，站穩利基市場的力領，已做好重新挑戰主流產品的準備。毛穎文透露，力領正計畫推出主流中控台使用的TDDI。若能再次突破，將帶來下一波的成長動能，在車用市場更加茁壯。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1456期)

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