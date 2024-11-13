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台灣距離遠誰在乎？交易式孤立主義當道 川普重返白宮對台政策將有何不同？

聯合新聞網／ 今周刊
美國總統當選人川普。美聯社
美國總統當選人川普。美聯社

【撰文‧今周刊編輯團隊】

暌違4年，最擅長顛覆既有規則的川普即將再次入主白宮，國會選舉共和黨也明顯占上風，確定奪回參議院多數，並可望在眾議院維持過半席次，這意味著川普政府至少有2年時間，得以完全執政之姿，推動優先政治議程，川普霸氣宣示「這將成為美國真正的黃金時代」。

為什麼歷經4年前連任失利的挫敗後，川普能再次贏得美國選民支持，而且贏得比8年前更加徹底。大選前夕，《今周刊》採訪團隊深入關鍵搖擺州，嘗試尋找解答。

「我4年前過得比現在好多了！」在競技場外，來自加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）的農場經營者班杜奇夫婦，激動地解釋兩人為何專程開8小時的車到鳳凰城聲援川普，「通膨實在太瘋狂了，你知道嗎？今年是我30多年來第一次向銀行借錢，因為肥料、種子、水，全都漲價了。」

老早就坐在場內的金髮年輕媽媽查蕾蒂則說，「大量非法移民正在毀滅這個國家，憑什麼像我這樣誠實的納稅人，要替他們付社福、醫療帳單？」她強調，只有讓川普執政才能確保邊境安全，「我歡迎移民，但美國是法治國家，想成為公民，就得按規矩來。」

川普重新主政，能提供選民期待的改變嗎？對於國際社會以至於台灣，又將產生什麼樣的衝擊？

至少在壓低美國民眾生活成本上，就充滿變數。因為川普兩項主要政見：對外國商品加徵關稅，以及大規模遣返非法移民，都可能再次推升好不容易降到接近疫情前水準的通膨。就連對企業減稅，也可能擴大政府財政赤字、加劇經濟過熱風險，進而提高通膨。

芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch就統計，聯準會在今年12月及明年1月2次決策會議中，合計僅降息1碼的機率超過7成，原因就是預期川普上台後推動的政策，可能導致通膨再度升溫。

另一方面，美國社會內部的政治對立，也比過去更為劇烈。根據皮尤研究中心今年調查，兩黨支持者都有超過半數對另一黨「非常反感」，民主黨支持者更有逾9成表示討厭川普。

放眼國際，川普及其支持者，有明顯的孤立主義傾向，認為美國不應無端捲入不必要的海外戰爭。選後，一位川普長期幕僚就公開表示，關於俄烏戰爭，新政府的首要任務是建立和平，而非協助烏克蘭奪回失土。

台灣所關心的台美關係，隨著川普回歸，也充滿不確定性。與川普如膠似漆的保守派節目主持人卡爾森（Tucker Carlson），就曾在社群網站上說過「台灣距離很遠，誰在乎？」美國與包括台灣在內的盟友關係將如何演進，勢必比拜登執政時更加難以預料。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生分析，拜登與川普政府都想利用台灣制衡中國，但兩者最大的差別在於，「拜登至少不會拿台灣作交易，但川普也許會告訴中國『我不接台灣總統的電話，你要給我什麼好處』？」

嚴震生進一步推論，川普未來可望掌控參、眾兩院及最高法院，內閣成員也優先任命個人親信，形同沒有人能制衡或挑戰他的權力，未來即使整個外交國安團隊都是友台人士，如何應對台灣很可能還是得看川普個人意志。以他過去對台灣曾有許多不友善發言，美台互動未必完全樂觀。

川普曾說自己8年前當選時，有如華府局外人。8年過後，已搞懂一切遊戲規則、又不須考慮連任的川普，勢必將更加狂放且難以捉摸，問題或許只在於，他究竟會狂到什麼程度。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1456期)

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