咖啡界愛馬仕Ninety Plus來台！10屆咖啡冠軍都用他家豆子 創辦人親揭獨特風味來源

文．彭蕙珍

被譽為「咖啡界愛馬仕」的Ninety Plus，明年3月將來台開店。這是Ninety Plus從生產者走向零售的第一步，創辦人Joseph決定將台灣當成國際首站。 自2014年烘出第一款帶有木蘭花、杏仁風味的咖啡豆後，Ninety Plus烘培的咖啡豆征戰咖啡界，培育出10屆咖啡冠軍，包括台灣知名咖啡師王策，分別於2016及2017年使用Ninety Plus咖啡豆，奪得世界咖啡沖煮大賽（WBrC）第3名及第一名。 在Ninety Plus邁入第15周年時，Joseph決定親自面向消費者，他想實現農場到餐桌、生豆到杯中（「Farm to Table, Bean to Cup」）的理想。 Ninety Plus全球第一間品牌概念店就在台灣，落腳台北NOKE忠泰樂生活，現在以快閃概念店形式、推廣Ninety Plus的8款藝伎咖啡。

過去，他只是一位熱愛大自然及咖啡的人，2000年做起生豆貿易。一次喝到一款帶有藍莓風味的咖啡，他覺得相當特別。這款咖啡引起他的興趣，深入探究才知道，原來咖啡豆來自衣索比亞。

獨特風格咖啡 2006年就引進台灣

2006年Joseph前往衣索比亞，進入產地和農民一起採收咖啡，協助後製處理工作。過程中他才明瞭，原來特殊水果風味的咖啡，源於當地有一種特殊的發酵技巧，「那時候資訊不像現在這樣發達，這種發酵技巧很先進、但很少人知道。」

Joseph和台灣的連結來自於此時。一位台灣咖啡商進入衣索比亞，向他買咖啡豆，「我覺得台灣人很酷，很能接受先進發酵風味。」他笑道：「我種植的咖啡，比我更早來到台灣。」

2009年他在巴拿馬看到一座森林，環境和衣索比亞種植藝伎品種的環境極為相似，他想在這塊土地上種植藝伎咖啡。

這座近千坪莊園如同一座森林，環境相當原始。買下土地後，花3年時間復育森林，直到 2014 年才開始以低密度方式種植咖啡樹，有規模的生產咖啡豆。

簡嘉程親自踏上巴拿馬 參與創作冠軍咖啡豆

屢獲世界咖啡師競賽冠軍的簡嘉程表示，他於2011年獲得台灣咖啡大師競賽時，使用的就是Ninety Plus在衣索比亞烘出的咖啡豆。

隔年，朋友問他：「你有沒有興趣挑戰一件不一樣的事？幫助你在台灣區拿到冠軍的咖啡莊園，在巴拿馬有個新莊園，正好做出第一批咖啡豆，你想不想去看看？」

「我是第一批踏上Ninety Plus巴拿馬莊園的咖啡師。」他回憶2012年3月來到這座森林時，隨手摘了一顆咖啡果實，「吃起來像是南投阿嬤家種的荔枝，有一股相同的甜味，只是少了果肉。」

簡嘉程將味道感受傳達給Joseph，「有一晚他聽馬友友的大提琴演奏，以這個概念創作出第一支風味檔案，命名為「Lycello 大荔琴」，是「Lychee荔枝」及「Cello大提琴」的結合。

希臘選手Stefanos Domatiotis在2014年於WBrC競賽時使用Lycello，贏得冠軍，這也是Ninety Plus第一支在世界咖啡沖煮大賽得到冠軍。

「這是我第一次參與水洗藝伎咖啡，成為協作處理者，蠻意外的。」簡嘉程表示，Joseph經常提供他很珍稀的咖啡豆去參賽，是一位相當大方的朋友。

產量少、環境和諧 創造90分的咖啡體驗

「我們的原物料—咖啡，生長在很原始的環境，因為有原始森林遮蔭，咖啡樹生長速度很慢、產量很少，但和環境和諧共存，對土地很好。」Joseph表示，這是Ninety Plus和其他咖啡莊園很不同的地方。

「我們更是第一個引進衣索比亞傳統日曬發酵法到巴拿馬的莊園，從2009年就不停追求各種不同的咖啡處理方法。」這回在台灣發表8款藝伎咖啡，都是使用特殊方式處理，有特殊風味。

Ninety Plus名稱的由來是希望提供90分以上、難以超越的精品咖啡豆體驗。因為製作出的咖啡豆品質極高，很受咖啡師喜愛，並在世界冠軍競賽中拿來做為參賽用豆。

各國選手使用得冠軍 未來將到美國、中東、歐洲

以「展望Perci」來說，這款日曬藝伎帶有草莓、牛奶、巧克力、桃子等味道，口感及風味都很飽滿。2017年中國選手Tiffany Chan使用它贏得世界虹吸沖煮錦標賽冠軍。

「Yuzo 柚子」是一款有柚子、檸檬、麝香葡萄、金合歡蜂蜜風味的藝伎咖啡。處理法受衣索比亞傳統的咖啡葉茶（Kuti）啟發，將咖啡葉浸泡的茶湯運用於發酵過程中，咖啡獨特如柑橘果汁的風味，以及活潑的口感。Savina Giachgia使用Yuzo贏得2023年希臘沖煮杯冠軍，及2023 WBrC亞軍。

對於未來，Joseph 會以台北作為咖啡零售品牌首發，明年將在美國鳯凰城、阿拉伯阿布達比，以及希臘雅典等地陸續展店。

本文授權自今周刊，原文見此。

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