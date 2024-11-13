00878、00919…11月除息大秀關注誰？這檔配0.55元超香 擔心配息下降？專家揭解方

文．翁申霖整理

2024美國總統大選結束，台股連續多日翻紅上漲，台股ETF交易活絡，交易量最高的前幾檔人氣ETF包括00940、00919、00929、00712、00878等，其中00878近一周規模增加133億元，堪稱「ETF人氣王」，最新規模高達3473.79億元。 市場專家認為，應是第四季配息0.55元，年化配息率超過9%，吸引存股族目光。

市場專家分析，聯準會11月符合市場預期，已宣布降息1碼，可望維持大選後漲勢，這幾日市場正在反映「川普2.0時代」來臨，主要股市包括美股、中國A股及台股都呈現上漲格局，需留意漲多也是利空因素。

近來股市反應熱烈，但川普就任前可能都還有波動，投資個股選擇不易，他建議，藉由產業跟成分股都相對分散的台股ETF投資，再加上有高息可領的標的，會是較穩妥的做法。

00878配息0.55元 規模壓過00919

從本月要除息的熱門ETF中來看，以「國泰永續高股息(00878)」最受到市場關注，連月來已有多檔股債ETF下修配息金額，00878手握3千多億新台幣資金，每次配息都相當亮眼，這次也順利挺過第三季的台股整理期，在第四季配出漂亮的0.55元，讓投資人12月都能開心領到聖誕禮。

法人認為，00878配息能力佳，歸功主因為「指數設計邏輯」；2022年台股大跌，2023年台股噴漲，00878較大盤跌得更少，也漲得更多，成立4年來展現打敗大盤的ETF實力，在月配息ETF大軍壓境下，仍每季穩健配息，近一周也跟著台股一起向上，市價從22.88元上升到約23.21元。

00878最大優勢在於分散、均衡，只挑龍頭公司，30檔成分股的權重比例大多3%左右，最大持股聯發科是5.06%，即便單一個股波動加劇，也不致於動搖ETF淨值，這才是ETF設計初衷，預料下周五最後買進日前，還會有一波爆買潮。

00878降配息怎辦？專家：持續買進

理財粉專「真星華的存股小天地」提到，部分月配高息ETF配息水位開始降低，而季配高息ETF像是00878雖然目前沒發生、依舊維持0.55元水準，但如果真的出現配息下降，那唯一做法就是持續增加張數。

「讓股利維持在一定水準，若是明後年股市不錯，那ETF資本利得的空間加大，又可以拿來配息，重返殖利率10%俱樂部也不是不可能，覺得存股領息的方法蠻簡單、穩定，有信心越做越好」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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