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00919要用力補貨？高息ETF像「房客繳房租」…她喊做到1事：不怕被賴帳

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／本報系資料照片
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00919（群益台灣精選高息ETF）上週五(11/1)股價最低來到22.7元，少見跌破23元，但只要一有低點，存股族就會趁機加碼補張數。觀察10月上市櫃零股交易，包括00919、0056、00878以及00929，都還是零股前10名交易最受青睞的高息ETF。

理財部落客艾蜜莉則是說，不管是市值型ETF還是高股息ETF，都要有合理規劃，在合適的時機慢慢定期定額投入，建立、累積部位，才能有好的、合理的成本，享受到領息的效果。

投資達人說，想要儘早達到財務自由，存股唯一條件就是累積張數，高息ETF可為投資組合帶來穩定效益，而在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。

00919零股交易位居最熱第二名

擁有穩定高息配息政策的00919（群益台灣精選高息ETF），相當受小資族投資人青睞，為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人，因此00919上週五(股價最低來到22.7元，少見跌破23元，存股族就趁機加碼補張數，而10月上市櫃零股交易，包括00919、0056、00878以及00929，都是零股前10名交易最受青睞的高息ETF。

00919基金經理人謝明志表示，台股近期表現相當震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」以及「逢低加碼」策略。

0056、00878、00919組合：就像三個房客輪流交租

中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批佈局，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

00919在10/15發放股息，理財部落客在臉書粉專「艾蜜莉-自由之路」說股息入帳，持有一張可以領約720元。「之前看到有網友大大形容0056、00878、00919這組合，就像他的3個房客，每個月輪流準時交租金給他，而且不用管理房屋，也不用修繕費更不用怕房客不繳租金」。

艾蜜莉說，如果要把高股息ETF的股息作為被動收入最主要的3個好處：

1、降低資產受到通膨的影響：在市場波動下，高股息ETF除了可以領高股息，有時資本市場大漲也會有不錯的資本利得，一定程度上可以抵抗通膨。

2、低管理成本：比起租房，高股息ETF不用管理租屋事務，不用擔心房客素質或是修繕管理費等等，只要持有ETF就像有了一台自動生錢的機器。

高息ETF在合適時機定期定額買：就能享受合理成本

3、資金門檻低、多樣化資產配置：0056、00878、00919這些ETF，因為是以股數持有，想買多少可以自己決定，購買的資金門檻低， 而且ETF也幫忙把資金分散到多家績優股、優質公司了，不用擔心單一持有股票或是持有房屋的風險。

艾蜜莉說，以上這些不是一買進就能馬上享受的到，不管是市值型ETF還是高股息ETF，都還是要有合理規劃，在合適的時機慢慢定期定額投入，建立、累積部位，才能有好的、合理的成本，享受到領息的效果。

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本文授權自今周刊，原文見此

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