阿堂鹹粥降價了「1碗280元」！闆娘曾稱賣一片虧一片 在地人揭真相

文．林依榕整理

台南阿堂鹹粥原本一碗要價180元知名的的魚肚粥，因為接連調漲，加上點餐方式的改變，變相漲價成一碗要價300元挨轟，老闆娘解釋「賣一片虧一片」真的沒有賺錢，只是為了傳承好味道在硬撐，但網友們並不買單；如今時隔逾1年，有網友發現魚肚粥似乎悄悄調降了。

台南老字號美食「阿堂鹹粥」，一碗魚皮、魚肚、魚腸鹹粥從新台幣180元一路喊漲到260元，而店家2023年再度公告調整菜單，點餐方式一律改為「單點」。

也就是說，要先單點一碗粥底，再加你想要的配料，而原本一碗要價260元的魚肚粥，因「單點模式」變相漲價成300元，讓部分顧客拒絕再次光顧。

面對外界砲火連連，老闆娘當時親上火線受訪，落淚解釋菜單上根本沒有所謂300元的鹹粥，而是提供客人用「選配」的方式，有更多元的選擇。

市場虱目魚肚一片要價120、130元，阿堂鹹粥賣120元其實是「賣一片虧一片」，加上只有阿堂用土魠魚做鹹粥，一片要價400元但只能做一碗粥，價格才會不一樣，經營鹹粥真的沒有賺錢，只是為了傳承好味道在硬撐。

不過台南當地民眾認為，不至於會「賣一片虧一片」，市場價格確實120元左右沒錯，但「阿堂鹹粥」每天大量進貨，成本會稍微低一點，但想想「少賺很多或許是真的，但是賣一片虧一片不至於」。

而有網友最近走訪發現，「阿堂鹹粥」似乎悄悄降價了，菜單上「𩵚魠鹹粥加魚肚」價格為280元，點餐方式疑從先前的選配改回原來的樣子。

「三立新聞」更實地走訪，發現前往用餐的客人並不少，店內一共13桌，平均6、7桌都是滿位，也有當地人外帶回家。對於為何調降，店員則表示老闆、老闆娘出國不在，無法代為回答。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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