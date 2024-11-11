「雙11購物節」讓手指好忙！淘寶大推免運好誘人 背後竟暗藏「養套殺」策略？

文．鄭鴻達

中國電商「淘寶」創造而出「雙11購物節」來臨，在台灣也受到我國電商與消費者歡迎且趨之若鶩，背後卻暗藏資安、國安危機？ 民團經濟民主連合周五（11/8）召開記者會示警，中國淘寶平台利用免運補助等誘因看似優惠，實則暗藏養套殺策略，正逐步操控台灣商品定價權，嚴重破壞台灣市場秩序與經濟環境。 經民連召集人賴中強點名，中國淘寶並未獲准來台營業，卻在台北捷運站內刊登「都是淘寶免運惹的禍。全站免運」等廣告，依「兩岸條例」規定已明顯違法，他呼籲主管機關對北捷開罰，也應查出且處罰廣告代理商。 民進黨立委林楚茵直言，目前中國經濟下行、產能過剩，整體消費力降低，淘寶正以跨境平台海外免運補貼，侵害全球市場。 民進黨立委沈伯洋指出，淘寶屢次嘗試違法闖關進入台灣市場，且國人使用淘寶APP時，其購物習慣、內容等資料都會被搜集，依中國法令，淘寶無法拒絕中共要求交出特定人資料。

中國淘寶創「雙11」成風潮 經民連、綠委示警

中國企業阿里巴巴旗下電商淘寶網，在2009年11月11日中國「光棍節」當日，舉辦「淘寶商城促銷日」，得名「雙11購物節」，歷經多年發展與演變後，已成中國電商一年一度盛事。隨著中國電商在台灣風行，部分台灣電商與消費者也趨之若鶩。

不過，即將在下周來臨的「雙11購物節」，背後也暗藏風險？經民連、林楚茵、沈伯洋周五召開「違法淘寶禍害台灣 三次撤資死灰復燃」記者會，針對「雙11購物節」在台灣的影響與發展提出示警與呼籲。

淘寶三度借港外資闖關來台 都被投審司抓包開罰

經民連回顧，在2015，同屬阿里巴巴集團的「香港淘寶網台灣分公司」，以港商身份在台設立分公司，也遭投審會（現為投審司）處 24.8 萬元罰鍰，要求限期內撤資；同樣是2015 年，「阿里巴巴台灣分公司」以新加坡商身份在台設立分公司，隱匿中資背景，遭投審會罰 12 萬元罰鍰、要求限期撤資或轉讓。

到了2020 年，英商克雷達投資台灣分公司經營的「淘寶台灣」電商平台，因阿里巴巴集團對其具有控制能力，被當時的投審會認定為中資，開罰41 萬元、要求限期撤資或改正。

淘寶以免運吸引消費者 綠委：暗藏「養套殺」危機

林楚茵指出，中國淘寶平台利用免運補助等誘因，吸引台灣消費者大肆購買廉價中國商品。她示警，這些優惠表面上看似便宜實惠，但其實暗藏養套殺的策略，一步步操控台灣的商品定價權，嚴重破壞台灣的市場秩序與經濟環境。

林楚茵分析，「養」是以廉價商品和補助吸引消費者，「套」則是讓以此消費模式讓消費者依賴平台，也套出消費者個資，讓個人信用外洩及國家安全都受到威脅，「殺」則是以壟斷市場操控價格、排擠台灣商家，讓台灣消費者、商家都付出更高的成本。

林楚茵認為中國不對稱貿易時時存在，台灣電商進不去中國，中國電商卻能利用台灣網路自由入侵台灣。她強調，本周已就此質詢要求國安局、經濟部說明，淘寶入侵不只是經濟問題也是國安問題，也要求應跨部會對中國擾亂市場秩序提出因應之道。

淘寶多次嘗試入台遭阻 APP搜資恐有資安風險

沈伯洋表示，淘寶自2008年首度假以新加坡商來台灣設立分公司後，就不斷以不同手法要進入台灣市場，且沒有要遵守台灣對中資來台相關規範的意思。他指出，國人使用淘寶應用程式購物時，購物習慣或內容都會被蒐集，這些資料可能會被有權限的中國工程師存取。

沈伯洋直言，這些安裝在手機上的應用程式，更有機會取得國人手機上的資料，且淘寶畢竟還是中國的電商，因此依照中國的《情報工作法》規定，如果中共要求淘寶交出特定人的資料，淘寶是無法拒絕的。

沈伯洋強調，該電商平台已被政府認定違法、沒資安保障、背後又是台灣的敵國，我方卻放任其在台繼續經營，在各大捷運站、廣告看板打廣告。他呼籲主管機關數發部應要向國人說明淘寶在台灣現在的法律狀況違和，也應立即與相關部會討論，做出相應措施。

淘寶未獲准來台卻在北捷登廣告？ 賴中強：應裁罰並找出代理商

賴中強指出：根據「兩岸條例」第34條規定，以及從投審會過去開罰以及要求撤資等處分，可知淘寶並未獲准來台營業，但台北捷運車站卻大喇喇地刊登「都是淘寶免運惹的禍。全站免運」等，明顯是「中國淘寶電商」的服務促銷廣告。他呼籲主管機關開罰北捷，以及查出及裁罰廣告代理商。

賴中強也舉例，臉書粉絲專頁「Taobao 淘寶」，標明「淘寶網台灣唯一官方粉絲團」，更載有「台灣客服專線」，顯見該淘寶確實在台有營業活動，且設有客服專線，顯已違反「兩岸條例」40-1 ，他呼籲檢察機關應積極追查不法。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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