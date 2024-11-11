IG分享「節約」念頭...讓他從31K上班族 蛻變月入20萬自媒體經營者

聯合新聞網／ 今周刊
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文．周靖璞

經營自媒體，是不少小資族的夢想，但是如何將流量變現？在網路擁有16萬粉絲、IG圖文作家「30節約男子」，從揭露自己月薪一則貼文、創造出高流量，邊上班邊經營IG帳號長達3年時間，初心只想分享自己學習理財過程，經過不斷觀察粉絲喜好、陸續有廠商找上門，抓到流量變現密碼後，去年他辭掉正職工作、全心投入自媒體經營，讓他從月入31K普通上班族，成功轉型月入200K。

斷捨離內容　招來第一筆收入

30節約男子表示，初始並沒有打算成為自媒體創作者，而是出於自身財務狀況需要學習理財，透過在IG上記錄理財心得，希望藉由網友力量督促自己。

初期他不清楚自己的IG定位，同時經營多個帳號試水溫，像是分享書籍、攝影、個人心得等不同貼文類型，曾連續70天日更都看不見效果，期間他維持正職本業收入，透過斜槓方式經營自媒體。直到有穩定廠商邀約，才意識到自媒體是條可行之路。

「我接到第一個案子是：廠商委託銷售內衣褲。」30節約男子笑著說，因當時著重生活心態分享，像是「斷捨離」內容，沒想到因此接到品牌方邀約做聯盟行銷，開啟第一份業外收入。隨著節約、理財相關內容持續更新，銀行、信用卡公司推薦碼合作置入也逐漸變多，從幾百元到幾千元慢慢替自己加薪，全心投入自媒體工作後，去年平均月收入達19~20萬元，成功脫離月入31K小資生活。

疫情下逆風討論理財

「公開薪資」走出自己風格

30節約男子分析時下IG流量密碼，像是：理財、搞笑、美食或俊男美女等，他認為自己能在理財領域突圍，主因前幾年碰上COVID-19疫情，經濟疲弱，他學習在日本工作時關注過的家政婦帳號，像是公開自己的「節約便當」。

一則「公開揭露自己薪資」貼文，帶動了他第一次的高點閱數。「我公開自己當時薪資31K，台灣很多人不敢這樣做（當時還在上班的他，隱去公司名公開薪資），這則貼文創造了60萬流量，單篇吸引1萬6千人追蹤。」

三十節約男子認為，經營自媒體需有明確主題、懂得觀察受眾輪廓。他以自己的IG「30節約男子」為例說明，「我的受眾基本上是小資族群，後台數據顯示理財、斷捨離和心態層面貼文，最能打中粉絲的心。」釐清主力受眾後，再去思考是否能藉此主題繼續做內容延伸，創造屬於自己的一種風格呈現。

建立個人品牌

「行銷漏斗」精準找出消費族群

透過持續觀察數據調整內容策略後，當累積到一定數量粉絲後，就要開始思考何種商業模式最適合自己，進入建立個人品牌階段。目前常見收入來源，包括：業配、聯盟行銷、文字授權、出版書籍和線上課程等。部分商模也會產生延伸效果，例如：出版書籍可能會有演講機會。

他認為許多人都把社群誤以為是「分享成功、分享美好」的地方，但這樣的內容往往容易造成觀感倦怠。「即使在心態面比較匱乏或沒自信時，我也會把這些經歷分享出來，而不是一味地展示成功。」他強調，保持真實性、分享自己生活經歷和心路歷程，才會創造共鳴，有了共鳴，粉絲的黏著性才會更高。

30節約男子在節目中進一步分享「行銷漏斗」概念，從廣泛消費族群中篩選出自己適合的精準對象。如何好好經營自己的IG社群品牌？歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/uO2tl

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本文授權自今周刊，原文見此

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