川普贏了…要台灣交保護費 台積電剉咧等？「護國神山有大絕招」！台股台幣再來怎麼走？

文．林韋伶

美國總統大選在美國時間在台灣時間11月6日進行開票，共和黨總統候選人川普自行宣布當選，共和黨有望完成總統、參議院、眾議院全拿的大獲全勝（Red Sweep）劇本，在選前屢屢被針對的台灣半導體業與護國神山台積電（2330）真要大難臨頭了？ 統一投顧分析，川普揚言取消台積電亞利桑那州廠設廠補助66億美元，此補助金額為該廠折舊的減項，以設備折舊年限5+1年計算，即便取消補助，對台積電1年EPS影響僅1元，風險可控。 此外，若川普取消補助，預估台積電將延遲或取消Fab2、Fab3設廠計畫，由於亞利桑那廠毛利率遠低於平均，取消設廠反而對台積電獲利有正向幫助。

為何台股相對強勢？關鍵在這

資深分析師許博傑對此選舉結果分析，過去那些大家認為川普只是「講講而已」的話，在共和黨可望完全執政的情況下，必須更認真面對。

原本市場預期川普勝選可能讓股市先跌後漲，但在川普勝選結果愈來愈明朗後，台股與美股期貨表現卻相對強勢；對此，許博傑認為主要是因為近半月的行情壓縮，市場已經提前出現利多不漲的情況、反應過了。

川普當選、台積電大難臨頭？專家：護國神山還有一招漲價可用

但他也提醒投資人：「今天不跌，不代表明天不會跌。」只是就算台股出現跌勢，許博傑也會建議投資人應該趁機逢低進場，「距離川普真的上任還有2個月左右的時間，就算他有進一步的激進語言，也要等到明年1月才會上任。」

對於在選前屢屢提出對台灣半導體產業不利發言的川普，一方面，許博傑認為他在選後可能就不需要再提出激進發言，不需過度擔心；另一方面，台積電因為擁有技術領先的優勢，就算川普真擬定不利於護國神山的政策，他認為台積電還有最後一招，也就是「產品漲價」，讓成本交由客戶吸收。

只是，許博傑也提醒大家，儘管台積電有能力轉嫁額外增加的成本，但不可否認的是，這些不利的外在條件，將影響市場給台積電股票的本益比，因此的確可能壓抑台積電股價表現。

美國大選後台股若走跌 專家：建議逢低撿便宜

永豐投顧也認為，短線上，川普當選後若真對台灣晶片出口課稅或加收保護費，對整體供應鏈的成本將因此提升，整體供應鏈愈下游將愈不容易轉嫁；但從執行面的角度來看，如何針對台灣晶片課稅有難度，加上搭配採用者都是美國大型CSP（雲端服務供應商），建議投資人先無需過度擔憂此事。

儘管拜登政府的晶片補助法案是否會出現變數還有待觀察，然而，這將僅是短期衝擊，科技發展畢竟是技術導向，AI還是主流，如果出現短線波動，建議逢低撿便宜。

在其他產業的部分，永豐投顧判斷，川普在對中政策方面，必須先依照原先的宣傳拿出高關稅，這對於中國的經濟產生衝擊，台股與中國經濟關係較緊密的個股應該先避開，基本上對中概股、生技醫美股建議保守。

在綠能產業的部分的，由於川普對環境議題並不重視，未來美國潔淨能源政策進度可能走緩或走回頭路。

儘管美國綠電政策不會影響台灣綠電發展，但對產業氛圍可能還是有短線壓力；中長期來說，還是要回歸台灣政府對綠電的政策，並觀察全球電子供應鏈大廠，對綠電需求的趨勢是否改變。

川普2.0時代開啟 債市有再跌空間、美元可能走強

至於在債市的部分，川普若進行高關稅措施，可能讓進口商品價格大漲，使通膨上行風險升高，不利美國聯準會進行降息循環的操作，且川普主張擴張性財政政策，包括全面性延長減稅與稅收減免，將導致美國財政赤字擴大，迫使國債發行增加，從而使債券市場的供給增加，增加殖利率上漲壓力。

美國銀行、高盛分別預估在川普勝選且為紅色浪潮（共和黨大獲全勝）的情境下，美債10年期殖利率將分別上升20～40個基本點或是27個基本點。

在匯市的部分，雖然川普偏好弱勢美元，以維護貿易保護主義政策，可能再次試圖通過言論和政策干預來壓低美元匯率，但川普已警告將提升對中國關稅60%、其餘國家關稅10~20%，使市場擔憂將影響非美國家貿易和經濟成長，永豐投顧因此預估，若川普勝選，美元強勢的現狀將持續更長一段時間。

事實上，週三的確看到市場投資人進行「川普交易」，美元指數應聲衝破105大關，非美貨幣全面走貶。其中，在新台幣的部分，兌美元匯率開盤即貶破32元大關，並摜破32.1元價位。隨著美國總統大選開票的腳步，新台幣午後貶勢擴大，終場收在32.175元、狂貶逾2.07角，為近1個月收盤新低價，單日貶值0.65％，創去年12月2日以來最大貶幅，單日總成交量爆出28.985億美元大量。

永豐投顧進一步分析，川普在2018年發動中美貿易戰後，美元就明顯走強，新興市場貨幣則陷入競貶潮。此外，川普的孤立主義可能導致地緣政治風險升高，提振美元避險需求，讓美元維持強勢，像是摩根大通就預估，若川普勝選，美元對台幣將有3%~7%的升值空間。

本文授權自今周刊，原文見此。

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